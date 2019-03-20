]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

16:04 20.03.2019
Стоп-кадр из видео

Российская фигуристка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в японской Сайтаме: она получила за прокат 82,08 балла. 

Хозяйка соревнований Каори Сакамото показала второй результат по итогам короткой программы. Третье место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Спортсменка занимается в группе Этери Тутберидзе, сообщает Матч ТВ.

Евгения Медведева показала в Японии свой лучший результат в сезоне (74,23) и заняла четвертое место.

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>

]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.