Секреты стильного уюта

Ощущение того, как мы чувствуем себя дома, психологически очень важно для нас

Уют – это атмосфера тепла в вашей квартире, желание возвращаться туда после трудного рабочего дня, особый, свойственный только вашему дому, родной запах. Это понятие не столько материальное, сколько духовное и эмоциональное.

Как гласит английская пословица, «There's No Place Like Home» – нет места лучше, чем дом. Мы любим возвращаться домой, если чувствуем себя там в безопасности. И нам не хочется туда возвращаться, если мы точно знаем, что нас ждут проблемы, крики и скандалы. Поэтому вопрос создания уюта в доме лежит как в сфере чисто материальной, так и в сфере психологии. Можно навести порядок и красоту, поклеить новые обои, фотообои, но если в семье что-то неладно, то это вряд ли исправит ситуацию.

Дом – это место, где мы отдыхаем. Сфере отдыха в жизни должно уделяться достаточное внимание. Если вам некомфортно и вы часто чувствуете себя плохо даже дома, то весьма трудно добиться внутренней гармонии, к которой каждый человек подсознательно стремится.

Традиционно наведением уюта занимается женщина, но даже одинокому мужчине хочется прийти после работы не в берлогу, где царит беспорядок, а в спокойное и приятное место. Несмотря на то, что мало кто из представителей сильного пола отличается большой любовью к наведению порядка, практически каждый хочет жить в чистоте и комфорте.

Уют в квартире вовсе не означает наличие евроремонта, стоящего огромных денег, или интерьера, придуманного модным дизайнером. Для идеального варианта, сочетающего стиль, комфорт и уют, понадобятся воображение, художественный вкус, знание элементарных дизайнерских приемов и некоторая сумма денег. И обязательно – часть вашей души, иначе интерьер никогда не станет уютным домом.

Начинать нужно не со стен, не с входной двери, а со своих мыслей. Наведя порядок в собственном внутреннем мире, будет легче навести его в квартире, и наоборот. Бывает, что после генеральной уборки и на душе легче становится.

Необходимо переосмыслить свое отношение к жилью. Пусть даже это съемная квартира или маленькая комната в коммуналке, – именно здесь проходит ваша жизнь. И возможность сделать так, чтобы это жилье вызывало не раздражение, а радость – в ваших руках. Перестав проявлять недовольство и мечтать, что в будущем у вас будет другой дом, а сейчас можно и потерпеть, вы вполне сможете создать уют даже в съемной квартире.

Интерьерные хитрости

Лучше заранее обдумывать дизайнерские решения, а уже потом начинать работу, чтобы впоследствии не пришлось делать тот самый пресловутый ремонт «по кусочкам», который легко может превратиться в бесконечный. Стиль интерьера следует продумать целиком потому, что иначе трудно будет сочетать между собой отдельные его детали. Так, сложно сочетаются между собой идеи хай-тек и классики, минимализма и барокко. Впрочем, такое смешение стилей в дизайне и называется эклектикой. Но самостоятельно работать с этим стилем будет сложно, и, пожалуй, не получится обойтись без помощи профессионала.

Самые простые советы таковы: немногочисленная и небольшая по размерам мебель в сочетании со светлыми стенами зрительно увеличат пространство даже в маленькой квартире. Горизонтально повешенное зеркало визуально расширит комнату, а вертикальное – поднимет потолок.

В четырех стенах

Переосмыслив отношение к крыше над головой, можно приступать к работе. Начинать лучше со стен. Именно они впитывают в себя так называемую «энергию прошлых лет», хранят память о пережитом лично вами или кем-то другим, кто жил тут прежде, часто негативном. Поэтому снимите старые обои и поклейте новые. Можно, кстати, и просто покрасить стены. Хотите, чтобы в доме было тепло не только в прямом смысле, но и в переносном? Тогда нужно помнить, что для стен больше подходят «согревающие» тона – кремовый, бежевый, розовый. Можно остановиться и на зеленом – это цвет надежды. Любителям голубого цвета стоит знать, что он сделает ваш дом слегка «замороженным», поэтому облачать стены в голубой цвет все-таки лучше в комнате, выходящей окнами на южную сторону.

