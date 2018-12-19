«КАМАЗ-мастер» выставит четыре новых грузовика на гонках «Дакар-2019»

13:22

Команда «КАМАЗ-мастер», в этом году отмечающая 30-летие, провела пресс-конференцию, посвященную гонке «Дакар-2019».

Руководитель команды Владимир Чагин рассказал о том, чего нашим гонщикам удалось добиться за 30 лет, и о подготовке к стартующему 6 января самому престижному ралли-марафону.

Владимир Чагин отметил, что уходящий год стал для команды юбилейным: «Тридцать лет пролетели очень быстро. Мне посчастливилось быть свидетелем и участником многих интересных событий. Команда проехала в гонках 470 тысяч километров – практически 12 раз обогнула нашу планету. За этот период у нас сменилось три поколения пилотов и экипажей».

На старт в Южную Америку уже отправлены четыре совершенно новых российских спортивных грузовика. В связи с изменениями в регламенте «Дакара», с 2019 года ограничивающими максимальный объем моторов в грузовом зачете 13 литрами, команде фактически пришлось заново сконструировать машину.

В грузовике, получившем индекс КАМАЗ-43509, использован рядный шестицилиндровый мотор. Этим, в основном, и были продиктованы существенные изменения в конструкции автомобиля.

В январе камазовцы будут отстаивать титул чемпионов «Дакара» в непростой борьбе с основными участниками грузового зачета: Iveco, Tatra, Renault, МАЗ, LIAZ.

Напомним, одиннадцатый южноамериканский и сорок первый по счету ралли-марафон пройдет по территории одной страны – Перу. Организаторы позиционируют ее как 100-процентную перуанскую гонку, стараясь подчеркнуть песчаную специфику маршрута этого года, ведь в основной своей части он проложен по пустынным районам, и дюнные участки составят около 70% трассы.

Пилоты «КАМАЗ-мастера» вылетят в Перу 1 января, всего от команды на гонки отправится 60 человек. Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима. Далее последуют десять этапов с перерывом на день отдыха 12 января в Арекипе.

Общая протяженность маршрута – 5500 километров, из них 3000 километров – спортивные спецучастки.

За победу в гонке «Дакар-2019» будут бороться экипажи Эдуарда Николаева (штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков), Айрата Мардеева (штурман Дмитрий Свистунов, механик Ахмет Галяутдинов), Дмитрия Сотникова (штурман Дмитрий Никитин, механик Ильнур Мустафин) и Андрея Каргинова (штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов).

17 января ралли-рейд финиширует в Лиме.