Павел Воля: «Фуфайка и ватники – моя любимая одежда»

Скандальный, острый на язык и всегда смешной – таким его знают и любят зрители

Можно по-разному относиться к личности человека по имени Паша Воля – кому то хватает его попсового амплуа «гламурного подонка», строящего свои выступления на «опускании» других людей, а кто-то знает, сколь на многое еще он способен.

Ведь его творческая деятельность далеко не исчерпывается дежурной клоунадой в Comedy Club и участием в фильмах, художественную ценность которых признают далеко не все. Еще с юности Воля мечтал о создании рэп-группы и репетировал с живым составом. Он сумел-таки воплотить в реальность почти все свои мечты.

Павел «Снежок» Воля (настоящее имя – Денис Добровольский, «Снежо́к») родился 14 марта 1979 года в Пензе, где и окончил школу №11. Причем с далеко не средними результатами, а с серебряной медалью и кучей благодарностей от учителей за активное участие в жизни школы. И по сей день фотография Павла висит на доске почета.

Как рассказывает он сам, в Пензе, как и в любом провинциальном городе, есть всего пара приличных институтов. Выбирать особо было не из чего, поэтому будущий «гламурный подонок» пошел учиться на учителя русского языка и литературы в педагогический институт. Параллельно учебе Павел играл в КВН, был капитаном команды «Валеон Дассон», работал ди-джеем «Русского радио в Пензе»: город до сих пор не забыл ди-джея Павла Добровольского.

В 2001 году, сразу после окончания педагогического института, он уехал в Москву: начинал с работы прорабом на стройке, позже работал ведущим на «Муз-ТВ», озвучивал Масяню, был ди-джеем на радиостанции «Хит-FM» и, как будильник, ровно в семь поднимал тысячи радиослушателей. Каждый день люди слышали: «С вами был Павел Воля».

Павел Воля

Оригинальность... из-под ног!

Дальше было то, что, собственно, и сделало Павла Волю таким популярным. Первые концерты Comedy Club состоялись в 2003 году, а идея была придумана еще раньше участниками команды КВН «Новые армяне»: Ташем Саркисяном, Артаком Гаспаряном и Артуром Джанибекяном. Впрочем, она была не совсем придумана, скорей уж, подхвачена во время американских гастролей «Новых армян». Там ребята изучили рынок жанра «stand-up comedy» и решили, что этот жанр будет прекрасной альтернативой КВН, с одной стороны, и «Аншлагу» – с другой. Поскольку последние уже порядком обветшали и просто само собой возникло желание создать что-то новое.

9 апреля 2005 года в ТЦ «Атриум» состоялась презентация новой программы – Comedy Club. На шоу присутствовали только журналисты и посетители торгового центра. Презентацию Павел Воля открыл своим выступлением. Он практически сразу обозначил амплуа «гламурного подонка», пошутив над журналистами, стоящими в VIP-зоне.

Павел Воля

С тех самых пор он высмеивает личную жизнь и творчество деятелей шоу-бизнеса: актёров, певцов и спортсменов, которые приходят «Comedy Club», причем не стесняется говорить им гадости прямо в лицо. Вот ведь как вышло: настоящая оригинальность творческого стиля была совсем близко, что называется, валялась под ногами. Но догадался ее «подобрать» только Павел Воля. Его шутки отличаются жесткостью и цинизмом, но, в отличие от аншлаговых юмористов, критикует он не политиков, не Россию, не нашу многострадальные медицину и образование, даже не сеет в обществе упаднические настроения, а всего лишь смеется над звездами.

В 2005 году «Stand-up comedy» был жанром для России новым. Уверенности в том, что Comedy Club будет успешен, у ребят не было. Да и откуда ей было взяться? Ведь они начали с нуля и сразу получили... негативную оценку. Многие, в том числе и маститые юмористы, их не воспринимали, говорили, что это пошлость и глупость. А они гнули свою линию и в итоге победили. Что касается Павла Воли, то он признался как-то, что все равно не сдался бы, это у него в крови.

Павел Воля

Приглашенная звезда

Поскольку Воля человек разносторонний, он и в кино стал сниматься с огромным энтузиазмом. В проекте «Очень русское кино» Павел был практически приглашенной звездой. В этой пародии на русские фильмы, которые выходили в последнее время: «Бумер», «Бригада», «Дозоры», «9 рота», «Моя прекрасная няня», он показал себя незаурядным актером. С тех пор с успехом снимается в разных жанрах, чаще всего в комедиях. Так, в комедийной драме под названием «Платон» ему досталась роль гламурного столичного тусовщика, другими словами, он сыграл самого себя.

