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Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

16:08 19.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза, сообщается в твиттере организации.

Временно исполняющим обязанности главы РФС до следующей конференции организации, которая состоится в феврале 2019 года, будет Сергей Прядкин. Он является главой Российской футбольной премьер-лиги.

Мутко официально возглавлял РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года. 

В декабре 2017-го Мутко временно оставил должность, вместо него исполняющим обязанности стал Александр Алаев. Перестановки были произведены после дисквалификации, наложенной на Мутко Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за допинговых скандалов в российской сборной на Олимпийских играх 2014 года.

Темы: Футбол в России
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 22:09
Гость: Северин Наливайко

Г-н Мутко!Вы влиятельный человек в России и я обращаюсь к вам с большой просьбой:Пожалуйста,посодействуйте освобождению к Новому году невинных ребят -футболистов,томящихся в тюрьме СИЗО.Кокорин,его брат,Мамаев и их друг достаточно наказаны и теперь они будут примером для юных футболистов, как на поле,так и в быту.По моему мнению их освобождению препятствует группа нехороших людей,люто ненавидящих русских,а также украинских футболистов.О зловредной деятельности этих подозрительных особ я неоднократно писал.
19.12.2018, 19:42
Гость: Его надо

на Колыму. А он - на стройку. Там мульДоний опасен, башенные краны падать начнут.
19.12.2018, 17:14
Гость: Когда все

крысы сбежали, корабль перестал тонуть.
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