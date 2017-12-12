Оксана Фандера: «Творчество в любом деле возможно!»

Она всегда выглядит таинственно, но при этом заявляет, что никакой загадки в ней нет

Оксана такая же, как если и не все, то очень многие – любит друзей, обожает читать и способна запросто купить себе сразу пятнадцать винтажных платьев.

Семейный кошмар

Оксана родилась 7 ноября 1967 года в Одессе. Ее папа принадлежал к древнему цыганскому роду, а мама была еврейкой. Возможно, это повлияло на то, что Оксана стала настоящей катастрофой и постоянной головной болью родственников. Девочка лазила по стройкам и разводила в аквариуме головастиков, которые потом превращались в лягушат и прыгали по всем комнатам. Однажды она вместе с сестрой решили сделать маме подарок – вырезали из целой пачки сторублевых купюр портреты Ленина для того, чтобы склеить из них коллаж. В общем, по словам самой Фандеры, она была «кошмаром для всей семьи».

Уже в 12 лет будущая слава постучалась к Оксане в двери – она могла стать известной всей стране, поскольку претендовала на роль Майки в знаменитом фильме «Приключения Электроника». Но в итоге главная роль досталась другой девочке, а Оксана сыграла эпизодическую роль школьницы. Тем не менее, дебют в кино состоялся.

Красота и новые горизонты

После школы шестнадцатилетняя Оксана решила поступить в ГИТИС. Однако у нее ничего не вышло. Курс набирал знаменитый актер Владимир Андреев. Он увидел в хрупкой Оксане лирическую героиню. Но сама Оксана себя таковой отнюдь не ощущала, наоборот, в то время она боролась с собственной якобы романтической внешностью: появилась на экзамене в мешковатой одежде и исполнила кое-что из Вилли Токарева, выбросив несколько клоунских коленцев. Экзамен был провален с треском.

Поскольку актерская профессия с лету Оксане не далась, будущая актриса устроилась работать в Дом Моделей Вячеслава Зайцева, но не моделью, а... секретарем-машинисткой! После чего ей довелось поработать бригадиром детских манекенщиц в Доме моделей на Кузнецком мосту и даже уборщицей в «Театре моды».

Кардинальный переворот в жизни Оксаны случился в 1987 году. Однажды, гуляя по городу, она увидела гигантскую очередь из девушек. Оказалось, все они стремились попасть на первый в стране конкурс красоты. Импульсивная натуры Оксаны подтолкнула ее принять участие в акции, и прямо в джинсах и мужской рубашке она предстала перед отборочной комиссией. В финале главной московской красавицей стала Маша Калинина, но Оксана заняла призовое место. Что и открыло перед ней новые и довольно широкие перспективы.

На нее обратили внимание кинорежиссеры и стали приглашать сниматься в серьезных ролях. Уже в том же 1987 году она сыграла в детективе Валерия Федосова «Утреннее шоссе». Затем последовали новые работы в кино. В мелодраме Александра Бланка «Зима в раю» и кинопритче Александра Иванова-Сухаревского «Корабль» Фандера сыграла девушек-подростков, пытающихся доказать миру, что они чего-то стоят, эпатируя окружающих своими выходками – возможно, в какой-то мере Оксана тогда играла саму себя.

Оксана Фандера

Клоунесса и Игла

Первые успехи окрылили Оксану, но голову ей не вскружили – очень скоро она осознала необходимость получения профессионального актерского образования.

Фандеру принял на свой курс знаменитый режиссер Анатолий Васильев. На первой встрече с мэтром они минут сорок сидели молча, потом Васильев сказал: «Не читайте мне ничего, вдруг вы мне не понравитесь? Просто приходите на занятия».

Деспотичный характер Васильева известен многим. Оксане нередко приходилось переступать через себя ради дальнейшей учебы, которой она отдавалась полностью. Так продолжалось около года, а затем ее импульсивный темперамент всё-таки дал себя знать. Оксана ушла с курса, но до сих пор называет себя «васильевской» актрисой.

Фандере удалось реализовать себя не только в кино, но и в театральных антрепризах. Ей довелось играть вместе с Дмитрием Харатьяном в спектакле «О мышах и людях», а затем у Татьяны Догилевой в спектакле «Лунный свет, медовый месяц». Ее игру в «Лунном свете» критики оценили довольно высоко: «Пластика, манеры героини – на грани фола, но свойственная Фандере самоирония позволяет все же не переходить этой грани. Быть не «женщиной-вамп», а клоунессой». Даже сам Олег Янковский высоко оценил работу Оксаны.

Довольно много снимаясь в кино, актриса сознательно искала роли, где внешность не имела никакого значения. В каждой из своих редких ролей Оксана Фандера как бы бросала вызов зрителям.

