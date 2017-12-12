Обрести себя – значит найти «вторую половинку»

Как стать собой – вопрос актуальный для многих независимо от возраста и социального положения

«Сколько людей – столько судеб», «все люди разные» – на эти стереотипах мы воспитаны. Но психологи постоянно пытаются обрисовать человеческие типажи. И не только психологи – психотерапевты, психоаналитики, астрологи, эзотерики, биоэнергеты, социологи, имиджмейкеры… Для чего же нужно искать сходство между людьми?

Об этом мы поговорили с врачом, специалистом по взаимоотношениям, йогатерапевтом, астрологом и путешественником Константином Шадриным

– Константин, для чего специалисты ищут схожие человеческие типы?

– Прежде всего, чтобы глубже понять себя. Ну и естественно, чтобы найти свою «вторую половинку». Так эксперты пытаются вывести пресловутую «формулу любви».

– Я знаю, что недавно вышла книга с вашей собственной системой типажей.

– Да, я использовал несколько метафизических систем – планетарные типы личности, чакры, астрологию и учение Гурджиева. И, как ни странно, получилась очень простая для понимания система. Даже по фотографии благодаря этой системе можно многое сказать о человеке, о его проблемах и возможностях.

– По-вашему, счастье взаимоотношений предопределено?

– К сожалению, никого из нас с детства не учили правильно выбирать свою половину, не давали критериев для поиска. Кому-то говорили, что главное, чтобы мужчина к тебе хорошо относился, не пил и не изменял; кому-то, что в женщине важна добродетельность и порядочность, а не красота. А для чьих-то родителей было важно, чтобы ботинки у избранника дочери были чистыми. Естественно, что по таким критериям личного счастья не обрести. Моя методика – результат многолетней практики, синтез древних знаний и современных исследований в области медицины, психологии, астрологии и социологии. Даже частичное ее использование значительно улучшает качество жизни в отношении с другими людьми.

– Говорят, все гениальное просто. А вкратце можете рассказать, о чем речь, или это очень сложная для понимания обычным человеком система?

– Нет, это довольно просто. В каждом человеке можно выделить личность и сущность. Сущность – это то, что мы собой представляем. Личность же – это то, что дало нам общество. Это родительское воспитание, общественная мораль, правила и нормы, устои и догматы, программирующие наше поведение. Таким образом, человек является целой группой различного набора личностей. Одна личность хочет одного, другая другого, пятая – пятого. Вот так и мучаются люди. Сущность же человека всегда знает, что нужно в данный момент и чего человек по-настоящему хочет. Люди называют это «прислушаться к сердцу, довериться интуиции».

– Значит, личность мешает сущности?

– Да. Необходим период духовной работы и приятие себя, чтобы помирить личность с сущностью. Найти свою вторую половинку тоже непросто. Это большая удача, результат упорной работы над собой. Когда встреча происходит, личность (то есть воспитание) человека может сказать: «Нет, это не он (не она)! Ботинки не чищены и вилку держит не в той руке!» А сущность скажет: «Это он (она)! Я чувствую это. Не знаю почему, но просто знаю, что это он (она)!».

– То есть вы помогаете понять собственную сущность человека. Из чего же она состоит?

– К сущности человека древние мудрецы относили пол, планетарный тип, центр тяжести (интеллектуальный, эмоциональный или двигательный), преобладающую стихию (темперамент), ведущий энергетический центр (чакра), гороскоп. Именно хорошая сочетаемость по вышеперечисленным параметрам характерна для так называемых родственных душ, или «половинок». На занятиях мы подробно разбираем каждую из этих характеристик.

– А что такое планетарные типы?

– Соответствие по этой характеристике – самое важное! Я, как врач, практикующий больше 16 лет, считаю, что планетарный тип человека определяется по соотношению в его организме тех или иных гормонов, вырабатываемых железами внутренней секреции. Это то, что невозможно изменить, и то, на что невозможно повлиять. Изучение человеческих типов – древняя наука, существующая задолго до появления письменности. Мифология многих стран дала нам знания обо всех типах людей. Лучше всего планетарные типы отражены в мифологии Древней Греции, в образах античных богов. Через них очень ярко проявлены все особенности психологических типов людей, они представляют собой все архетипы человеческих сущностей, которые существуют сегодня так же, как они существовали тогда. Именами некоторых греческих богов в их римском звучании названы планеты Солнечной системы, каждая из которых определяет тот или иной планетарный тип человека. Это Юпитер, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Луна и Солнце. Каждым человеком управляет определенная планета. И это не связано ни с гороскопом, ни со временем рождения.

– И каковы самые плохие или хорошие планеты и их сочетания?

– Не существует плохих планетарных типов или хороших – они просто разные. А вот сочетания оценить можно. Лучшими сочетаниями являются: Марс – Венера, Меркурий – Юпитер, Сатурн – Луна, Солнце – Меркурий, Солнце – Венера. Есть определенные тесты для определения планетарного типа. Все люди разные, и поэтому даже люди одинакового планетарного типа могут выглядеть и проявляться по-разному. Но все равно у них будет много общего. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки, которые могут быть проявлены в человеке в большей или меньшей степени.

– Не кажется ли вам, что всякие классификации скорее мешают, чем помогают, потому что вешают ярлыки, за которыми не видно реального человека?

– Ярлыки вешать не нужно. Изучая эту систему, надо понять, что вариантов проявлений одного типажа очень много. Самое главное это понять. И принять себя, посмотреть на себя реально! Приняв себя, свою сущность, мы автоматически начинаем терпимее относиться к другим людям. Можно и наоборот, сначала изучить и принять других людей, а значит, естественно, принять и себя! Приняв и поняв себя, можно развить в себе самые лучшие качества и стать индивидуальностью!

– Константин, большое спасибо за беседу! Что вы пожелаете тем из наших читателей, которые еще не нашли свою «вторую половинку»?

– Что поиски своей истинной сущности позволят им построить гармоничные взаимоотношения с другими людьми и стать счастливее. Совет да любовь!