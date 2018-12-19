Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

16:08

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза, сообщается в твиттере организации.

Временно исполняющим обязанности главы РФС до следующей конференции организации, которая состоится в феврале 2019 года, будет Сергей Прядкин. Он является главой Российской футбольной премьер-лиги.

Мутко официально возглавлял РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года.

В декабре 2017-го Мутко временно оставил должность, вместо него исполняющим обязанности стал Александр Алаев. Перестановки были произведены после дисквалификации, наложенной на Мутко Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за допинговых скандалов в российской сборной на Олимпийских играх 2014 года.