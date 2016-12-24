Леонид Филатов: тот самый герой «Экипажа»

24 декабря исполняется 70 лет со дня рождения Леонида Филатова, знаменитого актёра театра и кино, режиссера, телеведущего, поэта и публициста

Искрометный юмор и безудержная фантазия Леонида Филатова выливались в неповторимое театральное действо. Снявшись в таких широко известных фильмах, как «Город первой любви», «Экипаж», «Женщины шутят всерьез», «Грачи», «Успех», «Чичерин», «Забытая мелодия для флейты», «Город Зеро», «Благотворительный бал», он стал одним из самых ярких, значительных и востребованных советских актеров.

В октябре 1997 года Филатову была сделана операция по пересадке почки. Тогда почти никто не верил, что он выживет. Можно только поражаться безудержной энергии и жизнелюбию этого человека. «В нашем государстве не очень-то побудешь инвалидом – не на что», – сказал он как-то в одном из интервью. Филатов умирал не раз. Сначала в фильме «Забытая мелодия для флейты», потом в жизни – когда ему делали операцию. И в том, и в другом случае его спасала любовь женщины. В фильме спасительницей стала брошенная возлюбленная, в реальной жизни – любящая и любимая им жена актриса Нина Шацкая. Может быть, именно любовь помогла ему не сломаться. Филатов работал на износ, не останавливаясь ни на секунду, как будто старался сделать то, что не успел раньше. Что он искал, балансируя между жизнью и смертью?

Леонид Филатов

В Москву!

Леонид Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. Отец – Филатов Алексей Еремеевич и мать – Филатова Клавдия Николаевна познакомились потому, что были однофамильцами. На заводе, где работала Клавдия, девушкам раздали списки бойцов, которым нужно было написать письма на фронт. Клавдия Филатова написала своему тезке, а после победы сыграли свадьбу. Семья часто переезжала – отец был радистом и много времени проводил в геологических экспедициях. Когда мальчику исполнилось семь лет, родители развелись, и Леонид с матерью уехал в Ашхабад к дальним родственникам.

О годах, проведенных в Туркменистане, актер всегда вспоминал с большой теплотой: «Родной Ашхабад... Прекрасное было время: детство, юность, первая любовь. Иногда я закрываю глаза и начинаю путешествовать по ашхабадским улицам».

После окончания 10-го класса Леня Филатов сообщил знакомым, что поступит на режиссерский факультет ВГИКа. Сомнений в себе у юного дарования не было, и он поехал в Москву с группой одноклассников. «Все это было от провинциальной наглости, – говорил он потом. – Я вдруг понял, как огромна Москва и как в ней много таких «гавриков», как я. Выяснилось, что во ВГИКе меня никто не ждет». Потерпев неудачу в попытке стать режиссером, он решил сдать экзамены на актерский факультет Щукинского училища и был туда принят. Когда в 1969 году 22-летнего выпускника Филатова пригласили в любимовскую «Таганку», многие его отговаривали: «Там все грохочет, гремит, все орут дурниной. Зачем тебе это?»

В «Таганке» Леонид благодаря своему обаянию и прирожденному артистизму был безоговорочно признан после первой же работы – роли ведущего в спектакле по роману Н. Чернышевского «Что делать?». Затем были спектакли «Мастер и Маргарита», «Вишневый сад», «Дом на набережной», «Жизни Галилея» и другие.

О своих первых шагах по сцене он вспоминал впоследствии с неподдельной самоиронией: «Я мечтал стать мировой знаменитостью, осчастливить все человечество и навсегда остаться в памяти благодарных современников. Этого не получилось. И все-таки я счастлив… Именно тогда я научился жалеть и прощать... Другое дело, что в пору юности я наивно думал, что и весь окружающий меня мир так же прекрасен, как «Таганка».

Леонид Филатов

Козел, собака и сцепленные руки

В театре Филатов познакомился со своей будущей женой Лидией Савченко. Актриса была такой красавицей, что Леонид в нее влюбился с первого взгляда. Поженились они в начале 70-х годов. Свой брак артист считал удачным до тех пор, пока из декретного отпуска не вышла актриса Нина Шацкая, жена Валерия Золотухина.

Незадолго до встречи с Филатовым она гадала на Старый Новый год. В тарелке с жженой бумагой ей привиделось человеческое лицо с рогами и козлиной бородой, потом щенок, а затем сцепленные руки. Вскоре после гадания она увидела в театре Филатова и сразу же выделила его из всех, «подтянутого, легкого, стремительного, с цепким, пронзительным взглядом».

А потом подруга объяснила: «Козел – это Леня, потому что он Козерог, щенок – тоже он, потому что родился в год Собаки, а сцепленные руки – это ваша будущая жизнь».