Да будет свет!

Основа любого интерьера – это не только цвет, но и свет. Хорошее освещение поднимает настроение даже когда за окнами льет дождь и в жизни ничего не клеится. Идея увеличить световой день особенно актуальна сейчас, когда и просыпаемся мы в темноте, и по вечерам на улице очень мрачно.

В комнате, недостаточно освещенной лучами солнца, можно установить дополнительные светильники, бра или торшеры. Устаревшим настенным бра и люстре легко придать более современный вид, поменяв плафоны, тогда ваши светильники будут дополнять друг друга.

Волшебные ароматы

Комфорт дому придает не только продуманный интерьер, но и красивый аромат. Согревающий запах кофе и выпечки на кухне, свежесть простыней в спальне, благоухание цветов в гостиной – эти привычные домашние запахи вызывают у нас самые приятные эмоции.

Запах очага придавал уют жилищам пещерных людей еще 200 тысяч лет назад. С тех времен многое изменилось: появились дымящие сутками китайские ароматные спирали, армянская бумага, пропитанная бензоем, японские конусы, тибетские ладанные канаты, пудры для курения – список форм велик.

Дом естественным образом наполняется нашим запахом, но можно разработать и собственный аромадизайн, выделив зоны спальни и гостиной, ванной и гардеробной с помощью парфюмерных средств. В этом поможет ароматерапия – наука о воздействии запахов на здоровье и настроение.

В вазу можно положить пряности, сушеные цитрусы, кудрявые стружки можжевельника – получится попурри. Наиболее популярное средство придания аромата жилищу – парфюмированные свечи. Это романтичный сувенир и одновременно практичный подарок, способный создать в доме праздник. Поэтому не стоит удивляться, что их выпускает каждая уважающая себя парфюмерная компания.

Красота облагораживает!

Для художественного оформления дома, как известно, используются картины, фотографии, вазы, статуэтки. Зачастую именно они, а не крупные предметы мебели, создают психологически приятную атмосферу.

Если вы собираетесь повесить на стены много картин или настенных украшений, вокруг должны быть нейтральные тона, а для стекла и зеркал больше подойдут насыщенные и глубокие.

Картина, гармонично вписывающаяся в обстановку комнаты, вполне может стать центром интерьера. Если картин много, центр картинной композиции должен быть примерно на высоте 150 сантиметров от пола.

Облагораживают помещение различные украшения: декоративные вазы, тарелки, керамика, морские раковины, статуэтки. Вазы могут быть в цвет стен, но более насыщенных тонов, или же – контрастным пятном, оживляющим весь интерьер в целом. Вообще, по правилам дизайна, в комнате должно быть 3-4 основных цвета и несколько их оттенков.

Кстати, старые бутылки необычной формы при помощи специальных красок можно превратить в оригинальные вазы. Хорошо будут смотреться на диване подушечки в оригинальных наволочках.

Создавая уют, следует все-таки не переусердствовать и соблюсти меру – избыток украшений может оставить впечатление беспорядка и запущенности. Именно в таких дополнениях сказывается уровень культуры хозяев и их вкус.

Долой энергетический мусор!

И не забудьте о старых вещах, которые вроде и выбросить жалко, и девать некуда. Это могут быть надколотые тарелки, чашки с отбитыми ручками, старые одеяла, вышедшие из моды вещи, старые счета и квитанции. Смело выбрасывайте всё ненужное, поскольку старье – настоящий энергетический мусор, занимающий пространство и мешающий новым вещам занять свое место.

Там, где нас любят...

Домашний уют – это прежде всего положительная эмоциональная обстановка. Создав такую обстановку в доме, вы действительно сделаете его крепостью. Однако красивый интерьер и современная техника никогда не заменят человеческого тепла. Поэтому может и не стоит так уж ругать детей за плакаты с фотографиями моделей и музыкантов на стенах? Или попробовать терпимее относиться к компьютерным деталям мужа, которые разбросаны на столе? Потому что домашний уют начинается не с мебели, а с человека – ему уютно там, где его любят.