Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы

17:59

Российские фигуристки Алина Загитова и Софья Самодурова занимают первое и второе места после короткой программы на чемпионате Европы, который стартовал в среду в Минске. Об этом сообщил ТАСС.

Загитова набрала 75,00 балла, практически без ошибок исполнив короткую программу. Спортсменка осталась недовольна тройным флипом, который ей засчитали недокрученным.

Следом за лидером расположилась 16-летняя Софья Самодурова, которая показала лучший результат короткой программы в сезоне — 72,88 балла. Третьей стала Алексия Паганини из Швейцарии (65,64).

Еще одна россиянка — Станислава Константинова — получила 56,76 балла, не выполнив каскад и сорвав тройной лутц. После короткой она занимает 11-е место.

«Я не думаю о конкуренции на чемпионате Европы, мой главный соперник тут — это я сама, — сказала Загитова после проката. — Я очень много разговаривала с тренерам по поводу образа в короткой программе (Алина катается под „Призрак оперы“ — прим. ред.). В новогодние праздники набралась позитивных эмоций, тренировки стали проходить легче».

На чемпионат Европы спортсменки отправились по результатам национального турнира и по утверждению тренерского совета и Федерации фигурного катания на коньках России. Константинова, Загитова и Самодурова заняли соответственно места с четвертого по шестое. Призовые места заняли Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, которые являются юниорками и на чемпионате Европы выступать не могут из-за возрастных ограничений.

Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни. Евгения Медведева заняла седьмое место. Обе спортсменки являются запасными в составе сборной России.

Произвольные программы они покажут в пятницу. Чемпионат Европы завершится 27 января произвольными выступлениями.