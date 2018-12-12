Маленькие ябеды в руках взрослых манипуляторов

Бывает, дети без конца жалуются друг на друга взрослым и сверстникам

Но что делать, если вы вдруг узнали: вашего ребенка заставляют ябедничать учителя. Как к этому относиться? Что должны делать родители?

Разбираемся в ситуации

У каждого из нас с возрастом развивается свой собственный моральный кодекс. И у наших детей, оказывается, есть нравственные представления о том, можно иногда поябедничать или нет. И они сильно зависят от мнения близких взрослых.

Возможно, ребенок разделяет ваше отрицательное отношение к ябедничанию. Но дело в том, что в жизни нам иногда случается нарушать собственные моральные устои. Многое зависит от конкретной ситуации, – может быть, учительница просто просила ребенка о помощи, потому что сама совершенно не способна была справиться с проблемой в классе. Гораздо больше поводов для тревоги, если ребенок сказал вам, что его именно «заставляют». Оказание давления на ребенка в собственных целях является, бесспорно, нарушением его личностных границ.

Возможно, это было прямое давление: «А ну скажи, кто это сделал?», или попытка подкупа, или грубое манипулирование. При желании взрослому не составит труда найти слабые струны ребенка, особенно ученика младших классов: достаточно припугнуть, пристыдить, пригрозить. Разумеется, с педагогикой такие манипуляции не имеют ничего общего.

Научите ребенка говорить «нет»

Ребенок не меньше, чем взрослый человек, должен чувствовать внутреннее право дать отпор. Особенно в случае, если им откровенно манипулируют и заставляют сделать что-то, что идет вразрез с его представлениями о дружбе, с его чувством товарищества. Но сделать это, то есть отказать взрослому, ребенку сложно. Ведь он зависит от окружающих взрослых, тем более от учителя, и не всегда умеет правильно оценить ситуацию. Здесь малышу важно знать: родители на его стороне. Такое знание даст ему чувство защищенности. Более того, уверенность в безусловной родительской поддержке поможет отстоять себя, если ситуация станет совсем уж критической, а давление манипулятора, будь-то учитель или кто-либо другой, особенно сильным.

Попробуйте помочь ребенку разобраться в психологической ловушке, в которую он угодил. Для этого надо четко определить, какие требования он выполнять просто обязан, а какие – нет.

Обсуждайте ситуацию

Вы можете вместе с ребенком обсудить случившееся и обрисовать то, что школьник должен делать в обязательном порядке. А именно: ученик должен выполнять школьные обязанности, соблюдать правила поведения в школе, и в этом учитель может контролировать его – это его полное право.

Но в том, что касается личных отношений и моральных выборов свободен даже маленький человек. Никто не может заставить вашего ребенка наушничать, – объясните, что у учителя нет на это права. В каком-то смысле, такое открытое психологическое давление можно назвать неуважением. А многие дети безо всяких разговоров интуитивно ощущают это и доверяют авторитету только тех взрослых, чье уважение к себе они чувствуют.

Постарайтесь также понять, что в целом эта безусловно неприятная ситуация может стать для ребенка источником важного опыта. Так что не спешите бежать в школу и с кулаками и криками разбираться с учителем. Безусловно, нужно поговорить с педагогом, если вы услышите от ребенка, что манипуляция и неоправданное давление не единичный случай, а имеют место ли не каждый день. Тогда, разумеется, понадобится вмешательство родителей.

Плюсы у данного негативного опыта такие: во-первых, ребенок может научиться отстаивать свои границы, а также поймет, что не всегда нужно соответствовать ожиданиям окружающих. Во-вторых, данная ситуация наглядно покажет ему, что даже взрослые могут быть не правы. Это печально, но необходимо для того, чтобы он мог повзрослеть и научиться формировать свое собственное мнение.

И главное – если для вашего ребенка ситуация стала сложным испытанием, возможно, ему стоит научиться больше доверять себе и отвечать другим «нет».

