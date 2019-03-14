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В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию

09:01 14.03.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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В России разработали биологически активную добавку (БАД), которая призвана стать для спортсменов заменой препарата мельдоний, запрещеного WADA, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйба.

В новый препарат входят все необходимые аминокислоты и миниралы, которые должны поступать в организм каждый день. "Мы собрали БАД... даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы... Они не являются допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например, в пище", - рассказал Уйба.

Отмечается, что данный БАД уже начали применять. Добавка содержит в себе те же калий и натрий, которые есть и в мельдонии. 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. В том же году ряд российских спортсменов временно отстранили от соревнований из-за положительных допинг-проб на это вещество.

Позже выяснилось, что период вывода мельдония из организма подробно изучен не был. В апреле WADA установило допустимый порог концентрации мельдония в организме спортсмена, и большинство уличенных были амнистированы.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 11:22
Гость: ВВВ

Нашли чем хвататься! НИ стада, ни совести. Во что спорт превратили - в битву химических концернов.
14.03.2019, 10:40
Гость: ну так

ну об этом и говорилось неоднократно - жрут все допинг, разве что некоторые (как в РФ) меньше чем другие (если сравнивать по внешнему виду).
14.03.2019, 10:05
Гость: Глупости это.

В России ничего подобного мельдонию создать уже не могут - просто некому. Смешать в одну таблетку очень малосовместимые компоненты ещё справятся, но разработать и довести до прилавка оригинальное действующее вещество - уже нет. Мельдоний кстати тоже не в России создавался, а в Риге, СССР. Страна такая была - ничего общего с современной РФ.
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