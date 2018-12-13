Российских биатлонистов в Австрии заподозрили в употреблении допинга

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Вечером 12 декабря полиция Австрии пришла в расположение российской сборной в Хохфильцене, где 13-16 декабря состоится второй этап Кубка мира по биатлону. Как сообщил в своем инстаграме спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, правоохранительные органы обвинили десять представителей России — биатлонистов, тренера, врачей и массажистов — в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, прошедшего в Хохфильцене в 2017 году.

Губерниев опубликовал список подозреваемых, которые должны дать объяснения полиции. Он отметил, что в Австрии за допинг предусмотрено уголовное преследование.

В список подозреваемых в употреблении допинга попали олимпийские чемпионы 2014 года в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых. Кроме них в опубликованном перечне значатся бывший главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов. Волков и Шипулин на чемпионате мира 2017 года завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 километра. Кроме того, Шипулин тогда стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

В Федерации биатлона России официально подтвердили, что австрийская полиция была в расположении сборной по биатлону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу федерации. Представитель федерации не стал комментировать, действительно ли спортсменам предъявили обвинения. В полиции Австрии эти сведения пока не подтвердили. Анонимный источник ТАСС, знакомый с ходом дела, сообщил, что ни один обвиняемый не задержан. По его словам, в Хохфильцене сейчас находятся Гараничев, Логинов, Старых и Топычканов. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что дипломаты разбираются в ситуации. Пока что посольство не получало официальных обращений или запросов по этой теме.

Тренер Александр Касперович назвал обвинения в нарушении антидопинговых правил провокацией. «Я знаю, что ничего не было и ничего нет. Необоснованно ни на чем», — сказал он. Тренер добавил, что готов вылететь в Австрию, если его вызовут. «Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Я готов прямо сейчас вылететь», — сообщил он.

Российских биатлонистов ранее уже обвиняли в допинге. По этой причине от международных соревнований отстраняли Александра Логинова и Ирину Старых. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за расследования применения допинга в российском спорте запретил Шипулину, Гараничеву и Логинову участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.