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Российские саночники спели гимн РФ на награждении после поломки аппаратуры

12:31 10.02.2019

Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн РФ а капелла на церемонии награждения призеров чемпионата Европы из-за технических проблем с фонограммой. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Международной федерации санного спорта (FIL) Уилли Уилманн.

«Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения», - написал Уилманн.

В субботу Павличенко завоевал золото на чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Репилов занял второе место.

Темы: Победы российских спортсменов на международных соревнованиях
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Комментарии читателей
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10.02.2019, 20:15
Гость: Василий

Так латвиец. Ептить...
10.02.2019, 18:47
Гость: Скептик.

Интересно, на гимнах каких стран клинит обычно техника? И в каких странах?
Хотя бы за последние 10 лет?
10.02.2019, 18:36
Гость: Евсей

Помнится во время выступления Родниной и Зайцева на чемпионате мира вдруг музыка отключилась. Ничего, они свое дело знали блестяще, продолжили без музыкального сопровождения и стали чемпионами мира. Англичанка гадит везде и всюду. Льщу себя надеждой, что она вот-вот займется поеданием продукции собственного производства и ей вспомнят все преступления, совершенные ею против человечества и человечности. А королевской семье нужно воздать должное отдельно хотя бы из-за получения доходов от продажи опиума китайскому населению.
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