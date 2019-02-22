Александр Дюков избран новым президентом РФС

14:02

Председатель совета директоров «Зенита», глава «Газпром нефти» Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза (РФС). Внеочередная выборная конференция организация состоялась в Москве, передает ТАСС.

Кандидатуру Дюкова выдвинули 63 организации, входящие в Союз. Он стал единственным претендентом на пост. Кандидатуру поддержали единогласно.

«Огромное спасибо за оказанную поддержку и доверие, для меня это важно, это не только большая честь, но и ответственность. Задачи мы ставим сложные, но тем интереснее будет их решать. Мы будем действовать как одна команда, мы с вами понимаем, что мы должны сделать, и я уверен, что мы с вами справимся», - сказал Дюков.

Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).

С 2008 по 2017 год Дюков был президентом петербургского «Зенита». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Сейчас Дюков занимает пост председателя совета директоров клуба.