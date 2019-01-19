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Глава РУСАДА Юрий Ганус написал письмо в WADA

14:15 19.01.2019
Юрий Ганус. Стоп-кадр видео с сайта vesti.ru
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус написал письмо исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) и его главе Крэйгу Рили. В нем содержится просьба подтвердить соответствие РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу, пишут «Известия».

«Лишение соответствия нового РУСАДА в его нынешнем качестве не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня и окажет деструктивное влияние на развитие чистого спортивного движения в России, но и лишит WADA, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте и последующим решением антидопинговых задач», — говорится в письме.

В 2017-2018 годах новое РУСАДА не просто сделало шаг вперед, а стало качественно другим, «разделяющим ценности чистого спорта, международного антидопингового движения и руководствующимся международными антидопинговыми нормами и национальными интересами, среди которых центральную роль занимает защита интересов чистых спортсменов», пишет Ганус.

«Данное письмо позволит помочь вам оценить РУСАДА как независимое и профессиональное антидопинговое агентство, фактически заново выстроенное при непосредственном содействии и под наблюдением WADA», — говорится в обращении.

12 января стало известно, что WADA примет решение по статусу РУСАДА 22 января. До 17 января WADA будет принимать рекомендации комитета по рассмотрению соответствия.

10 января министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты международной организации приступили к работе в московской антидопинговой лаборатории.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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19.01.2019, 18:51
Гость: и тебя в дурку вместе с Родей

прежние сотрудники- это сбежавшие в США Родченков и 2 во всех смыслах голубка
Тимофей Соболевский (заместитель Родченкова) и Олег Мигачев (админ)? двое последних отвечали за разработку операционной системы российской антидопинговой лаборатории, Мигачев как раз был администратором, разработчиком этой системы, ежемесячно получал определенные средства за ее оперирование, кстати, у дружков был доступ в базу РУСАДА достаточно долгое время и после отъезда в США
19.01.2019, 18:31
Гость: !

не медициной, а бумажкой по имени терапевтическое исключение
19.01.2019, 16:58
Гость: а вы

уверены,ЧТО информации *РИА новости* можно верить? - ЭТО официальный документ? или как обычно,домыслы горячих голов???
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