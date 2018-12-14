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Албин о «Газпром Арене»: «Узнаю, что хоть копейку утащили, – это тюрьма»

23:41 14.12.2018

Игорь Албин возглавил список рейтинга самых влиятельных людей Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в интервью интернет-газете «Фонтанка» рассказал об особенностях возведения футбольной «Газпром Арены» на Крестовском острове. Он отметил, что данный строительный объект был сдан вовремя.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Стадион уже эксплуатировался во время ЧМ-2018. 17 июня там прошел матч Россия - Новая Зеландия, 22 июня – Камерун - Австралия, 24 июня – Новая Зеландия – Португалия, 2 июля – Чили - Германия.

Также вице-губернатор отметил, что в процессе были выявлены мелкие неполадки. Сейчас правительство города и компании-подрядчики уже работают над их устранением. Также Албин отметил, что случаев коррупции во время реализации этого проекта выявлено не было.

«Если узнаю, что хоть копейку утащили, – это тюрьма, я вам гарантирую. Сделаю все, чтобы каждый был наказан», - подытожил чиновник.

Напомним, что Игорь Албин возглавил список рейтинга самых влиятельных людей Санкт-Петербурга по версии интернет-издания «Фонтанка» и журнала «Город 312».

Темы: Санкт-Петербург, Футбол в России
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