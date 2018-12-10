«Величие наставника — в его человеческих качествах»

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10 декабря исполняется сто лет со дня рождения Анатолия Тарасова. Как развивалась карьера легендарного тренера

С именем великого тренера связаны все первые крупные успехи отечественного хоккея. Вместе с Аркадием Чернышёвым он трижды приводил сборную СССР к победе на Олимпийских играх, а ЦСКА сделал 17-кратным чемпионом Советского союза. В 1974-м специалист стал первым отечественным членом Зала хоккейной славы в Торонто.

Анатолий Тарасов © Сергей Метелиц/Фотохроника ТАСС

«Зал 40 минут стоял и аплодировал ему»

Столетие Анатолия Тарасова — важное событие для всего отечественного спорта, ведь знаменитого специалиста называют «отцом российского хоккея». С именем великого тренера связано как становление этого вида спорта в СССР, так и многие успехи национальной команды и столичного ЦСКА.

Хоккеем Тарасов начал заниматься ещё в детстве в школе «Юный динамовец», куда ходил вместе с младшим братом Юрием. Ещё в молодости стали очевидны тренерские задатки молодого спортсмена. В 20 лет он возглавил рабочую команду города Загорска.

После войны тренерская карьера Анатолия Владимировича пошла в гору. Сперва он тренировал команду ВВС МО, курируемую сыном Иосифа Сталина Василием, а затем перешёл в ЦСКА. По сути Тарасов, как и другие специалисты того времени, являлся играющим тренером и совмещал организаторские обязанности с регулярными выходами на площадку. В 1948-м армейцы с ним в составе уверенно выиграли чемпионат СССР.

В том же 1948-м сборная страны провела первые международные матчи в истории. В Москву приехала сильнейшая команда Чехии ЛТЦ. Соперники не ждали серьёзного сопротивления со стороны неопытных отечественных хоккеистов и поплатились за это, неожиданно уступив в стартовом матче со счётом 3:6. Это был первый серьёзный успех советской дружины.

В следующем матче хозяева проиграли — 3:5, а последняя встреча завершилась вничью — 2:2. Сам Тарасов входил в тренерский совет и был одним из лучших на площадке.

С тех пор хоккей в стране начал активно развиваться, а Тарасов с каждым годом делал ЦСКА всё сильнее. В промежутке с 1955-й по 1960-й армейцы лишь раз остались без чемпионства. При этом в сезоне-1955/56 красно-синие добились исторического достижения — выиграли все 28 матчей национального первенства. Одновременно Анатолий Владимирович тренировал и сборную.

Наибольших успехов на международном уровне Тарасов добился в тандеме с другим великим тренером Аркадием Чернышёвым. С 1963-го по 1971-й годы советская сборная под руководством этих специалистов выиграла все турниры, в которых принимала участие. Всего в активе Тарасова три золотых олимпийские медали, девять высших наград первенства планеты и восемь — чемпионата Европы.

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Также Тарасов выступил инициатором проведения Суперсерии с профессионалами из НХЛ и стал участником первого турне советских хоккеистов по Канаде в 1957-м. В стране, подарившей миру хоккей, тренера уважают и ценят его труды по теории и тактике этого вида спорта.

Не случайно именно Тарасов стал первым отечественным представителем в Зале хоккейной славы, куда его приняли в 1974-м. Причём Анатолий Владимирович узнал об этом только четыре года спустя, поскольку на родине тогда не сочли нужным проинформировать тренера о радостном событии. Дочь Татьяна позже вспоминала, как отца принимали в Канаде.

«Вместе с папой мне посчастливилось побывать в Канаде, когда его пригласили туда читать лекции заокеанским тренерам, которые готовили профессионалов. Игроки тоже пришли. Помню, что целый зал собрался. А я тогда сидела с Ильей Куликом в США. Готовила его к Олимпийским играм, у нас в Америке было одно выступление. И вот я на машине примчалась к папе в Канаду. Весь зал сорок минут стоял и аплодировал ему. А мы с сестрой плакали. Потому что нам хотелось, чтобы ему и у нас в стране так же хлопали. И чтоб он это чувствовал и видел», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

«В 54 года вышвырнули из хоккея»

При этом уже в 54 года великий тренер остался, по сути, в стороне от большого хоккея. Первый звонок для него прозвенел ещё в 1969-м, когда по ходу решающего матча чемпионата страны со «Спартаком» он увёл свою команду с площадки, будучи недовольным решениями судей.

