Определились соперники сборной России по отборочному турниру Евро-2020

18:34

Национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино попали в одну группу со сборной России по футболу на отборочном этапе чемпионата Европы-2020.

Жеребьевка квалификационной стадии турнира прошла в Дублине в воскресенье. Россия и ее соперники составили группу I.

Фото с сайта rfs.ru

При посеве перед жеребьевкой сборная России находилась во второй корзине.

В отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Пять групп состоят из пяти команд, еще пять – из шести. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборных, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.

Групповая стадия пройдет с марта по ноябрь 2019 года.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента, сообщает "Интерфакс". Ни одна из сборных этих стран путевку на Евро-2020 автоматически не получит.

Матчи чемпионата Европы-2020 примут: Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

В Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме пройдут по три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

По три встречи групповой стадии и по одной игре 1/8 финала Евро-2020 пройдут в Глазго, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Брюсселе, Амстердаме, Бухаресте и Будапеште.

Полуфиналы и финал чемпионата Европы-2020 пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.