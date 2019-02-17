Елена Сафонова: «Меня устраивает положение независимой женщины!»

Ее роль в фильме «Зимняя вишня» стала отражением судьбы целого поколения женщин

А после триумфа фильма Никиты Михалкова «Очи черные» о ней заговорил весь мир. Сегодня Елена Всеволодовна выглядит потрясающе – она кажется лишь слегка повзрослевшей героиней «Зимней вишни», несмотря на то, что в этой мелодраме Сафонова снялась более 20 лет назад.

«Я всегда знала, что буду актрисой»

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде в семье известного актера Всеволода Сафонова и режиссера «Мосфильма» Валерии Рублевой. Ее детство было насквозь кинематографическим – в частых кино-экспедициях она помогала осветителям, была на подхвате и подносила вещи, засыпала прямо на коробках с кинопленкой. Семья Елены жила рядом с «Мосфильмом», и Лена видела в окно, как гримируется Евстигнеев. Она бросала в окно снежками, а он грозил ей салфеткой. В родительском доме часто бывали замечательные актеры Евгений Леонов и Анатолий Папанов.

«Я всегда знала, что буду актрисой. Да я ничего другого и не умею, разве что готовить…», – призналась как-то Елена Сафонова.

Настоящая жизнь в кино началась для нее с картины «Ищу мою судьбу», где Елена снялась в роли Любы, имея за плечами лишь десять классов средней школы.

Во ВГИК ей удалось поступить только с третьей попытки, хотя к тому времени на ее счету значилось уже два фильма. Но ей не довелось проучиться долго, – она дружила с диссидентом. Впоследствии он эмигрировал в Америку, а вот студентке Сафоновой под напором преподавателей пришлось вернуться в родной Ленинград, где она и закончила ЛГИТМИК.

Впервые актрису заметили после главной роли Соломии Крушельницкой в картине «Возращение Баттерфляй». Тогда на пробы она приехала в джинсах, и режиссер Олег Фиалко заколебался: «Понимаете, вы должны будете сыграть очень сильную, мужественную женщину». Сафонову это разозлило и она ответила: «С моим характером, а он у меня мерзкий, вы еще столкнетесь. Мужественности мне не занимать, а вот женственность попробуйте сами открыть во мне».

После этого в течение нескольких лет актриса снималась лишь в эпизодических ролях.

Елена Сафонова

Символ поколения

Роль, ставшая для актрисы судьбоносной, пришла лишь через десять лет. Именно она всплывает в памяти у миллионов зрителей при имени «Елена Сафонова». И, как часто бывает, актриса получила ее случайно. На главную роль в «Зимней вишне» была утверждена Наталью Андрейченко. Но на съемках в Суздале у нее случился страстный роман, и она напрочь забыла о работе у режиссёра Игоря Масленникова. Срочно нашли другую актрису – Елену Сафонову, которая успешно сыграла героиню фильма, показав разностороннюю актерскую игру. С ее появлением даже тональность сценария изменилась: он стал более лиричным.

Сама актриса объясняет успех фильма тем, что зритель хотел искренних чувств, поэтому ему и полюбилась простая история со знакомыми многим страстями. Режиссер позже признался, что этот фильм стал для него своеобразным «Прости» перед женщинами своего поколения – за мужчин своего поколения. Увы, этот фильм актуален и сегодня, когда женщины, как и в советское время, слишком многое в жизни вынуждены брать на себя.

Работа в «Зимней вишне» совершенно заслуженно принесла Елене Сафоновой широкую популярность и признание коллег. Она была названа лучшей актрисой года, получила премии за лучшее исполнение женской роли на кинофестивалях в Мадриде и в Алма-Ате. Понятное дело, что актриса и не подозревала, что бренд «Зимняя вишня» крепко привяжется к ней. До сих пор она ассоциируется именно с этой ролью, – несмотря на другие работы в огромном количестве фильмов.

Мелодрама как профессия

После такого успеха актриса стала много играть в фильмах у известных режиссеров – Павла Лунгина, у Сергея Бодрова-старшего, Сергея Микаэляна.

Следующую большую роль Сафонова сыграла в советско-итальянском фильме режиссера Никиты Михалкова «Очи черные», где ее партнером ее был сам Марчелло Мастроянни. Эта работа принесла Сафоновой европейскую известность.

Удивителен факт, что много лет Елена Сафонова была «не выездной», лишь Никите Михалкову удалось переломить ситуацию: режиссёр помог ей добиться возможности работать за границей. После съемок в «Зимней вишне» и фильме «Очи черные» актрисе почти всегда предлагали один и тот же жанр – мелодраму, достаточно драматическую историю с юмористическим оттенком. Таковы множество ролей Сафоновой – Настя в «Филере», Алла в ленте «Где находится нофелет?», Ольга в «Продлении рода», и другие.

Елена Сафонова

Французский роман

А потом Сафоновой поступило предложение от французского режиссёра, перевернувшее всю её жизнь с ног на голову. Актриса сыграла в фильме «Аккомпаниаторша» Клода Миллера, где ей предстояло изображать любовь с актёром Самюэлем Лабардом. Оказалось, он был влюблен в актрису еще с фильма «Очи чёрные».

