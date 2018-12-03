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Пропавшего два дня назад полузащитника ФК «Локомотив» нашли мертвым

17:41 3.12.2018

Футбольный клуб «Локомотив» подтвердил гибель игрока своей молодежной команды 18-летнего Алексея Ломакина.

«ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея»,  оворится в сообщении на сайте клуба.

Тело Ломакина обнаружили 2 декабря в Москве.

Ранее источник агентства «Москва» сообщил, что мать Ломакина обратилась в полицию из-за пропажи сына 30 ноября. По ее словам, в этот день Алексей уехал на медицинские процедуры в диагностический центр «Локомотива» и остался там ночевать. При этом он не подходил к телефону, а 2 декабря выяснилось, что молодой человек забыл рюкзак со смартфоном в такси, пишет РБК.

Следователи приступили к выяснению причин смерти футболиста.

«По факту обнаружения тела молодого человека на юге Москвы проводится доследственная проверка. При визуальном осмотре на его лице обнаружены ссадины», - сообщила «Интерфаксу»  представитель столичного главка Следственного комитета  Юлия Иванова.

По словам Ивановой, тело 18-летнего юноши было обнаружено утром в минувшее воскресенье на берегу реки Городня на юге Москвы.

Темы: Происшествия, Футбол в России
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