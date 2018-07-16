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Во Франции произошли беспорядки во время празднования победы на ЧМ-2018

06:42 16.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Полицейские во Франции сообщили о столкновениях с хулиганами во время празднования победы национальной сборной на Чемпионате мира по футболу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Беспорядки, в частности, были зафиксированы ночью в районе Елисейских полей, где собрались сотни тысяч фанатов. Отмечается, что поначалу атмосфера была праздничной, однако ближе к ночи в дело вступили хулиганы, начавшие забрасывать камнями и бутылками полицейских, а иногда и прохожих. В итоге, по предварительным данным, семь человек были задержаны. Несколько магазинов в центре Парижа были разграблены. Кроме того, поступила информация о случаях поджогов машин.

Курьезный случай произошел на Елисейских полях у магазина, в котором продается атрибутика футбольного клуба ПСЖ. Так, группа вандалов попыталась вломиться туда, однако в итоге встретила сопротивление не только со стороны стражей порядка, но и многочисленных болельщиков столичной команды.

Не обошлось без инцидентов и в Марселе. Двое сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с хулиганами, 10 человек задержаны. Беспорядки также зафиксированы в Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов.

Сборная Франции по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Миллионы французов решили отпраздновать это событие на улицах городов. Франция выиграла чемпионат во второй раз в истории и в первый раз за 20 лет. 

Темы: Франция, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 13:19
Гость: stalker

Во Франции сложилась какая-то дурацкая традиция праздновать, устраивая погромы, поджоги и общественные беспорядки. Видимо кому-то кажется, что праздник не праздник если не понюхал слезоточивого газа и не получил резиновой дубинкой между глаз.
16.07.2018, 12:18
Гость: Kpyk

Хм, а не пора ли Европе задуматься над той идее, шо зависимость между количеством берспорядков на мероприятиях вроде этого ЧМ и количеством присутствовавших её (Европы) фэнов - ПРЯМАЯ! Они были в меньшеньстве, зато всё так "чинно, благородно". Это же очевидно, почему об этом никто не говорит?
16.07.2018, 12:03
Гость: Любитель вина

Тут нас в дикости обвиняли, так получите- распишитесь немытая Европа.
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