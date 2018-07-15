«Ничего тут не понимаем»: приключения болельщиков в России

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Зарубежные болельщики рассказали о своих впечатлениях о России и том, как разрушались их стереотипы о России

Россияне приятно удивили иностранных болельщиков, которые перед поездкой на чемпионат мира готовились встретиться с «мрачными жителями этой северной страны».

«Русские женщины не соревнуются с мужчинами»

«До приезда в Россию я ожидал увидеть здесь сварливых и сердитых людей, потому что этот стереотип о русских тиражируют СМИ в Западной Европе, — поделился впечатлениями Фабио Карраро из Италии, — Но я сразу понял, что это неправда и что русские любят итальянцев! Каждый новый знакомый спрашивал у меня про Адриано Челентано и Тото Кутуньо, хотя в Италии уже практически никто не слушает их песни».

Фабио приехал на чемпионат мира, чтобы увидеть финал турнира в Москве, но в России он бывал уже много раз и, кажется, собрал гораздо больше впечатлений о русских, чем о футболе. Например, он считает, что на самом деле русские очень эмоциональные и прямолинейные люди.

«Если ты понравился русским, то они подарят тебе свое сердце, а если нет…. Что ж, у тебя проблемы», — смеется Фабио.

Итальянец, который успел поработать в России, теперь знает даже об особенностях национальных отношений между полами: «Русские женщины, в отличие от западных, не соревнуются с мужчинами в каждой сфере, а мужчины не смотрят на женщин с подозрением, как это происходит у нас. Мне кажется, что в России мужчины и женщины разделяют работу так, чтобы каждый преуспел в ее выполнении, вместо того, чтобы постоянно сражаться и соревноваться друг с другом».

Фабио неплохо говорит по-русски, поэтому на мундиале ему было легче, чем остальным иностранным болельщикам. По его словам, 99% жителей России знают только родной язык.

О языковом барьере говорит и Сара из США, впервые приехавшая в Санкт-Петербург вместе со своим другом: «Самая большая разница между Россией и другими странами, где я путешествовала — это то, что далеко не все здесь говорят по-английски и не все знаки и указатели переведены на английский».

К счастью, Сара ни разу не заблудилась в Северной столице. Когда она обращалась за помощью к местным прохожим, они всегда были рады помочь.

Как и других иностранцев, наслышанных о суровой России, Сару ждал приятный сюрприз: «Честно говоря, я немного побаивалась ехать сюда, потому что перед поездкой прочитала в интернете, что это довольно опасное место для иностранцев. Но ничего страшного с нами в России не произошло. На самом деле, в Питере я чувствовала себя в большей безопасности, чем в некоторых местах в Америке».

Трудности перевода

Рубен Лосантос Бахо из Испании похвалил хорошую организацию главного футбольного турнира. Даже проигрыш родной сборной, за которым он наблюдал в Москве, не помешал Рубену остаться довольным своей первой поездкой в Россию.

«У меня сложилось великолепное впечатление о стране, я хотел бы снова сюда приехать, — рассказал болельщик. — В целом россияне очень дружелюбны, хотя и крайне серьезны. Многие русские не говорили по-английски, но даже в этом случае пытались меня понять, чтобы помочь».

Главным стереотипом среди иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, как оказалось, было отрицательное мнение о людях в России. К сожалению, за рубежом образ русского человека выглядит далеко не гостеприимно.

«Когда я ехал в вашу страну, сразу морально готовил себя к тому, что придется справляться со всеми возникающими трудностями самостоятельно. Русских людей в Бразилии принято представлять злыми, напыщенными, закрытыми для общения», — делится бразилец Фернандо Гуэдэс, при этом жестикулируя и пытаясь изобразить насупленного и погруженного в себя москвича, который в принципе не так уж и отличается от обычного русского человека, едущего утром на работу.

«Однако я и подумать не мог, что русские такие добрые и отзывчивые! И при этом все улыбаются, смеются, угощают всем подряд. С какой бы проблемой мы с друзьями ни столкнулись в этой поездке, каждый прохожий был готов ринуться на помощь. А потом сфотографироваться на память», — добавляет он.

