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Семь российских стадионов номинированы на звание лучшей арены в мире

23:41 20.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Семь российских стадионов вошли в число претендентов на звание лучшей футбольной арены, открытой в 2018 году.

На звание лучшего стадиона из российских арен претендуют "Мордовия Арена", "Ростов Арена", "Самара Арена", "Стадион Калининград", "Стадион Нижний Новгород", "Екатеринбург Арена" и "Волгоград Арена". Все они были задействованы на чемпионате мира-2018.

Всего в списке фигурируют 27 стадионов. Основные требования для арены заключаются в том, что они должны быть построены с "нуля" или значительно реконструированы, а их вместимость должна составлять не менее 10 тысяч человек, сообщает "Интерфакс".

Голосование проходит на сайте stadiumdb.com. Проголосовать может каждый желающий. Участнику опроса нужно выбрать пять наиболее приглянувшихся арен и ранжировать их баллами от 5 до 1; оценки совпадать не должны.

Голосовать можно до полуночи 3 марта. Лучшую арену назовут 7-8 марта.

Темы: Футбол в России
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21.02.2019, 04:53
Гость: Навеяло

После начала Великой Отечественной войны СТЗ продолжал выпуск танков Т-34-76 и КВ-1, а также артиллерийских тягачей СТЗ-5-НАТИ, оставаясь одним из основных поставщиков военной техники для советско-германского фронта. В связи с эвакуацией предприятий европейской части СССР, заводу пришлось приступить к самостоятельному выпуску всех комплектующих.
Приближение боевых действий, а впоследствии и начавшиеся бои на подступах к городу, не смогли остановить производство: танки Сталинградского танкового завода прямо с конвейера вступали в бой. Зачастую за рычагами боевых машин сидели рабочие предприятия, досконально знавшие свои Т-34 и КВ-1. Так, прорыв частей Вермахта к Сталинграду 23 августа 1942 года, когда немцы пытались ударом вдоль реки с севера захватить город, был провален, так как атака была отбита бригадой рабочего ополчения СТЗ. Возглавлял подразделение инженер-технолог Сталинградского тракторного завода Николай Леонтьевич Вычугов. И все же 13 сентября 1942 года конвейер был остановлен – бои шли уже на территории завода…
Почти через два года Сталинградский тракторный завод, разрушенный до основания в ходе грандиозного сражения на Волге, 17 июня 1944 года сумел возобновить производство. Освобожденный Сталинград, как и прежде, поставлял Красной Армии легендарный танк Т-34.
В послевоенные годы СТЗ оставался флагманом советского производства. Трактора с его конвейера обрабатывали поля в разных уголках страны.
В последнее время доходят различные слухи о якобы полной ликвидации
21.02.2019, 04:47
Гость: Навеяло

СТЗ-5 «Сталинец» — гусеничный тягач выпускавшийся в СССР, на Сталинградском тракторном заводе в 1937—1942 на базе трактора СХТЗ-НАТИ. Всего произведено 9944 трактора СТЗ-5-НАТИ, в том числе до начала ВОВ 3438 единиц. Трактор выполнен по обычной для артиллерийских тягачей схеме с передним расположением двигателя и кабины механика-водителя.
Из-за недостаточной проходимости шасси автомобиля ЗМС-6 в ходе ожесточенных боев осенью 1941 г. советская реактивная артиллерия понесла значительные потери: при отступлении застрявшие в грязи или в снегу машины приходилось подрывать, чтобы они не достались противнику. В этот период в Советском Союзе неоднократно предпринимались попытки разместить пусковую установку на более совершенном шасси и тем самым повысить проходимость боевых машин по пересеченной местности и бездорожью. В конце ноября 1941 г. СКВ завода «Компрессор» приступило к созданию пусковой установки реактивных снарядов М-13 на шасси транспортного трактора СТЗ-5. Отчасти это решение было обусловлено также тем, что к 1 ноября 1941 г. завод «Компрессор» выпустил 456 установок БМ-13 на шасси ЗИС-6, практически полностью израсходовав при этом имевшийся резерв этих шасси, в то время как в войсках и на складах имелось значительное количество тракторов СТЗ-5.
21.02.2019, 04:42
Гость: Навеяло

17 июня 1930 года Сталинградский тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского дал стране первую продукцию – с конвейера сошёл колесный трактор СТЗ-1. На проектную мощность производство было выведено 20 апреля 1932 года: с этого времени конвейер выдавал 144 колесных машин в сутки.
Решение о постройке тракторного завода было принято Высшим Советом народного хозяйства СССР в 1926 году. Местом постройки предприятия выбрали Сталинград: была найдена подходящая площадка для строительства в 14 км от центра города. Это был флагман страны Советов – первый тракторный завод СССР. По просьбе трудящихся, предприятию присвоили имя умершего в 1926 году Ф.Э. Дзержинского. ЦИК СССР удовлетворил эту просьбу.
Закладка предприятия состоялась 12 июля 1926 года. Завод был построен в рекордно-короткие сроки – понадобилось всего 11 месяцев. Проектирование и оснащение завода оборудованием осуществлялось приглашенными американскими инженерами. В пиндосии тады была Величайшая депрессия, они от безработицы и за харчи готовы были строить коммунизьм в России.
С середины лета 1937 года Сталинградский тракторный завод приступил к производству гусеничных тракторов АСХТЗ-НАТИ (СТЗ-3). В ноябре этого же года на базе нового гусеничного трактора был налажен выпуск артиллерийского тягача СТЗ-5-НАТИ (СТЗ-НАТИ 2ТВ). К 17 июня 1940 года было произведено 25000 гусеничных тракторов. На Всемирной промышленной выставке в Париже 1938 года трактор АСХТЗ-НАТИ получил высшую награду – «Гран-При».
На СТЗ в 1937—1942 9944 трактора
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