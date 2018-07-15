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Президент Хорватии по-русски обратилась к болельщикам перед финалом ЧМ-2018

13:35 15.07.2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович записала видеообращение к российским футбольным болельщикам, поблагодарив Россию за сердечный прием на ЧМ-2018. 

«Здравствуйте российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — сказала Грабар-Китарович.

Сегодня она вновь прилетит в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным, а также посетит финал ЧМ, в котором сборная Хорватии сыграет с командой Франции, сообщает "Коммерсант".

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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15.07.2018, 18:32
Гость: Алекс Дорф

А то, что Хорватия есть, а Югославии нет.
15.07.2018, 18:30
Гость: А

то, что Тито не был фашистом. Он активный участник паризанского движения. Он руководил как надо. Вот в этом разница.
15.07.2018, 18:27
Гость: Лучше

почитай кто кого забил и кто пострадал. В инете есть статья "Хорватия - союзник нацистской Германии. Кое-что о хорватских футболистах. Преступления против сербского народа". Найдешь в поисковике.
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