Тыква – овощ осеннего солнца

Польза этого позднего осеннего плода уже давно доказана

Тыкву используют как основу для диетического и детского питания далеко не случайно. Дело в том, что по содержанию витаминов и необходимых организму микроэлементов она многократно превосходит некоторых своих овощных собратьев.

Не смотря на то, что тыква прекрасно используется круглый год, именно осенью ее аромат по-особенному щедр.

Любое растение из рода тыквенных, как правило, яркое и красивое. Но притягательно оно не только своим внешним видом. Тыква содержит витамин С, который необходим каждому человеку, особенно осенью, и витамины группы B, улучшающие состояние волос и ногтей. Входящие в ее состав витамины А и Е полезны для кожи и продлевают молодость. В тыкве немало витамина K, который необходим для свёртываемости крови. Кроме того, эта королева грядки является проверенным средством от бессонницы. Калий, содержащийся в ней, укрепляет сердечную ткань, и наконец, тыква – рекордсмен среди овощей по содержанию железа.

На сегодняшний день сложно сказать, где впервые начали растить этот один из самых ценных даров грядки. Традиционно считается, что страна происхождения тыквы – Китай, однако есть мнение, что впервые ее стали выращивать в Северной Америке примерно 5 тысяч лет тому назад.

Благодаря традиции Хэллоуина, кануна Дня Всех Святых, тыква очень популярна осенью в Европе, а с недавних пор и в России. Её несложно вырастить, и несколько столетий назад тыква считалась овощем, который есть в каждом доме. Не случайно Шарль Перро придумал сделать карету для Золушки именно из этого овоща. Если вы тоже отмечаете Хэллоуин, и решили сделать светильник из тыквы – не спешите выбрасывать мякоть, из неё можно приготовить много полезных и вкусных блюд.

Во-первых, тыква легко запекается, если порезать её на тонкие ломтики, и поместить в духовку на противне, смазанном маслом, примерно на полчаса. Определять готовность тыквы нужно по её мягкости. Кроме того, многими любимы тыквенные семечки. Их можно просто обжарить на сковородке, а можно – с оливковым маслом и специями. Обжаренные семена молодой тыквы можно не чистить. Другие же блюда из тыквы уже сложнее, но результат весьма интересен.

Суп – всему голова

Тыквенные супы-пюре делаются по одной схеме – нужен куриный или овощной бульон и примерно четверть большой тыквы. Остальные ингредиенты варьируются. Вот один из примеров супа из тыквы: вам понадобится две небольших моркови, одна маленькая луковица, сырой имбирь (около 5 см.) и сливки. Морковь с луком лучше всего нарезать и обжарить в подсолнечном масле, после чего засыпать в горячий бульон с имбирём и тыквой, и варить до мягкости (минут 10 - 15). На финальном этапе овощи измельчаются блендером, и в суп добавляется 100 грамм сливок. Специи можно добавить по вкусу.

Вторые блюда

Для гурманов можно порекомендовать долгое в приготовлении, но очень интересное блюдо – тыкву, фаршированную свининой. С большой тыквы срезается верхняя «крышка», овощ очищается от семян. Внутрь тыквы кладётся 300 грамм обжаренной свинины, обжаренная морковь, красный болгарский перец и 1 ананас, порезанный кубиками (можно использовать консервированный). Если добавить немного воды, накрыть тыкву фольгой и на маленьком огне потушить в духовке около двух часов, то ваши кулинарные способности наверняка оценят самые взыскательные гости.

Если же хочется приготовить второе блюдо из тыквы на скорую руку, то легче всего делаются оладьи. Из небольшой тыквы сорта «Баттернат» получается около 15 штук. Тыква натирается на крупной тёрке, в мякоть добавляется брынза, 2 яйца, 3-4 столовые ложки муки. Жарятся оладьи на небольшом огне 10 – 15 минут.

Изысканный десерт

Конечно же, для чаепитий долгими зимними вечерами у нас в стране принято запасаться вареньем. Варенье из тыквы получается похожим на яблочное, но только похожим! Для его приготовления нужно взять килограмм мякоти тыквы без семян, нарезать мелкими кубиками, засыпать в кастрюлю или таз, добавить килограмм сахара, чайную ложку молотой корицы, чайную ложку молотого мускатного ореха и пять-шесть семечек кориандра. Варить лучше всего четыре-пять раз по сорок минут, готовность легко определить, если капля варенья не растекается по блюдцу. Приятного чаепития!