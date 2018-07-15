Президент Хорватии по-русски обратилась к болельщикам перед финалом ЧМ-2018
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович записала видеообращение к российским футбольным болельщикам, поблагодарив Россию за сердечный прием на ЧМ-2018.
«Здравствуйте российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — сказала Грабар-Китарович.
Сегодня она вновь прилетит в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным, а также посетит финал ЧМ, в котором сборная Хорватии сыграет с командой Франции, сообщает "Коммерсант".