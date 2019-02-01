Россиянина Ивана Ухова лишат золотой медали Олимпиады-2012 из-за допинга

18:52

Стоп-кадр с видео в YouTube

Спортивный арбитражный суд аннулировал результат прыгуна в высоту Ивана Ухова на Олимпийских играх в Лондоне из-за допинга. Спортсмен будет лишен золотой медали, передает ТАСС.

Помимо Ухова, суд признал виновными в нарушении антидопинговых правил еще 12 россиян.

Игры в Лондоне были на данный момент последними, в которых принимали участие российские легкоатлеты. На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году их не пустили из-за допингового скандала.

В медальном зачете Олимпиады 2012 года Россия заняла третье место. После дисквалификации Ухова у сборной останется 19 золотых медалей.