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Гибель футболиста «Локомотива» попала на видео

18:39 3.12.2018
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Гибель 18-летнего полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина попала на видео. На записи видно, как молодой человек, сильно шатаясь, идет по снегу. Впоследствии он упал и замерз в сугробе.

Тело погибшего было найдено благодаря лисице. Хищник стянул с трупа крутку и вытащил ее на тропинку. В кармане куртки нашли документы Ломакина, а вскоре нашли и тело, пишет URA.RU со ссылкой на телеграм-канал 112.

Как стало известно «МК», Заявление в полицию об исчезновении юного футболиста написала его мать Ирина в ночь на 3 декабря. Еще 30 ноября Алексей уехал в ФК «Локомотив»  для прохождения медицинских процедур, переночевал там, а затем перестал выходить на связь. 2 декабря женщине удалось дозвониться по номеру сына, но трубку взял таксист (он забирал ребят из клуба). Как оказалось, Алексей забыл телефон в автомобиле, описывает собятия МК.

В тот день Алексей был с другом Иваном. Ирина связалась с Иваном, то рассказал, что они с ее сыном вместе распивали алкоголь, но где именно не помнит. Вечером Иван смог добраться до дома., а Алексей где-то потерялся. По словам Ирины, сын употреблял глазные капли наркотического действия, после которых терял над собой контроль.

Утром 3 декабря замерзшее тело Алексея нашли в лесопарковой зоне в районе Борисовских прудов. Он умер от переохлаждения.

Темы: Происшествия, Футбол в России
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 00:24
Гость: Евгений В

В РФ большинство людей не имеют малейшей надежды на прогресс, на будущее. Я думал, что в Москве, тем более среди футбольной элиты, так обожаемой властью, морально-психологический климат получше, а оказывается везде одинаково. А что творится за пределами Москвы, кто нибудь из кремлевской власти знает?
03.12.2018, 20:57
Гость: ни колай

неудачно приобщился к алкоголю
03.12.2018, 19:50
Гость: бабушка

Боже,какая непростительная смерть!Юный футболист и алкоголь-как это совместимо!?Какие-то наркотические глазные капли вдобавок!? Шок матери,потерявшей не только сына,но все инвестиции в старость,потерявшей будущих внуков даже представить боюсь...Когда же научатся россияне беречь и ценить жизнь!?
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