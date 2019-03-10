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Российский конькобежец установил мировой рекорд на чемпионате мира в США

17:57 10.03.2019

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 24-летний россиянин установил мировой рекорд, показав результат 33,616 секунды. 

Павел Кулижников. Фото Sasha Krotov с сайта ru.wikipedia.org

Второе и третье место заняли представители Японии — Тацуя Синхама и Юма Мураками. Россиянин Руслан Мурашов прошел дистанцию за 34,241 секунды и стал шестым, еще один спортсмен из России Виктор Муштаков показал 11-й результат (1 минута и 9,197 секунды), сообщает «Спорт-Экспресс».

В 2015 году Кулижников уже устанавливал рекорд на этой дистанции. Тогда он преодолел 500 метров за 33,98 секунды.

Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира 2015 года по конькобежному спорту.

Темы: Конькобежный спорт в России и в мире, Победы российских спортсменов на международных соревнованиях
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Комментарии читателей
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10.03.2019, 23:07
Гость: Гость

Скажут теперь что он ехал не в том направлении. Надо было против движения Земли, а он ехал По... Поэтому и выиграл.
10.03.2019, 19:25
Гость: Иван простак

Молодец! Не задавить им русский спорт.
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