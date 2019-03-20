Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Стоп-кадр из видео
Российская фигуристка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в японской Сайтаме: она получила за прокат 82,08 балла.
Хозяйка соревнований Каори Сакамото показала второй результат по итогам короткой программы. Третье место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Спортсменка занимается в группе Этери Тутберидзе, сообщает Матч ТВ.
Евгения Медведева показала в Японии свой лучший результат в сезоне (74,23) и заняла четвертое место.