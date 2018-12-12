Стас Пьеха: «Мечтаю быть счастливым на всех этапах жизни»

Популярный певец, чья карьера идет в гору, трудоголик и любимец женщин всех возрастов, он не дает поклонницам спать спокойно

А еще Стас – прекрасный сын, внук, преданный друг, преуспевающий бизнесмен. Многовато для одной личности? Секрет в том, что он неустанно работает над собой и увлекается психологией.

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в звездной семье. Каждому в нашей стране известно имя его легендарной бабушки Эдиты Станиславовны Пьехи и мамы – Илоны Броневицкой.

Эдита Станиславовна лишилась отца в раннем детстве, и тогда же дала себе обещание назвать сына Станиславом – в честь отца. Но получилось так, что это имя перешло к её внуку.

Детство Стаса пролетело в разъездах по гастролям с бабушкой, в то время как его мама занималась сольной карьерой. Уже в семь лет Стас начал учиться в Хоровом училище Ленинградской Капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. И стал носить фамилию Пьеха. Дальше было обучение на Эстрадно-джазовом отделении при Государственном Музыкальном Училище имени Гнесиных. Но путь на эстраду для Пьехи был не таким гладким, как может показаться на первый взгляд: хотя в этой семье все как один имеют отношение к музыке и пению, Стас пришел к пониманию своего предназначения далеко не сразу.

Стас Пьеха с бабушкой Эдитой Станиславовной

Не пай-мальчик

По его собственному признанию, он начал рано курить, делая это, как и большинство мальчишек, тайком - «зажевывая лимонником, который рос на подоконнике у Диты (так Стас называет Эдиту Станиславовну), чтоб она запах не учуяла. Эдита – человек интеллигентный, но если ее рассердить, словами дело могло и не ограничиться». Можно сказать, что, будучи подростком, Пьеха прошел огонь, воду и медные трубы. Лишь позже Стасу не без труда удалось избавиться от вредной привычки.

Он не был домашним ребенком, пиликающим на скрипке и поглощенным зубрежкой. Случалось и выпивать в дворовой питерской компании, и драться «стенка на стенку»: поклонники «Кино» против фанатов «Алисы». Вот что вспоминает певец о тех временах: «Директриса очередной гимназии вздыхала: «Надо же, парень из такой семьи, не дурак, стихи пишет, хорошую музыку слушает, а сам полный раздолбай!» А я просто рос дворовым: мама с бабушкой все время на гастролях, а тех людей, которых оставляли за мной присматривать, легко удавалось обвести вокруг пальца. В общем, попил я у родных крови».

Стас Пьеха

Потом, уже будучи восходящей звездой, Стас с первых гонораров купил бабушке ультрасовременный массажер с различными режимами – для ног, для спины, для шеи. Потому что осознал, что выступление это огромный труд: попробуй-ка два с половиной часа отработать вживую, под софитами.

Но в подростковом возрасте Пьеха был уверен: что угодно, только не сцена. Он упорно искал своё место в жизни, пытался определиться, что его по-настоящему влечет. Мечтал стать космонавтом, потом стилистом-парикмахером, даже на факультете психологии проучился – хотелось разобраться, в чем его призвание. Сегодня Стас благодарен бабушке и маме за то, что они не ломали его характер. «Хочешь быть парикмахером – пожалуйста, кстати, именно тогда я научился вкалывать по 16 часов. Сейчас, когда моя жизнь непрерывные гастроли, съемки, записи, это пригодилось», - признаётся Стас.

Стас Пьеха

Из аутсайдера – в победители

Продюсером четвертой «Фабрики звезд» был Игорь Крутой. С ним у Стаса не заладилось ещё со времён полуфинала «Новой Волны – 2003». Крутому Стас не понравился – низкоголосый и неповоротливый. Юноша потом с улыбкой и без обиды рассказывал, как он проходил кастинг «Новой Волны»: «Я пел слишком низко, чуть ли не ниже Кобзона, хотел показать, какой у меня низкий голос, а в танцевальной части – у меня перепутались два танца вместе, выдал всё что умел».