Причем помогали даже те, кто не говорил ни на одном иностранном языке. Хотя до языка жестов доходило нечасто — тоже к удивлению приезжих болельщиков.

«Раньше я искренне был уверен, что в России говорят только по-русски, что с языками тут беда. Но рад признать, что очень ошибался. Куда бы мы ни пришли, всегда находился человек, готовый с нами поболтать. Причем часто не только на английском — многие русские люди знают испанский, французский, немецкий. Кто-то даже по-японски предлагал поговорить!» — поражается Гуэдэс.

Также подтвердился стереотип, что русский язык не поддается быстрому изучению. Как бы ни старались гости страны, кроме «спасибо», «выпьем», «я тебя люблю» и нескольких матерных фраз выучить русские слова мало кому удалось.

«Где бы я ни путешествовал раньше, всегда хоть что-то да понимал — и из вывесок, и из разговоров людей. В России же не понимаю вообще ничего! Как на другой планете», — отмечает аргентинец Лукас.

Генерал Мороз в июне

Мнение о России у одного спортивного журналиста из Испании изменилось навсегда, когда ему нужно было снять срочный репортаж и организовать массовку. Не без опасений они с оператором подошли к группе хмурых российских болельщиков, которые сидели на открытой веранде кафе. После просьбы встать на фоне, пока он будет читать текст, молодые люди оживились. Единственный из них, кто говорил по-английски, сказал, что они готовы помочь «своим братьям» чем угодно. Когда съемка была успешно завершена, журналистов утянули к себе за столик и еще несколько часов рассказывали о том, как они собирались болеть за испанцев, но русские внезапно научились играть в футбол.

Были и другие гости, которых восхитило национальное гостеприимство. Джон и Майк приехали на мундиаль из Австралии, их маршрут также пролегал через Самару. За два часа до матча вызвать или поймать такси в городе казалось невозможным из-за того, что все машины уже были заняты другими болельщиками. Ребята уже направлялись в ближайший бар, чтобы смотреть футбольную трансляцию там, хотя денег за билеты было заплачено предостаточно. Случайный водитель остановился, увидев людей в форме и с флагами, и предложил бесплатно довезти Джона с Майклом до стадиона.

Они несколько раз пытались заплатить ему хотя бы символическую сумму, но мужчина сказал, что он оскорбится, если возьмет со своих гостей деньги.

Бразильцы наперебой восхищаются красотой архитектурного стиля русских городов. Больше всех, конечно, иностранцев впечатляет Санкт-Петербург. На вопросы о Северной столице почти каждый сказал, что не ожидал найти в России город, так похожий на Европу, однако при этом с такой непередаваемой русской атмосферой, которую ни с чем не спутаешь.

«Я раньше был уверен, что в России и смотреть-то нечего. Решил поехать только ради футбола, как такое событие пропустить. А теперь каждый день прохожу по 25 км, пытаюсь напитаться колоритом русской жизни. Россия — абсолютно особенная страна. И этот чемпионат определенно один из лучших в истории», — признается аргентинец Лукас.

Однако спутать наши города с какими-либо другими мировыми сложно не только из-за атмосферы, но и из-за погоды. Привыкшие к высоким температурам даже в разгар зимы бразильцы и аргентинцы ежатся на утреннем холодке и кутаются в куртки.

«Вот уж в чем Россия оправдала мои ожидания, так это в погоде! Я куртку в Аргентине не надеваю вообще, специально для поездки на ЧМ покупал. И не прогадал! Недаром русской зимой всех всегда пугают», — смеется Лукас.

Оправдала ожидания зарубежных фанатов и водка. Все в один голос признаются о дегустации этого напитка. Кто-то из-за нее даже пропустил самолет.

«У меня сегодня утром был самолет домой, в Марокко. Но мы так хорошо засиделись с русскими ребятами, что я решил остаться еще на недельку, не все посмотрел!», — признался марокканец Лео.

