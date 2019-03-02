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Владимир Путин открыл XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске

22:02 2.03.2019
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Президент России Владимир Путин открыл XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске, пожелав спортсменам ярких побед и успеха.

"Поздравляю всех с началом соревнований, желаю удачи, убедительных и красивых, ярких побед", - сказал он, выступая на церемонии открытия Универсиады - 2019 в Красноярске.

Президент отметил, что на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, "праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы". "Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику", - подчеркнул Путин.

Глава государства выразил уверенность, что дни проведенные на Универсиаде запомнятся спортсменам на всю жизнь, подарив добрые впечатления, и войдут в историю мирового спорта яркой страницей, пишет "Интерфакс". "Именно такими стали и летняя Универсиада в Казани, и Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу - все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия", - отметил он.

Своих гостей Россия всегда встречает по-русски радушно, подчеркнул Путин, с открытым сердцем. "И искренне благодарны вам - спортсменам, тренерским штабам и федерациям - за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям", - сказал президент.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе - биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом, последние два включены в программу Студенческих игр впервые.

Темы: Универсиады в России и в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2019, 01:23
Гость: Питон

При полном отсутствии каких либо экономических или политических успехов и отсутствии перспектив одни провалы руководство РФ и президент используют любой повод чтобы рисануться перед публикой на фоне каких либо важных событий олимпиады, универсиады, дня победы или дня шахтера чтобы попытаться примазаться к чужим победам.
03.03.2019, 00:57
Гость: совсем берега потеряли?

Поменьше блатного жаргона и все будет в порядке.
02.03.2019, 23:58
Гость: Берега -

они справа и слева.
До тех пор, пока нам будут вместо президента показывать каких-то "дядек" на него смахивающих (но не очень), их так называть и будут.
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