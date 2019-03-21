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Российские фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ

09:52 21.03.2019

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в парном катании на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), пишет РИА Новости.

В четверг пары представили произвольную программу. Тарасова и Морозов получили 147,26 балла. В сумме российская пара набрала 228,47 балла и стала второй. Ранее по итогам короткой программы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд, набрав 81,21 балла.

Бронзу завоевали еще одни представители России Наталья Забияко и Александр Энберт, набравшие по сумме двух программ 217,98 балла.

Золото выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие два мировых рекорда - по количеству баллов в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84). Они переписали мировой рекорд Тарасовой и Морозова по сумме, установленный также в Японии.

Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух программ 210,30 балла и стали шестыми.

Темы: Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 13:04
Гость: Татьяна Алексеевна

ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Очень рада вашей победе!
21.03.2019, 13:04
Гость: Иван простак

Все же китаезы отбились. Но выброс почти на 7 метров с высотой 1,4 метра это нечто.
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