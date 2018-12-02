Определились соперники сборной России по отборочному турниру Евро-2020
Национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино попали в одну группу со сборной России по футболу на отборочном этапе чемпионата Европы-2020.
Жеребьевка квалификационной стадии турнира прошла в Дублине в воскресенье. Россия и ее соперники составили группу I.
Фото с сайта rfs.ru
При посеве перед жеребьевкой сборная России находилась во второй корзине.
В отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Пять групп состоят из пяти команд, еще пять – из шести. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборных, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.
Групповая стадия пройдет с марта по ноябрь 2019 года.
Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента, сообщает "Интерфакс". Ни одна из сборных этих стран путевку на Евро-2020 автоматически не получит.
Матчи чемпионата Европы-2020 примут: Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).
В Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме пройдут по три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.
По три встречи групповой стадии и по одной игре 1/8 финала Евро-2020 пройдут в Глазго, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Брюсселе, Амстердаме, Бухаресте и Будапеште.
Полуфиналы и финал чемпионата Европы-2020 пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
⚡⚡⚡ ВСЕ ГРУППЫ ЕВРО-2020 ⚡⚡⚡
Как вам жеребьевка, порадовала?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/5hpVTxo6kQ
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 декабря 2018 г.