«На коленях стояла перед телевизором: «Господи, что же ты делаешь?! Там же Брежнев…» А трансляцию не прерывали. После были три дня паузы перед наказанием. Тарасов эти дни провёл с командой. Никто не знал, что сделают. Ясно было, что накажут, но как?» — вспоминала супруга тренера в интервью «Спорт-Экспрессу».

В итоге Тарасов подвергся разгрому в прессе и был лишён звания Заслуженного мастера спорта СССР (через пару лет звание вернули). В 1974-м специалист покинул хоккейный ЦСКА. Реанимировать карьеру он попытался неожиданным образом: возглавил футбольную команду армейцев. Эксперимент получился неудачным. Красно-синие по итогам первенства страны того года заняли лишь 13-е место, а хоккейный специалист был отправлен в отставку.

Но и после завершения активной тренерской деятельности Тарасов как мог работал на благо хоккея. В частности именно он стоял у истоков знаменитого детского турнира «Золотая шайба», который дал дорогу в большой спорт огромному количеству мастеров. Также Анатолий Владимирович много писал, часто выступал с лекциями и помогал готовить молодых специалистов.

«Величие любого тренера заключается в человеческих качествах, только тогда ребята будут биться за него на льду. Тарасова в 54 года вышвырнули из хоккея. Но он не озлобился. Начал работать с пацанами во всесоюзном турнире «Золотая шайба». Вырастил многих тренеров. Он жил хоккеем, умер с хоккеем. Его сравнить не с кем. Таких великих людей у нас больше не будет», — отмечал Вячеслав Фетисов, который из-за конфликта с Виктором Тихоновым одно время вынужден был тренироваться у Тарасова на даче.

«Когда папа работал, мы ходили на цыпочках»

К самой личности Тарасова принято относиться неоднозначно. Некоторые вспоминают, например, как в 1957-м после разгромной статьи специалиста в прессе тренер Аркадий Чернышёв лишился поста в сборной. Однако позднее наставники составили успешный тандем.

При этом гениальность Тарасова как тренера не подвергают сомнению даже критики. Анатолий Владимирович открыл миру целый ряд талантливых хоккеистов, в том числе Валерия Харламова и Владислава Третьяка. Многие из них считали наставника вторым отцом.

Также Тарасов являлся невероятным патриотом. В частности широко известна история, как прямо в перерыве неудачно складывающегося для сборной СССР матча тренер в раздевалке начал петь гимн страны. В итоге советские хоккеисты собрались и одержали победу.

«Чистая правда! Как раз в том самом 1971 году. Только это не в Берне, а в Женеве было, в матче со шведами. Проигрывали мы… Думали, тренер нас песочить будет после первого периода. А он сел на лавку и затянул гимн Советского Союза. Мы ошалели: «Если уж батяня запел, мы теперь должны шведов на кусочки разорвать». Выскочили на лед как заведённые, и победили «Тре Крунур», — рассказывал позже Третьяк.

И лишь немногие знают Тарасова не как жёсткого тренера, а как заботливого мужа и отца. Одна из дочерей великого специалиста Татьяна сама стала выдающимся тренером, и первым учителем для неё был Анатолий Владимирович.

«У нас был прекрасный отец! Многому нас учил. А многому мы сами учились, глядя на него. Но разговаривать дома, когда отец работал, мама нам не разрешала! У нас квартира была — две комнаты. И как отец с мамой в ней жили, так в ней и умерли. Поэтому, когда папа работал, мы ходили на цыпочках. А он дома работал почти всегда. Всё время писал. Но в жизни был человек очень весёлый. Любил компании.

Когда его в 54 года освободили от работы в сборной, родители купили дачу. Там он сам сеял и пахал. И там же писал. Помню, что первым делом туда купили письменный стол. На даче папа себя чувствовал лучше, чем в квартире. Оттуда он ездил в институт физкультуры, где преподавал», — вспоминала Тарасова.

Но, разумеется, лучше всех великого тренера понимала его супруга Нина Григорьевна, с которой специалист прожил более 50 лет.

«Вообще, Тарасов был хорошим мужем. Особенно поначалу. Внимательный, заботливый — таких поискать. А детей и мыл сам, и на каток с собой таскал. Мечтал он о мальчике, а родилась Галя. Маленькая, недоношенная, килограмма два весила. Толя в ужасе был. Плохая примета, когда ребенок недоношен, здоровья не ждать — но мы с мужем так её выхаживали… Он меня всё попрекал, что Галю недокармливаю. Сам пипетку с молоком схватит — а дочка повернётся набок и глотать не хочет. Но Тарасов проявлял активность, так сказать», — рассказывала она.

Автор: Борислав Головин