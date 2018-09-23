Поветкин-Джошуа: поражение, которое лучше многих побед

Спустя пять лет после боя с Владимиром Кличко второй бой с абсолютным чемпионом закончился для Русского Витязя ещё хуже – нокаутом

Встреча двух олимпийских чемпионов - Поветкина и Джошуа - прошла в ночь с субботы на воскресенье на знаменитом стадионе Уэмбли.

Можно ли говорить, что Энтони Джошуа помогли победить родные стены? Наверное, можно, но Поветкина чужие стены никогда не смущали. А скорее мотивировали. Вот и на второй бой в своей карьере против абсолютного чемпиона, владеющего поясами IBF, WBA, WBO и IBO, Александр вышел сверхмотивированным. К тому же прекрасно знающим, что победить англичанина на Уэмбли вряд ли получится по очкам.

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Что и подтвердил судейский подсчет после шестого раунда – все трое судей дружно судили в пользу Джошуа, хотя шесть раундов боя были конкурентными и ни один из боксеров не имел ярко выраженного преимущества. Тем не менее, только один судья и только один раунд записал в актив Поветкину, хотя тот как минимум выиграл два-три раунда.

Ко второму чемпионскому бою в своей карьере Александр подошел в прекрасной форме, и этот поединок стал одним из лучших за все те годы, что Поветкин провел на профессиональном ринге. Даже несмотря на его печальный финал, Александр выглядел в свои 39 лет ничуть не хуже 28-летнего Джошуа, который был не только моложе, но и превосходил российского боксера габаритами.

И если пять лет назад в бою с Кличко Александр местами выглядел откровенно беспомощно, не зная, как ему действовать против такого рослого оппонента, то в бою с Джошуа эта проблема была если и не решена, то сведена к минимуму.

Несколько раз Поветкин очень хорошо «прикладывал» Джошуа, и пару раз казалось, что британец только чудом остался стоять на ногах. В общем, Александр провел один из лучших боев в своей карьере, показав, что и в 39 лет он находится в отличной форме.

Но как это нередко бывает в бою тяжеловесов, всё решил единственный пропущенный удар. В седьмом раунде Джошуа очень удачно «накрыл» Поветкина главным калибром, Александр «поплыл», и британец спокойно отправил его на настил ринга.

Александр встал после нокдауна, но было видно, что он уже не в состоянии продолжать бой. Следующие два попадания полностью его дезорганизовали и дезориентировали, и судья остановил бой.

Второй поход за чемпионскими поясами закончился для Русского Витяза нокаутом. Впервые в карьере.

Ничего экстраординарного не случилось – предсказуемо победил более молодой супертяж, к тому же превосходящий оппонента по всем показателям. Будь Поветкин сантиметров на 10 повыше и лет на пять моложе, неизвестно, как закончился бы бой. Но он закончился так, как закончился.

Теперь в активе Энтони Джошуа 22 победы, причем 21 бой он завершил нокаутом, и ноль поражений. Со времен Леннокса Льюиса это пока что самый успешный британский абсолютный чемпион.

Стоит отметить и такой факт – как и Леннокс Льюис, Энтони Джошуа – настоящий джентльмен. Он всегда очень уважительно относится к соперникам, ни разу не опускался до нагнетания страстей перед боем и оскорблений, чем нередко грешат многие бойцы. После боя с Поветкиным он пришел в раздевалку российского боксера и поблагодарил Александра и его тренерский штаб за проведенную встречу и выразил желание посетить Россию. Александр, также будучи джентльменом, пригласил Джошуа погостить в нашей стране.

Вот таким и должен быть профессиональный бокс и боксеры. Которые претендуют на звание великих. В первую очередь – джентльменами, которые все эмоции оставляют за пределами ринга. Александр Поветкин давно доказал, что он не только хороший боксер, но и замечательный человек и очень радует, что и Энтони Джошуа, несмотря на свои четыре чемпионских пояса, не заболел звездной болезнью и остается очень рассудительным, сдержанным, корректным и вежливым спортсменом.

Чего не скажешь о его будущем, скорее всего, оппоненте-соотечественнике Тайсоне Фьюри, из которого просто-таки потоками изливается негатив. Фьюри уже прокомментировал бой Поветкин-Джошуа в свойственной ему манере, заявив, что Энтони избил русского «пенсионера», да и то с трудом и что он позор британского бокса. Оставим эти слова на его совести, если таковая у него имеется…

Что касается Александра Поветкина, то ему совершенно точно не стоит завершать карьеру. Недавно о такой возможности заявил другой российский боксер Сергей Ковалев, так же проигравший последний свой бой нокаутом. Но спишем это на эмоции. Что Поветкин, что Ковалев – это очень конкурентоспособные боксеры, являющиеся украшением своих дивизионов.

Да, поражения, особенно нокаутом – это очень обидно. Но бокс есть бокс, нокаутом проигрывали даже величайшие суперчемпионы – Али, Форман, Тайсон, Холифилд, Льюис.

По большому счету, поражение в бою с Джошуа для Поветкина не является чем-то позорным. Мало кто из боксеров в 39 лет способен провести очень конкурентный бой против абсолютного чемпиона, который превосходил Александра по всем показателям.

Например, в прошлом году там же, на стадионе Уэмбли, такой же рослый, как и Джошуа, и обладающий колоссальным опытом проведения чемпионских боев Владимир Кличко тоже был нокаутирован. Более того, Джошуа уже в пятом раунде отправил Кличко на настил ринга и только по необъяснимой причине его не добил. А Поветкин в пятом раунде вовсю теснил британского чемпиона, и если бы немного везения, то неизвестно, чем закончился бы бой.

В общем, Поветкину совершенно точно не стоит переживать из-за поражения и уж тем более делать далеко идущие депрессивные выводы насчет продолжения карьеры. Он проиграл лучшему на сегодняшний день супертяжу, который совершенно точно впишет своё имя платиновыми буквами в историю мирового бокса. И встанет на одну ступеньку с суперчемпионами прошлых лет.

Но что самое главное - Александр показал, что, несмотря на возраст, он по-прежнему остается очень конкурентоспособным боксером. И если он примет решение о завершении карьеры, это будет очень большой ошибкой. Иногда бывают поражения лучше некоторых побед, и бой с Джошуа совершенно точно можно зачислить в актив Русскому Витязю.

Да, Поветкин проиграл. Но Александр с Джошуа показали бокс высочайшей пробы, это был бой двух олимпийских чемпионов, двух мастеров, двух суперпрофессионалов и двух джентльменов. Ну и как бывает в спорте – победил сильнейший.

Тем не менее, спасибо Поветкину за его настрой, волю к победе и ценнейшее качество – оставаться русским мужиком и бойцом.