Пламя их страсти разгорелось так быстро, что вернувшись после съёмок в Россию, Елена стала собирать чемоданы. Ради него она бросила всё – карьеру, дом, близких. Впрочем, во Франции актриса не оставила свою профессиональную карьеру: работала в театре и продолжала играть в кино. Например, она блестяще сыграла роль Софи в пьесе Жан-Мари Бессе «То, чего ждем, и то, что происходит». Заслужила похвальные отзывы в прессе, и ей поступило несколько предложений от французских режиссеров – предложили и роль жены Сальвадора Дали, и роль Марины Цветаевой. Во Франции актрисе удалось сняться в нескольких фильмах: «Мадмуазель О», «Женщина на ветру», «Ветер с востока». Переселившись в Париж, Елена Сафонова продолжала жить на два дома: трудилась во Франции и регулярно возвращалась в Москву, где ее тоже ждала работа.

В жизни актеров случаются роли, мистическим образом формирующие дальнейшую жизнь исполнителя. Это ощутила и Елена Сафонова. Сыграв женщину с ребенком, которая разрывается между любовью к женатому мужчине и иностранному «принцу», Елена Сафонова и в собственной жизни выбрала брак с иностранцем.

До этого она уже была замужем, и тоже за артистом. В том браке у нее родился сын Ванечка. Союз оказался неудачным, и Сафонова дала себе слово никогда больше не связывать свою жизнь с коллегами-актерами. Но слова своего не сдержала.

Актриса вспоминает: «С Самуэлем мы познакомились совершенно случайно, в компании… Меня покорил его восторг по отношению ко мне». До француза Лабарда у Сафоновой в числе поклонников уже были иностранцы. Например, американец и итальянец. Последний был очень богатым человеком, имеющим собственный остров рядом с Сицилией. Он предлагал актрисе переехать к нему вместе с мамой, но Елена Сафонова его предложение отклонила. По ее словам, иностранцы напоминали ей рыб – холодные и скользкие. Однако в случае с Лабардом сердце актрисы дрогнуло. К сожалению, этот брак оказался неудачным. Хотя, казалось бы, рождение сына и помощь мужа в устройстве карьеры должны было укрепить семью. В июле 1997 года, давая интервью, Елена рассказала: «Сейчас мы с мужем в состоянии глубочайшего конфликта. Старший сын от моего первого брака здесь, со мной, младший – в Париже. В чем причина конфликта? Муж поставил мне условие строго и даже ультимативно – заниматься домом».

После долгих сомнений, Елена Сафонова развелась и вернулась на родину, пожертвовав при этом сыном – муж воспользовался законодательством Франции и оставил за собой право воспитывать мальчика.

Елена Сафонова

Принцесса

В 1997 году Сафонова вернулась в Россию, поступив в духе своих героинь. После эстетской картины «Музыка для декабря» в ее судьбе были фильмы, рассчитанные на более широкую аудиторию – «Президент и его женщина» и «Принцесса на бобах».

Особенно понравилась зрителю Нина в «Принцессе на бобах» режиссера Виллена Новака. Женщина из знатного рода Шереметьевых, не подозревающая о своём дворянском происхождении, вкалывает на нескольких работах. Она в раздумье: остаться гордой, но бедной, или поступиться принципами и стать женой богатого человека. По роли Елена Сафонова должна быть неухоженной, с паклей на голове. Далеко не каждая актриса готова так неприглядно выглядеть на экране, но Сафонову это не остановило – она всегда в первую очередь думала о роли.

За роль Полины в комедии «Плачу вперед!», поставленной театром «Амфион», она удостоилась премии «Чайка-99».

Сейчас актриса живет в Москве и не испытывает творческой невостребованности, в ее карьере всё складывается благополучно. Она в прекрасной форме, режиссёры её любят. Иногда актриса работает за чисто символические деньги. «Нельзя все время думать только о деньгах, и вообще, о них надо думать пореже, – считает она. – Я человек небогатый и к богатству особо не стремлюсь. Хочу только, чтобы мне было интересно жить, чтобы меня окружали те люди, с которыми мне приятно общаться».

Быть собой, и только!

Елена Сафонова считает, что как актриса она состоялась. Причем в равной степени в двух странах – России и Франции. «Я не люблю подчиняться обстоятельствам. Сама зарабатываю деньги, меня устраивает положение независимой женщины», – признаётся она.

Возможно, из-за этого ощущения внутренней силы она живет с чувством глубокого удовлетворения. Даже одевается так, как ей хочется в данный момент, не оглядываясь на сиюминутную моду, главным в одежде считает удобство. Косметику предпочитает французскую. Полагает, что все должно быть естественным, не признает диет и специальных операций по уходу за кожей. Вероятно, именно в этом секрет обаяния актрисы – в любых обстоятельствах оставаться самой собой.

Сафонова обожает заниматься домом, любит путешествовать, следуя зову сердца. Неравнодушна к вкусной еде, комфорту, не прочь побаловать себя, но получается это редко, мешают многочисленные обязанности и заботы. Будучи уверенной в себе и стильной, она любит, когда всё просто, и не терпит двусмысленности.