Полное взаимопонимание в этом у Оксаны сложилось со своим мужем. Филипп Янковский пошел на рискованный шаг, разрешив жене быть в кадре некрасивой. Например, в нашумевшем фильме «Статский советник» по роману Бориса Акунина Фандера сыграла роль Иглы – идейной террористки начала прошлого века, внешне непривлекательной, но обладающей внутренним стержнем. И с этой ролью актриса справилась просто блестяще.

В «Статском советнике» снималось немало звезд кино первой величины, и далеко не все из них получили хорошие отзывы прессы. Оксане же удалось не просто не затеряться, но быть одной из лучших в фильме.

Оксана Фандера

Вопреки слухам

С Филиппом Янковским актриса познакомилась в 1988 году, и тот уже через месяц предложил выйти за него замуж. Откровенно говоря, Оксана беспокоилась, что родители жениха не одобрят этот брак, но Олег Иванович и Людмила Александровна первые заговорили о свадьбе, как только выяснилось, что она беременна. Янковские с большим радушием приняли Оксану в свою семью. Олег Иванович стал для своей невестки самым главным советником и судьей в мире кинематографа.

Сначала жили с родителями Филиппа – пока он оканчивал институт. Они, конечно, помогали, однако Филипп всегда стремился построить собственный мир и нести за это ответственность.

У счастливых супругов родились сын Иван и дочь Елизавета, которых дедушка просто обожал. «Иногда мне кажется, что Лиза и Иван – мои дети, настолько сильна моя любовь к внукам», – признавался как-то Олег Янковский.

Оксана уже почти пятнадцать лет живет в счастливом браке. Столь длительный союз стал возможен потому, что в оба принимают во внимание желания друг друга. Актриса считает, что бессмысленно пытаться заменить желания долгом. Все, что супруги делают друг для друга, должно исходить от души, а не делаться только потому, что так надо. Вот если желания вдруг притупляются, тогда надо разбираться, что не так.

Лучший способ защиты семьи от конфликтов, по мнению Оксаны, – это юмор. Если супруги с юмором могут отнестись к мелким недоразумениям, жить проще.

Оксана как-то призналась, что не любит быть в центре внимания. Хотя ей, как и любой женщине, нравятся комплименты. Однако нахождение у всех на виду почти неизбежно приводит к появлению разных слухов, редко соответствующих действительности. Семья Янковского и Фандеры давно является насущной темой для светских сплетников. Есть мнение, что отношения пары зашли в тупик. Дескать, такими радостными и счастливыми они выглядят лишь на фотографиях, сделанных на светских мероприятиях, а на деле брак уже давно трещит по швам. Сообщения об их грядущем разводе не раз появлялись в прессе.

Чтобы разъяснить ситуацию о взаимоотношениях супружеской пары, журналисты однажды напрямую задали Филиппу и Оксане вопрос, не надумали ли они расстаться. В ответ супруги лишь рассмеялись, в очередной раз выйдя из сложной ситуации при помощи юмора.

Оксана Фандера

Книги и винтажные платья

Не секрет, что Фандера отличается от многих наших актрис искренностью и открытостью. Порой она бросает своим видом и поведением определенный вызов обществу. Свойственные ей легкость и общительность не всегда адекватно оцениваются со стороны. Возможно, отчасти поэтому актрисе приписывалось много романов. Но если человек ей интересен, Оксана, по ее словам, меньше всего думает об условностях и о том, как надо держаться на публике. Актриса утверждает, что самый близкий ей по духу литературный персонаж – Маугли. И она определяет людей именно по принципу Маугли – «Моей он крови, или нет!»

Оксана убеждена, что каждый человек наделен своим талантом. «Талант нужно реализовать, – говорит актриса. – Открыть в себе возможность творить, чем бы мы ни занимались: творчество в любом деле возможно. Иначе и денег не будет, и счастливыми мы не станем».

На красных всевозможных дорожках и кинофестивалях Фандера всегда выглядит очень элегантно и является предметом зависти коллег – точеная фигура, неизменная женственность и сексуальность.

По ее собственному признанию, актриса одевается совершенно спонтанно. Например, она любит магазины винтажной одежды, и однажды в Санкт-Петербурге, в маленьком магазинчике, известном только художникам по костюмам, накупила себе целый ворох нарядов. Многие платья звезды просто ждут своей очереди в шкафу.

«Какие-то хрупкие причины не позволяют людям быть счастливыми – слабость, неуверенность. Наверное, это с детства всё тянется – зажимы, которые надо снимать. Лучшие помощники здесь книги и друзья», – говорит актриса. Сама она справляется с неприятностями и душевными проблемами с помощью любимой работы и книг, поскольку очень любит читать. Старается жить не прошлым или будущим, а сегодняшним днём – по ее мнению, в настоящем моменте, который большинство склонно упускать, как раз и есть всё самое интересное и прекрасное.

Фото с сайта kino-teatr.ru