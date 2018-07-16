Журналистка ответила на обвинения в расизме за статью о «последней белой команде» на ЧМ-2018

21:59

Дарья Асламова подчеркнула, что в заметке на сайте «КП» слова о «белой команде» и происхождении игроков сборной Франции – это реплики её знакомых из партии «Национальный фронт» Марин ле Пен

Спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова подверглась критике за материал, в котором отмечалось, что в команда победителей ЧМ состоит из африканцев и французы не готовы радоваться за такую сборную.

«Камерун, Сенегал, Мали, Гвинея, Конго, Того, Ангола. Остальные – арабы и четверо белых(один из них испанец). Это что, Франция? Дело не в расизме, но давайте не притворяться, что это французская команда. Хорваты – последняя белая команда на чемпионате. Наши ценности – христианство, преданность родине, европейские традиции. При чем здесь африканцы и арабы?» - пересказала журналистка слова своих французских друзей.

Фото с сайта fifa.com

В интервью «Говорит Москва» Асламова отвергла обвинения в расизме по отношению к чернокожим.

«Все эти люди не являются французами. Футбол перестал быть национальной игрой. Эти люди даже не родились во Франции. Для французов это пришельцы. Это радовалась другая Франция, в которой нет белых людей. Губится культура. Об этом запрещено говорить, но мультикультурализм не прошёл. Мы имеем дело с расизмом наоборот. Это расизм против белых. Ты видишь здесь только женщин в бурках вокруг христианских храмов, которые закрыты на ключ. Там нет прихожан».

В доказательство своих слов о бедственном положении белых граждан во Франции Асламова сообщила, что во вчерашних погромах, сопровождавших празднование победы сборной, участвовали чернокожие.

«К футболу это имеет прямое отношение, потому что, как считают мои знакомые французы, – это не французская команда. Чтобы вы поняли, как французы живут на оккупированной территории: вчера арабы и негры просто разгромили несколько французских городов. В этом участвовали в основном чернокожие арабы. Можно говорить, это расизм – не расизм, но от фактов не уйдёшь».

Дарья Асламова подчеркнула, что в заметке на сайте «КП» слова о «белой команде» и происхождении игроков сборной Франции – это реплики её знакомых из партии «Национальный фронт» Марин ле Пен.

«Расизмом» публикацию Асламовой назвали некоторые СМИ и пользователи соцсетей.

В воскресенье сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, обыграв в московских «Лужниках» команду Хорватии со счётом 4:2. В Париже во время празднования победы произошли беспорядки. Полиция использовала слезоточивый газ после того, как хулиганы начали бить окна торгового центра.

Молодые люди, скрывающие лица под капюшонами, хотели взять из магазина бутылки со спиртным. Всё происходящее они снимали на камеры мобильных телефонов. Кроме того, на улицах Парижа произошли локальные стычки болельщиков с полицейскими, передаёт Reuters. Для поддержания порядка власти французской столицы мобилизовали 110 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Они заблокировали дороги к Елисейским Полям и проверяли, было ли оружие у гуляющих.