Обратная сторона медали

Зачастую случается и другая ситуация: и учителя, и родители не знают, что делать с ребенком, который постоянно жалуется на других детей. Причем родителей волнует, что их дети растут ябедами, а учителя не знают, как реагировать на постоянные жалобы некоторых учеников.

Почему некоторые дети рассказывают все о своих товарищах, даже когда их никто об этом не просит?

«Ябеда» – по Ожегову – это клевета и мелкий донос. Детские жалобы процветают в первую очередь в детских садах и школах. Но современной школе учащимся, как правило, уже не нужно доносами завоевывать расположение преподавателей, как зачастую происходило в гимназиях при царском режиме. Как-никак, на дворе XXI век. Наоборот, учителя в большинстве своем весьма неприязненно относятся к детям, которые постоянно жалуются на товарищей.

Самая частая реакция взрослых на детские жалобы – недоумение, досада или негодование. И конечно, все знают, что другие дети тоже не любят «жалобщиков» – их справедливо считают нытиками и слабаками, им не доверяют и не берут в общие игры. Ябеду обычно избегают и презирают. Так что будьте бдительны, классический ябеда вполне может стать изгоем в классе.

Жалоба или ябедничество?

Может быть, негативное отношение к ябедам связано с грустным прошлым нашей страны, с временами, когда процветало стукачество? Но государство и сегодня поощряет граждан жаловаться: сообщать о месте нахождения преступников, о забытых в транспорте вещах, гарантируя анонимность, а иногда и вознаграждение. Существуют даже специальные «книги жалоб» и горячие линии. Так принято не только в нашей стране, но и во всем мире. Взрослые люди часто жалуются милиции, например, на шумящих по ночам соседей.

В школах постоянно жалуются сами учителя – на родителей на начальство, на учеников, друг на друга. Школа – это большое общежитие, дисциплина и порядок в котором поддерживаются за счет открытости и прозрачности всего происходящего. Поэтому родители должны понимать, что детские жалобы – основное средство получения учителями информации о детях. Но, конечно, если какой-либо учитель открыто манипулирует учеником, заставляя его рассказывать то, чего тот говорить не хочет – это случай грубого психологического принуждения, с этим надо разбираться.

Надо различать ябедничество и простую детскую откровенность. Бывает, что

маленький ребенок не преследует никаких целей, рассказывая всем обо всем, – он просто делится информацией. Ведь и взрослые многое рассказывают друг другу, обсуждают поступки окружающих. Ребенок это наблюдает и не видит в посвящении окружающих во все подробности случившегося ничего плохого.

Общая проблема

В проблему детских жалоб бывают вовлечены и родители, и учителя, и психологи.

Учителей выводят из себя мелочные и несвоевременные жалобы учеников. Самый распространенный случай: во время урока учитель вызывает мальчика, поднявшего руку, а тот вместо того, чтобы отвечать урок, «радостно» сообщает, что Коля сломал его пишущую ручку. Родителям не хочется, чтобы их дети росли ябедами, так как они считают, что за ябедничеством скрывается трусливый характер. Ну а для психолога жалоба – это сигнал о проблеме.

Необходимо отличать жалобы от ябедничания ребенка в том случае, когда оно имеет корыстную цель. Большинство жалоб непредсказуемы. Ребенок замечает что-то и рассказывает взрослому: из-за плохого настроения, обиды, неумения промолчать. Но может и не рассказать, потому что не хочет связываться или из солидарности со сверстниками.

Очень жаль, но некоторые виды доносов провоцируются самими взрослыми. Отмахиваясь от оправданий, наказывая всех без разбору, пуская происшедшее на самотек, они ставят ребенка перед необходимостью защищаться самостоятельно. В итоге дети перестают доверять учителям, считают их несправедливыми. Кстати, самая распространенная причина разочарования ребенка в учителе – его несправедливость по отношению к детям.