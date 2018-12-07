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Загитова проиграла японке в короткой программе финала Гран‐при

11:13 7.12.2018
Алина Загитова
Алина Загитова. Фото с сайта globallookpress.com
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает второе место после короткой программы финала Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. Спортсменка набрала 77,93 балла. Лидирует после первого проката ее сверстница 16-летняя японка Рика Кихира, которая безупречно исполнила программу, включая сложный тройной аксель.

Кихира набрала 82,51 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Загитовой — 80,78.

Третье место в короткой программе заняла ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, набравшая 70,65 балла. Каори Сакамото из Японии — четвертая (70,23), Софья Самодурова — пятая (68,24), шестая — японка Сатоко Мияхара (67,52).

В финале Гран-при выступают шесть спортсменок, показавших лучшие результаты на шести этапах. Произвольную программу фигуристки покажут в ночь на субботу.

Темы: Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
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Комментарии читателей
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07.12.2018, 17:42
Гость: трезвеющему

Как то и твоих трубных воплей здесь не было слышно, когда Загитова олимпиаду выиграла. Че так? Пил с горя или яду не накопил?)
07.12.2018, 14:24
Гость: Иван простак

Посмотрим по сумме программ.
07.12.2018, 13:49
Гость: Отрезвляющий

щелчок по пароксизму первенства Рассеи!А я не слышу трубных воплей неудачника сортсмена,оседлавшего микрофон ТВ,че т он заткнулся,наконец,неуемный,и не лезет с поцелуями к бабью с винтовками(вот еще извращенец,нормальных баб не преследует,подай ему вооруженную,мазохист!).
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