Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся из-за удара в пах

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Поединок между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215 признан несостоявшимся. Это произошло из-за того, что Митрион применил запрещенный прием.

Бой был остановлен в первом раунде после удара Митриона ногой в пах. Российский спортсмен не смог самостоятельно подняться. Харитонов покинул октагон при помощи медицинского персонала.

Сам Сергей Харитонов считает, что удар ногой в пах со стороны американца Мэтта Митриона был случайным. "Я разочарован, потому что очень долго ждал этого боя. Но, к сожалению, вот так все получилось. Я считаю, что это 100 процентов случайность. Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал", - сказал Харитонов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Американский боец Мэтт Митрион извинился перед россиянином. "Я, конечно, не хотел ничего такого. Приношу извинения Сергею за произошедшее и всем фанатам. Чувствую себя ужасно", - приводит слова Митриона ТАСС.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.