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Россиянина Ивана Ухова лишат золотой медали Олимпиады-2012 из-за допинга

18:52 1.02.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Спортивный арбитражный суд аннулировал результат прыгуна в высоту Ивана Ухова на Олимпийских играх в Лондоне из-за допинга. Спортсмен будет лишен золотой медали, передает ТАСС.

Помимо Ухова, суд признал виновными в нарушении антидопинговых правил еще 12 россиян.

Игры в Лондоне были на данный момент последними, в которых принимали участие российские легкоатлеты. На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году их не пустили из-за допингового скандала.

В медальном зачете Олимпиады 2012 года Россия заняла третье место. После дисквалификации Ухова у сборной останется 19 золотых медалей.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 00:11
Гость: Иван

Российские спортивные органы должны "плюнуть в рожу США" и не отдавать им ни какие медали. А еще правильнее подать в какой-нибудь российский суд который примет противоположное суду США решение. Сколько уж можно пресмыкаться-то?
01.02.2019, 22:45
Гость: Ян

Обьясните мне зачем нужен допинг для прыжка в высоту? Он чë, помогает отталкиваться оо земли? Я понимаю когда нужна выносливость или сила, а так..
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