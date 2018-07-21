Тысячи человек в Алма-Ате пришли проститься с фигуристом Денисом Теном

15:26

В Алма-Ате завершилась церемония прощания с казахстанским фигуристом, бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денисом Теном.

Денис Тен. Фото с личной страницы в соцсети

Траурные мероприятия проходили во дворце спорта имени Балуана Шолака, который не смог вместить всех пришедших проститься со спортсменом. Люди несли цветы и мягкие игрушки, гроб провожали аплодисментами и записью песни в исполнении самого Тена, пишет ТАСС.

"Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше", - сказал на церемонии министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Спортсмен погиб 19 июля. Выйдя из ресторана к припаркованному у обочины внедорожнику в центре Алма-Аты, Тен застал двух молодых людей, снимавших зеркала с его Lexus. Он погнался за ними и в завязавшейся потасовке получил несколько ударов ножом. Ранения оказались несовместимыми с жизнью: перебитая бедренная артерия стала причиной большой кровопотери, сообщает "Р-Спорт". Скорая помощь, вызванная прохожими, доставила 25-летнего фигуриста в больницу, где он скончался после двух часов безуспешных попыток реанимации.

Сразу после убийства полиция возбудила уголовное дело. В течение суток полиция отчиталась о задержании обоих подозреваемых — двух мужчин 1994 года рождения, приезжих из Жамбылской и Кызылординской областей страны, ранее судимых за кражи. По данным следствия, они оба признались в совершении преступления. В пятницу суд санкционировал их арест сроком на два месяца.

