Гибель футболиста «Локомотива» попала на видео

18:39

Гибель 18-летнего полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина попала на видео. На записи видно, как молодой человек, сильно шатаясь, идет по снегу. Впоследствии он упал и замерз в сугробе.

Тело погибшего было найдено благодаря лисице. Хищник стянул с трупа крутку и вытащил ее на тропинку. В кармане куртки нашли документы Ломакина, а вскоре нашли и тело, пишет URA.RU со ссылкой на телеграм-канал 112.

Как стало известно «МК», Заявление в полицию об исчезновении юного футболиста написала его мать Ирина в ночь на 3 декабря. Еще 30 ноября Алексей уехал в ФК «Локомотив» для прохождения медицинских процедур, переночевал там, а затем перестал выходить на связь. 2 декабря женщине удалось дозвониться по номеру сына, но трубку взял таксист (он забирал ребят из клуба). Как оказалось, Алексей забыл телефон в автомобиле, описывает собятия МК.

В тот день Алексей был с другом Иваном. Ирина связалась с Иваном, то рассказал, что они с ее сыном вместе распивали алкоголь, но где именно не помнит. Вечером Иван смог добраться до дома., а Алексей где-то потерялся. По словам Ирины, сын употреблял глазные капли наркотического действия, после которых терял над собой контроль.

Утром 3 декабря замерзшее тело Алексея нашли в лесопарковой зоне в районе Борисовских прудов. Он умер от переохлаждения.