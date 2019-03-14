В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию

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В России разработали биологически активную добавку (БАД), которая призвана стать для спортсменов заменой препарата мельдоний, запрещеного WADA, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйба.

В новый препарат входят все необходимые аминокислоты и миниралы, которые должны поступать в организм каждый день. "Мы собрали БАД... даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы... Они не являются допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например, в пище", - рассказал Уйба.

Отмечается, что данный БАД уже начали применять. Добавка содержит в себе те же калий и натрий, которые есть и в мельдонии.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. В том же году ряд российских спортсменов временно отстранили от соревнований из-за положительных допинг-проб на это вещество.

Позже выяснилось, что период вывода мельдония из организма подробно изучен не был. В апреле WADA установило допустимый порог концентрации мельдония в организме спортсмена, и большинство уличенных были амнистированы.