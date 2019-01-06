Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

12:10

Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который завершился в Канаде. В матче за третье место команда Валерия Брагина переиграла швейцарцев со счетом 5:2. Первое место заняла команда Финляндии, которая в финале победила американцев (3:2).

Сборная России на чемпионате мира - 2019 продемонстрировала хорошую командную игру.

После игры Валерий Брагин отметил, что команда покидает турнир с положительными эмоциями. "Очень важный был матч в плане психологии, эмоций. Неплохо провели весь турнир, но жаль, что один матч не удалось выиграть, но играли неплохо. Главным в команде этого созыва было объединить ребят, думаю, что это получилось, матчи с канадцами и американцами стоят особняком", - приводит слова тренера ТАСС.