Его герой отличается незаурядным умом и внешней привлекательность, а его чувство юмора просто блестяще. Кроме того, он коммуникабелен и успешен в отношениях с женщинами.

В ремейке «Служебного романа» Павел Воля согласился на роль секретаря Калугиной, гея Вадика, не побоявшись тем самым переиграть одну из лучших ролей Лии Ахеджаковой. В одном из интервью он сказал, что от такого предложения просто нельзя было отказаться.

Павел Воля

Всё будет офигенно!

Однажды, неожиданно для самого себя, Павел Воля вдруг начал писать тексты. Параллельно стала возникать музыка. До какого-то момента он просто записывал ее, а потом оказалось, что песен-то уже пятнадцать. Одна из первых его песен, «Шоу-биз», вошла в ротацию разных радиостанций и стала популярной. «Когда мы ее принесли, нам сказали: «Ой, нет, это ужасно! Очень много текста, неформат». Я: «Пускай неделю поиграет, потом как хотите». Играет долго уже. Про неформат уже не вспоминают, мол, «да никто так не говорил!» – вспоминает Павел. Вот так он и начал свою сольную карьеру. Записал несколько треков и снял клипы на песни «Всё будет офигенно», «Маме!», «Барвиха», «Самая лучшая песня» и «Пенза-Сити». А также выпустил сольный альбом «Respect и уважуха».

Павел Воля

Свадьба не состоялась

Семьей для Павла Воли по-прежнему продолжают оставаться его родители и сестра по имени Юлия. Хотя сердце «гламурного подонка» периодически бывает кем-то занято.

Личная жизнь столь разносторонне талантливого и красивого молодого человека всегда вызывала интерес у поклонников. Долгое время его избранницей была телеведущая Мария Кравцова, которую зрители знают как Марику. Они познакомились на съемках комедии-шоу, и постепенно дружба переросла в серьезные отношения. У Марики высокие требования к спутнику жизни, – она ценит в мужчине талант, трудолюбие, умение находить общий язык с коллегами. Всего этого нельзя было не увидеть в Павле. Их роман развивался стремительно, но непросто – влюбленные то расставались, то сходились снова, давая повод для бурных пересудов. Однако причины расставаний не афишировали. Павел не обсуждал эту тему даже с близкими друзьями.

Маша и Паша в течение почти четырех лет считались одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Они жили вместе под одной крышей и много путешествовали. Близкие друзья влюбленных были уверены, что свадьба не за горами. Даже пресса одно время пестрела заголовками об этом, но позже и Марика, и Павел подтвердили, что эта информация является не более чем газетной выдумкой.

Под венец влюбленные не торопились. Возможно, из-за того, что в их доме постоянно возникали скандалы на почве ревности. Однажды молодые люди приняли решение разъехаться на какое-то время, после чего расстались окончательно.

Сейчас Павел и Марика общаются только как друзья.

Павел Воля

Негламурный человек

Поскольку Воля придерживается своего образа безжалостного к шоу-бизнесу остряка, который высмеивает причуды звезд, кажется, что для этого человека нет ничего святого. Но сам Паша признается, что вне эфира он обычный человек, а «гламурный подонок» – просто маска, которую ему приходится надевать ради денег и развлечения зрителей. В жизни Павел совсем другой, не боится быть странным.

«У меня был такой случай. Я в Пензе еще жил, нашел кошелек, там права лежали. Отдал хозяину весь этот кошелек, – признался как-то Воля в интервью. – Я такие вещи когда совершаю, я думаю, что человеку будет удивительно, что я такой один из миллионов придурков, которые бы никогда бы не отдали кошелек. Но вдруг, к счастью, случилось чудо в его жизни. И мне было бы удивительно, если бы мне кто-то отдал. Поэтому я всегда сам отдам».

Павел Воля отличается оригинальным вкусом в одежде и выглядит всегда модно, несмотря на слова: «У меня дома в гардеробе фуфайка и ватники, это моя любимая одежда. Улучшить вкус помогают деньги, хотя и это удается не всегда, потому что существуют неисправимые глупцы».

Цитата: «Русское кино – звучит почти так же смешно, как шведский рэп, сербский «порше» или очень дорогие австралийские часы».

Фото с сайта pavelvolya.ru