В дальнейшем антипатия Крутого к Стасу давала о себе знать. Ведь по приходу на «Фабрику звезд» Крутой считал Стаса аутсайдером, – дескать, его явно взяли для колорита, или как мальчика на вылет. Однако Стас с каждой неделей рос и раскрывался во всех отношениях и для всех – преподавателей, фабрикантов, зрителей. Он отлично справлялся с любым дуэтом и любым номером, смотрелся гармонично с любым исполнителем. Зачастую казалось, что именно номера с участием Стаса являются украшением отчётных концертов четвертой «Фабрики».

Стас Пьеха

А потом композитор Виктор Дробыш написал для Стаса сольную песню – «Одна звезда». Благодаря Виктору исполнилась мечта Стаса – он спел с рок-легендой Кеном Хенсли легендарную рок-балладу «July morning». В итоге Стас вошел в тройку победителей «Фабрики звёзд-4» и в качестве приза получил продюсирование сольного альбома, съёмку клипа и мотороллер.

Так, несмотря на предвзятое отношение из-за звёздной фамилии и непонимание поступков певца – слишком яркой и неординарной личности, Стаса приняли и полюбили зрителей разного возраста. Мало того, что в нем признали артиста, он стал очень интересен как человек – и почитатели его таланта, и те, кто его недолюбливает, с интересом читают интервью с ним. Однажды на вопрос корреспондента: «О чем вы мечтаете, Стас?» он ответил: «Мечтаю продолжать быть счастливым на всех этапах жизни. Всегда мечтал двигаться вверх, но не резко, а постепенно. Чтобы все было заслуженно. Мне не хочется быть известным на весь мир, а при этом чтобы говорили про меня гадости и смеялись надо мной».

Стас Пьеха

Сам себе стилист

До начала музыкальной карьеры Стас был профессиональным стилистом. Свои знания в этом вопросе певец применяет в первую очередь при создании собственного образа – по его словам, он не пользуется услугами имиджмейкеров: всегда одевается и стрижется, руководствуясь собственными желаниями и вкусом. Однако других людей, а в особенности своих близких, он сейчас не берется стричь – такие навыки надо постоянно освежать, а Пьеха за годы своей карьеры на эстраде многое забыл. Поэтому на стрижку, к примеру, мамы или бабушки он сегодня уже не решается. Но были годы, когда членов семьи стриг именно Стас.

С детства Пьеха на «ты» со спортом, занимается, по его словам, некой смесью фитнеса с тяжелой атлетикой, любит погонять на велосипеде по паркам. Ему нравятся московские парки, особенно Тимирязевский. Он вообще ведет очень активный образ жизни, любит путешествовать. Может быть поэтому и выглядит всегда таким подтянутым и стройным.

Что касается гардероба, то Пьеху можно назвать одним из самых элегантных представителей нашей эстрады. Гламурные блёстки и навязчивый эпатаж – не его конёк, его концертные костюмы всегда подобраны со вкусом, также как и повседневная одежда.

Стас Пьеха

В поисках идеала

Стас Пьеха красив, популярен и поет песни о большой любви. Неудивительно, что многие девушки считают его завидным женихом и мечтают стать избранницами артиста. А сам Стас уверяет: худшего кандидата на роль жениха и уж тем более мужа найти сложно. В этом вопросе певец непреклонен – он, дескать, даже боится представить, что может жениться на ком-то. Его же постоянно нет дома – всё в разъездах по работе!

Потенциальным претенденткам на роль дамы сердца также стоит задуматься над его словами о том, что у него очень завышенные критерии к девушкам, и с каждым годом их становится всё больше и больше. Помимо красоты, певцу нравится женский интеллект! Женщина его мечты не только идеальна внешне, но также должна иметь свое мнение и при этом быть способной к компромиссу. А еще певцу нравится чувство юмора и хороший вкус в музыке. Радует то, что социальный статус, которому сегодня повсюду придается немалое значение, не волнует Стаса – для него скорее имеет значение то, какие у девушки взгляды на жизнь.

В общем, пока певец находится в поисках своего идеала.

Цитата: «Поменьше копайтесь в себе, побольше смотрите на мир добрым взглядом. Радуйтесь каждой мелочи в вашей жизни».

Фото с сайта stas-pjeha.ru