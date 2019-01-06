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Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

12:10 6.01.2019
Стоп-кадр из видео игры
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Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который завершился в Канаде. В матче за третье место команда Валерия Брагина переиграла швейцарцев со счетом 5:2. Первое место заняла команда Финляндии, которая в финале победила американцев (3:2).

Сборная России на чемпионате мира - 2019 продемонстрировала хорошую командную игру. 

После игры Валерий Брагин отметил, что команда покидает турнир с положительными эмоциями. "Очень важный был матч в плане психологии, эмоций. Неплохо провели весь турнир, но жаль, что один матч не удалось выиграть, но играли неплохо. Главным в команде этого созыва было объединить ребят, думаю, что это получилось, матчи с канадцами и американцами стоят особняком", - приводит слова тренера ТАСС. 

Темы: Хоккей в мире, Хоккей в России
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Комментарии читателей
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06.01.2019, 19:57
Гость: buslaif

Ради будущих побед и развития нашего хоккея в ближайшее время необходимо решить ряд проблем в детско- юношеском хоккее:
-устранить коррупцию;
-увеличит количество детских тренеров;
- улучшить методику подготовки детских тренеров, использовать передовые достижения в тренировочном процессе;
-увеличит количество крытых катков;
-прекратить порочную практику:" ты нам не подходишь...".Это характерно и для взрослого хоккея.
Ну и самое главное, необходимо перекрыть уход нашей молодёжи в зарубежные клуби и лиги. НХЛ,как спрут, вытягивает из страны всё лучшее, а весь отстой из неё пополняет нашу КХЛ.
Если ничего не делать, то скоро сборную будем комплектовать из иностранцев,как это начало практиковаться в футболе.
Проигрыш сборной РФ США объективно показал, что наша,состоящая в основном из игроков КХЛ, слабее сборной США,состоящей их игроков НХЛ, играющих в лучших клубах.Уровень нашей КХЛ гораздо ниже уровня НХЛ. На протяжении длительного времени в кубке Шпенглера мы не можем на клубном уровне конкурировать с лучшими европейскими клубами.И это тоже факт.Если ничего не менять, нас ждут нерадостные перспективы.
06.01.2019, 14:07
Гость: Иван простак

Странное чувство. Вроде всего один раз в один гол проиграли на турнире при сомнительном судействе, и медаль есть. Но чего то гложет. Вспоминается история примерно десятилетней давности, когда молодёжную сборную Плющева обвинили в игроках, которых навязывали богатые родители. Тогда места в сборной покупались и был скандал, и с приходом Брагина всю эту лавочку разогнали. Но откуда в нынешней сборной весь этот шлак, вроде Марка Руденчика, просидевшего весь турнир на скамейке, и выходившего чтобы сделать новую ошибку. Почему у нас половина сборной из молодёжных лиг Канады. Ведь у нас есть своя молодёжная лига, и напомню что в 2011 золотом году у нас был всего один игрок играющий в канадской лиге. И тот вратарь.
В итоге два звена тянули всю команду, а вчера у них глаза ввалились и сил не было. Может имеет смысл ограничить попадание в сборную игрокам из канадских молодёжных лиг.
А Слепец из КХЛ вчера показал класс русского хоккея, как и Павел Шен из КХЛ в игре с Канадой.
Короче: пока кто -то решает задачи контрактов для молодых хоккеистов, другая половина команды как негры за них отдувается. Пора убрать все эти околохоккейные агентские штучки и разогнать всю эту публику подальше. Иначе нашему хоккею трындец. Его убивают деляги, а не спортсмены.
06.01.2019, 13:19
Гость: Русский

...наша бронза золотом отсвечивает. Мои поздравления молодым парням из сб.России по хоккею. Удачи, ребята!
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