Маршрут расстроен

Приветливые русские на этом чемпионате мира помогали иностранцам не только найти нужное место в городе, но и не запутаться в самих населенных пунктах. Правда, иногда ошибки зарубежных болельщиков приходилось исправлять уже на месте.

Через два дня после начала чемпионата мира, 16 июня, фанаты сборной Швейцарии не смогли найти в Ростове-на-Дону забронированный отель на улице Селиванова. Отчаявшись, швейцарцы позвонили по экстренному номеру «112». Оператор выяснил, что иностранцы по ошибке зарезервировали отель в Ростове Великом (Ярославская область) и помог им найти новое жилье в «правильном» Ростове.

Кстати, Центр развития туризма Ярославской области после этой истории пригласил заблудившихся швейцарских болельщиков посетить Ростов Великий.

В департаменте туризма региона также рассказали, что после этого инцидента гостиницы Ростова Великого стали обзванивать туристов, совершивших бронирование, уточняя правильность выбора города.

Однако через несколько дней в такую же историю попали четверо болельщиков из Испании. На этот раз по номеру «112» позвонил водитель такси, который рассказал о том, что его иностранные пассажиры перепутали два Ростова.

2 июля о своей ошибке узнали два мексиканских болельщика Тимати и Джастин, а также болельщики из Бельгии, которые прилетели в понедельник в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии. Они также забронировали себе номер в отеле Ростова Великого. На этот раз им помогли волонтеры, и через 15 минут счастливые мексиканцы и бельгийцы уехали заселяться в новый отель.

Швейцарские фанаты, судя по всему, родились под особенно счастливой звездой. Пятеро болельщиков из этого государства решили поддержать свою команду на мундиале и отправилась в Россию своим ходом. Болельщики поехали в Ростов-на-Дону, где 17 июня их футболисты сыграли с Бразилией, на машине, предварительно построив маршрут в навигаторе. Как оказалось, это было не лучшей идеей.

Навигатор проложил маршрут в Россию через Донецк, что швейцарских болельщиков нисколько не смутило, поскольку они не знали о военных действиях в этом районе.

Об этом сообщила украинская журналистка и волонтер Анна Домбровская. По ее словам, швейцарцы на своем ярко-красном автомобиле, обклеенном символикой чемпионата мира, чуть не заехали на передовую в зоне боевых действий. При этом непонятно, как им вообще удалось попасть в область ДНР с территории Украины. Для этого необходимо иметь при себе визу, а также специальный пропуск, который выдает Служба безопасности Украины (СБУ).

Журналистка объяснила болельщикам, куда они заехали, и помогла им найти более безопасный путь до Ростова-на-Дону.

Вслед за швейцарцами, испанцами, мексиканцами и бельгийцами трудности перевода географических названий испытали на себе болельщики из Китая. 19 июня мужчина и две женщины тщетно пытались отыскать в расписании на волгоградском вокзале свой поезд, который должен был отправиться в 01:37 ночи. Внимательнее прочитав билет, китайцы поняли, что их поезд отправляется из Вологды.

Как рассказал журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, работники вокзала объяснили китайцам ошибку и посадили их на другой поезд, который отправлялся через два с половиной часа.

А вот двум аргентинцам, которые хотели поддержать свою сборную на матче с Хорватией 21 июня, повезло гораздо меньше. Два друга не только забронировали квартиру в Великом Новгороде, но и сами приехали в этот город, перепутав его с Нижним Новгородом. Этой историей в соцсетях поделилась новгородка Елена, работница кафе, в которое аргентинцы пришли выпить пива уже после того, как поняли свою ошибку. По ее словам, несмотря на то, что они пропустили матч, фанаты не выглядели очень расстроенными и с улыбкой на ломаном английском рассказали Елене свою историю.

Авторы: Елизавета Королева, Александра Баландина, Наталья Нефедова

Фото: © KM.RU, Алексей Белкин