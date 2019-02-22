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Александр Дюков избран новым президентом РФС

14:02 22.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Председатель совета директоров «Зенита», глава «Газпром нефти» Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза (РФС). Внеочередная выборная конференция организация состоялась в Москве, передает ТАСС.

Кандидатуру Дюкова выдвинули 63 организации, входящие в Союз. Он стал единственным претендентом на пост. Кандидатуру поддержали единогласно.

«Огромное спасибо за оказанную поддержку и доверие, для меня это важно, это не только большая честь, но и ответственность. Задачи мы ставим сложные, но тем интереснее будет их решать. Мы будем действовать как одна команда, мы с вами понимаем, что мы должны сделать, и я уверен, что мы с вами справимся», - сказал Дюков.

Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).

С 2008 по 2017 год Дюков был президентом петербургского «Зенита». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Сейчас Дюков занимает пост председателя совета директоров клуба.

Темы: Футбол в России, Российский футбольный союз (РФС)
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Комментарии читателей
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22.02.2019, 17:40
Гость: Газпром рулит

Национальное достояние.
22.02.2019, 17:20
Гость: Северин Наливайко

Думаю,что г-н Дюков прямо таки обязан заняться делом невинно томящихся в СИЗО
замечательных русских Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева,а также
младшего Кокорина и друга Просовицкого.Эти прекрасные люди-безусловно лучшие футболисты России уже испили до краев горькую чашу неволи.Считаю,что они пали жертвой изощренной провокации,медийное прикрытие которой провел очень нехороший человек Рабинкер.Этого т.н "журналиста" прикрывала группа поддержки ,состоящая из очень непорядочных людей с одного ток-шоу,о котором я неоднократно напоминал в своих постах. СВОБОДУ АЛЕКСАНДРУ КОКОРИНУ И ПАВЛУ МАМАЕВУ!
22.02.2019, 16:15
Гость: Зенит

в чемпионы, остальным - борьба за 2-е место.
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