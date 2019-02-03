Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

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Сборная России по хоккею с мячом одержала победу над командой Швеции в дополнительное время в финале чемпионата мира.

Основное время встречи, состоявшейся в шведском Венерсборге, завершилось со счетом 5:5. В составе россиян отличились Евгений Дергаев (13-я и 71-я минуты), Алмаз Миргазов (63 и 79) и Юрий Викулин (89), у шведов ворота соперника поразили Кристоффер Эдлунд (2 и 75), Юхан Эсплунд (39), Эрик Петтерссон (42), Кристоффер Фагерстрём (67).

Решающий гол в дополнительное время забил Миргазов (102), сообщает "Р-Спорт".

Бронзовые награды в матче против Казахстана выиграла сборная Финляндии, которая победила со счетом 8:2.

Российская команда защитила завоеванный год назад титул и стала 12-кратным чемпионом мира.

Российских спортсменов поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Поздравляю нашу сборную по хоккею с мячом с блестящим выступлением на чемпионате мира! Сильнейшая игра и, как результат, чемпионский титул. Молодцы!" - написал Медведев в своем Twitter.