Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

16:04

Российская фигуристка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в японской Сайтаме: она получила за прокат 82,08 балла.

Хозяйка соревнований Каори Сакамото показала второй результат по итогам короткой программы. Третье место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Спортсменка занимается в группе Этери Тутберидзе, сообщает Матч ТВ.

Евгения Медведева показала в Японии свой лучший результат в сезоне (74,23) и заняла четвертое место.