Президент Хорватии по-русски обратилась к болельщикам перед финалом ЧМ-2018

13:35

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович записала видеообращение к российским футбольным болельщикам, поблагодарив Россию за сердечный прием на ЧМ-2018.

«Здравствуйте российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — сказала Грабар-Китарович.

Сегодня она вновь прилетит в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным, а также посетит финал ЧМ, в котором сборная Хорватии сыграет с командой Франции, сообщает "Коммерсант".