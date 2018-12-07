Загитова проиграла японке в короткой программе финала Гран‐при

11:13

Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает второе место после короткой программы финала Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. Спортсменка набрала 77,93 балла. Лидирует после первого проката ее сверстница 16-летняя японка Рика Кихира, которая безупречно исполнила программу, включая сложный тройной аксель.

Кихира набрала 82,51 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Загитовой — 80,78.

Третье место в короткой программе заняла ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, набравшая 70,65 балла. Каори Сакамото из Японии — четвертая (70,23), Софья Самодурова — пятая (68,24), шестая — японка Сатоко Мияхара (67,52).

В финале Гран-при выступают шесть спортсменок, показавших лучшие результаты на шести этапах. Произвольную программу фигуристки покажут в ночь на субботу.