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ФИФА выплатит российским футбольным клубам более 10 млн долларов

17:12 4.12.2018
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Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит российским футбольным клубам более 10,3 миллионов долларов за участие в Чемпионате мира в России в 2018 году.

Как пишет «Интерфакс», наибольшую сумму, 1,815 млн долларов, за участие своих игроков в ЧМ-2018 получит ФК «Зенит». Далее следуют ЦСКА (1,774 млн долларов) и «Локомотив» (1, 673 млн долларов).

Наибольшие же выплаты среди всех клубов, участвовавших в ЧМ-2018 получат «Манчестер Сити» (5 млн долларов), «Реал» (4,8 млн долларов), «Тотенхэм Хотспур» (4,385 млн долларов).

В общей сложности ФИФА выплатит клубам по итогам ЧМ-2018 209 млн. долларов.

Ранее сообщалось, что согласно правилам ФИФА, за участие в ЧМ-2018 и выход в четвертьфинал российская сборная получит 16 млн долларов. Из них половину забирает РФС, из оставшихся денег каждый игрок сборной получит 45 тыс евро.

Чемпионат мира по футболу 2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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