Однако после гадания прошло два года, но ничего не менялось: и Нина, и Леонид лишь обменивались взглядами. А когда Филатов пригласил ее в кафе и прочитал стихи, в которых признавался в любви, она просто сказала: «Я замужем».

Все решилось, когда Шацкой вдруг снова приснился сон о Филатове, и подчиняясь какому-то неведомому порыву, она прибежала в театр, хотя у нее был выходной. Нина вспоминала: «Когда я стояла и думала, зачем пришла, вдруг кто-то поцеловал меня в затылок. Обернулась – и увидела Леню, наши руки сплелись… Вот так, как в плохом кино, начался наш роман».

Актер рассказывал: «У нас довольно долго время был тайный роман, афишировать отношения было нельзя, тем более что наши мужья и жены несли моральный ущерб. Неприлично даже было вместе работать. Мы с ней долго противились себе… но в конечном итоге это оказалось сильнее нас, и мы стали жить вместе. Чего нам это стоило – разговор отдельный. Нашим супругам было несладко, когда все выяснилось…»

Поговаривали, что Золотухин жутко ревновал жену, и с тех пор между ним и Филатовым, что называется, «пробежала черная кошка».

В конце концов Шацкая развелась с мужем, а через два года Филатов расстался со своей супругой. Развод был мучительным – от «бывшей» актер ушел зимой в одной курточке, оставив ей квартиру и все, что было нажито.

Когда Нина Сергеевна сказала своему сыну Денису: «Я скоро выйду замуж за дядю Леню Филатова», тот возражать не стал. Леонид воспитывал Дениса как родного, хотя друзьям говорил, что хотел бы иметь своих детей. Но после тяжелой операции врачи запретили Нине рожать. Брак Шацкой и Филатова оказался необыкновенно прочным. Когда Леонид заболел, Нина Сергеевна самоотверженно за ним ухаживала – до самого последнего дня…

Леонид Филатов

На грани смерти

Талант Филатова-актера, по признанию его коллег, был «вулканического происхождения». Поэтому сыграл он на таганской сцене немного – «полигон» для дарования был явно маловат. В 1970 году Филатов начал сниматься в кино и фактически обрел вторую профессию. Нерастраченное на сцене мастерство оказалось востребовано на экране – он сыграл главные роли в фильмах «Избранные», «Грачи», «Забытая мелодия для флейты», «Экипаж», «Город Зеро», «Чичерин», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Женщины шутят всерьез». К исходу 1989 года актер приобрел всесоюзную славу, устойчивый авторитет среди коллег и титул секретаря Союза кинематографистов, получил множество международных премий и фестивальных призов... Но наряду с этим в его характере появились нервозность, издерганность, он постоянно сетовал на разочарованность и обиды.

Серьезные проблемы со здоровьем заставили Филатова в середине 90-х годов отойти от активной актерской и режиссерской работы. Но многогранность таланта проявилась на другой стезе – литературной. Вспомнив поэтические опыты ранней юности, он начал писать стихи, песни, пьесы и пародии. Блистательный талант пародиста и сказочника раскрылся в таких произведениях, как пьесы «Про Федота-стрельца удалого молодца», «Большая любовь Робина Гуда», «Часы с кукушкой», «Любовь к трем апельсинам», «Лизистрата», «Возмутитель спокойствия», «Опасный, опасный и очень опасный». В 1991 году он снял по своему сценарию фильм «Сукины дети», который получил первую премию на фестивале «Кинотавр».

Леонид Филатов

С 1994 года актер стал вести на телеканале ОРТ передачу «Чтобы помнили», посвященную некогда известным артистам, которых уже не было в живых. Она была пронизана трагизмом, болью, какой-то горькой безысходностью. Во многих случаях возникала тема вины: почему не спасли человека? И очень редко находился однозначный ответ. А потом с ведущим случилось несчастье…

Многие телезрители заметили, что передача «Чтобы помнили» на несколько месяцев пропала из эфира. Вскоре она появилась вновь, но Филатов очень изменился. Оказалось, у него случился инсульт – в реанимации его четыре раза вытаскивали с того света.

В 1997 году актер перенес операцию по трансплантации почек, в ходе которой возникли осложнения, вызвавшие резкое снижение иммунитета, и потому даже легкая инфекция могла привести к тяжелейшим последствиям для здоровья. А по поводу передачи он как-то сказал: «Исповедовать вдов и бродить по кладбищам – не лучший способ бытия. Но что это так аукнется в моей личной судьбе, доведет буквально до грани жизни и смерти, я предположить не мог».

В октябре 2003 года актер простудился на одном из концертов – резко поднялась температура, и он был срочно госпитализирован. Врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление легких».

На протяжении 10 дней светила медицины боролись за его жизнь, но в воскресенье 26 октября 2003 года Леонид Филатов скончался. Ему было 57 лет.