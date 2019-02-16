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Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся из-за удара в пах

12:26 16.02.2019

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215 признан несостоявшимся. Это произошло из-за того, что Митрион применил запрещенный прием.

Бой был остановлен в первом раунде после удара Митриона ногой в пах. Российский спортсмен не смог самостоятельно подняться. Харитонов покинул октагон при помощи медицинского персонала.

Сам Сергей Харитонов считает, что удар ногой в пах со стороны американца Мэтта Митриона  был случайным. "Я разочарован, потому что очень долго ждал этого боя. Но, к сожалению, вот так все получилось. Я считаю, что это 100 процентов случайность. Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал", - сказал Харитонов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Американский боец Мэтт Митрион извинился перед россиянином. "Я, конечно, не хотел ничего такого. Приношу извинения Сергею за произошедшее и всем фанатам. Чувствую себя ужасно", - приводит слова Митриона ТАСС.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений. 

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Темы: Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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16.02.2019, 13:39
Гость: ни колай

значит нарушивший должен быть проигравшим
16.02.2019, 12:46
Гость: это чтоб не размножалась

И тут Россия получила по мельдониеносителям.
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