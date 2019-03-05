Пять биатлонистов ЦСКА отправятся в Швецию на чемпионат мира по биатлону

18:09

В период с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде пройдет чемпионат мира по биатлону. В состав российской сборной на турнир вошли пять спортсменов Центрального спортивного клуба Армии.

В составе мужской команды в Швецию отправятся бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, победитель спринтерской гонки этапа Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов, чемпион Европы прапорщик Матвей Елисеев, чемпион Европы среди молодежи, победитель первенства мира, бронзовый призер чемпионата Европы Александр Поварницын, а также Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев.

На оставшееся седьмое место в мужской сборной претендуют два армейских биатлониста - чемпион Европы прапорщик Эдуард Латыпов и чемпион мира 2017 года в эстафете лейтенант Максим Цветков, сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

В составе женской команды армейский клуб будет представлять чемпионка мира и Европы среди юниоров, двукратная чемпионка России прапорщик Светлана Миронова и двукратная чемпионка Европы по биатлону среди юниорок, бронзовый призёр III Всемирных зимних военных игр и чемпионка игр в командном зачёте прапорщик Ульяна Кайшева.

Также в состав сборной вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова и Лариса Куклина.