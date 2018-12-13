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Российских биатлонистов в Австрии заподозрили в употреблении допинга

10:21 13.12.2018
Антон Шипулин. Фото с сайта wikimedia.org
Антон Шипулин. Фото с сайта wikimedia.org
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Вечером 12 декабря полиция Австрии пришла в расположение российской сборной в Хохфильцене, где 13-16 декабря состоится второй этап Кубка мира по биатлону. Как сообщил в своем инстаграме спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, правоохранительные органы обвинили десять представителей России — биатлонистов, тренера, врачей и массажистов — в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, прошедшего в Хохфильцене в 2017 году.

Губерниев опубликовал список подозреваемых, которые должны дать объяснения полиции. Он отметил, что в Австрии за допинг предусмотрено уголовное преследование.

В список подозреваемых в употреблении допинга попали олимпийские чемпионы 2014 года в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых. Кроме них в опубликованном перечне значатся бывший главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов. Волков и Шипулин на чемпионате мира 2017 года завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 километра. Кроме того, Шипулин тогда стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

В Федерации биатлона России официально подтвердили, что австрийская полиция была в расположении сборной по биатлону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу федерации. Представитель федерации не стал комментировать, действительно ли спортсменам предъявили обвинения. В полиции Австрии эти сведения пока не подтвердили. Анонимный источник ТАСС, знакомый с ходом дела, сообщил, что ни один обвиняемый не задержан. По его словам, в Хохфильцене сейчас находятся Гараничев, Логинов, Старых и Топычканов. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что дипломаты разбираются в ситуации. Пока что посольство не получало официальных обращений или запросов по этой теме.

Тренер Александр Касперович назвал обвинения в нарушении антидопинговых правил провокацией. «Я знаю, что ничего не было и ничего нет. Необоснованно ни на чем», — сказал он. Тренер добавил, что готов вылететь в Австрию, если его вызовут. «Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Я готов прямо сейчас вылететь», — сообщил он.

Российских биатлонистов ранее уже обвиняли в допинге. По этой причине от международных соревнований отстраняли Александра Логинова и Ирину Старых. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за расследования применения допинга в российском спорте запретил Шипулину, Гараничеву и Логинову участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Темы: Биатлон в России и в мире, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Кубок мира по биатлону
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 17:48
Гость: вот так вы =его=

на Сирию и Украину толкаете,Шаман.Все =решительнее= да =можем повторить- ,надеясь что повторять будут другие.
13.12.2018, 16:41
Гость: а,ты.....

Лехко и просто!Из кремлевских ,поди,инкогнито баишь ,али придворных "визиря"?!Поэтому и повторю: либерал и нерешительный(написал бы жешче,да модераторы "замодерируют") "резинщик"!
13.12.2018, 16:11
Гость: Сан Техник

Нашим биатлонистам будет интересно, что 12,7 мм крупнокалиберный снайперский пулемет КОРД, на сегодняшний день, лучший в своём виде. Как мне кажется, не доработан вариант со станиной. Каждый выстрел на сошках уводит прицел от цели из-за сильной отдачи, приходится долго искать место, куда ранее прицеливался. Ещё в ВОВ немецкий пулемет МГ42 имел вариант с треножным лафетом и при стрельбе по ранее пристрелянным локациям. Стрелок, не поднимая головы из окопа, передвигал закрепленный на станине пулемета по меткам. Потери пулеметного расчета были минимальными, что не скажешь про атакующую сторону. Австрия, вошедшая в состав фашисткой Германии в 1938г., поставила в вермахт около 1,2 млн. бойцов. Только пленных австрийцев на восточном фронте было 156 тыс. Практически против нас воевала вся Европа. Сейчас Запад видит в русских тех, кто разгромил их в войне. И всячески, пусть косвенно, по придуманным предлогам, они хотят избавиться от уязвленного национального самолюбия. Отыгрываются на потомках тех, кто разгромил их в ВОВ. В этом их комплексы и их слабость. Поэтому коллективному Западу подыгрывают, используют их комплексы и страхи, те же силы, которые устроили 1-ю и 2-ю мировую войны, сталкивая разные народы. Вся мура про допинг и пр. – продукт пропаганды партии войны и их инициаторов на Западе.
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