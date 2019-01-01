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Антидопинговое агентство США потребовало вновь отстранить Россию

17:05 1.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Американское антидопинговое агентство USADA предложило вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA из-за срыва сроков ​доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

С соответствующим заявлением, как пишет ESPN, выступил глава USADA Трэвис Тайгарт.

«Никого не удивляет то, что дедлайн был пропущен. Пришло время, и WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», - приводит его слова издание.

Делегация WADA из пяти человек, которую возглавлял независимый эксперт Хосе Антонио Паскуаль, прибыла в Москву 17 декабря. Их задачей было получение данных из Московской антидопинговой лаборатории - это было одно из условий восстановления членства России в организации, передает РБК.

22 декабря стало известно, что они не смогли закончить свою работу, так как используемое ими оборудование для извлечения данных не имело необходимой сертификации в соответствии с российским законодательством. 

27 декабря гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину и предупредил его, что страна может оказаться в «спортивной самоизоляции», если эксперты Всемирного допингового агентства (WADA) до 31 декабря не получат доступа к данным. По его словам, российский спорт оказался у края пропасти.

В ответ в Кремле заявили, что Ганус «не совсем в курсе» рабочего процесса, однако обещали прислушаться к его мнению.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 20:50
Гость: Alex202

Понимаю, в Вашем королевстве "так" принято рубить головы тем кто имеет мнение отличное от мнения факелоносцев.
01.01.2019, 19:01
Гость: Антидопинговое агентство США потребовало...

Куда оно потребовало?? - туда же выслать АВАНГАРД немедленно с требованием отставить!
01.01.2019, 18:37
Гость: ser

пока я могу читать ваши с алексом 202 комментарии, в королевстве "не так" не изменится
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