Белка в колесе, или Как научиться управлять временем

В какой-то момент становится ясно – всё на свете не успеваешь

В современном мире у женщины гораздо больше ролей, чем было в традиционном обществе, где ей чаще всего отводилось место хозяйки дома. Современные дамы не только домоправительницы, матери, супруги, но и личности, находящаяся в круговороте рабочих будней, командировок, хобби и т. д.

Поэтому неудивительно, что порой голова идёт кругом. А так хочется сделать что-то ещё!.. И растёт, как снежный ком, список задач, переписываемый в новые ежедневники.

В рабочем пространстве сегодня не обойтись без термина «тайм-менеджмент». Это грамотное распределение времени между рабочими задачами и точное понимание собственных целей. Если распределить время своего дня и не отступать от графика, то можно значительно повысить работоспособность, а не заниматься постоянным решением проблем в «авральном» режиме.

Тайм-менеджмент возможен не только на работе, но и в повседневной жизни. Ведь придя домой или продумывая планы на неделю, мы тоже ставим перед собой ряд задач и их решаем. Для того, чтобы грамотно распланировать своё время и не согнуться под рутиной домашних дел, самое первое и самое главное – это рассчитать количество времени, которое тратишь на определённую занятость.

Когда станет ясно, что за полчаса, которые стиральная машина будет справляться с бельём, можно погладить одежду на следующую неделю, то эти полчаса уже не так сложно будет найти вечером после работы. Но не надо пытаться сделать больше, чем можно! Получаса вполне достаточно. Потому, что если потратить на глаженье весь вечер, то все остальные задачи, которые можно решить сегодня, распределятся на всю неделю.

Постепенно стоит выяснить и количество времени, которое тратится на другие рутинные дела. Можно даже записать, чтобы не путаться. Когда вы не в состоянии держать в голове все дела – пользуйтесь ежедневником. Это не глупое занятие, это экономия собственных ресурсов. Только не надо пытаться вместить задачи одной недели в один день. Всё равно выполнить их не получится. Надо прислушаться к голосу разума и всё то, что хочется вместить в день – наоборот, при случае, разделить на два.

Самый простой пример использования ежедневником это, допустим, подсчёт расхода продуктов на неделю. Чтобы не обнаруживать после поездки в магазин, что, оказывается, кончились два необходимых повседневных продукта, лучше сразу записать, какой именно запас иссяк. Так, если среди недели обозначить в блокноте, допустим, «лук», «подсолнечное масло» и «сахар», то появиться абсолютная гарантия того, что на выходных все это будет куплено, и на следующей неделе не придется бежать в магазин потому, что не на чем поджарить ужин.

Если у вас нет навыка планирования своего дня, попробуйте начать с простого алгоритма: обозначить ежедневную рутину, без которой не обойтись – гигиенические процедуры, основные рабочие задачи, приготовление ужина. И каждый день добавлять к этому списку одну рабочую задачу, одну задачу из области домашнего хозяйства, и одну, связанную с уходом за собой. Для начала можно эти три пункта распределить по трём дням. Со временем станет понятнее, на что осталось время сегодня, и, благодаря упорядочиванию графика, однажды вы увидите, что на сегодня выполнены все задачи, и осталось свободное время.

Таким образом, стоит планировать практически каждую сферу жизни. Планирование – это инструмент, который кажется нудным и сложным, но со временем сильно облегчает жизнь. Главнейшее его правило – всё делать заблаговременно. Если заранее подготовить три варианта того, что надеть на работу, выстирать и погладить эти вещи, то всю неделю утром будет время на уход за собой. Если помочь ребёнку собраться в школу с вечера, то спозаранку не будет криков вроде: «Мама, где мои тетрадки?» Если обеспечить мужа в выходные недельным запасом рубашек, то не придётся в панике помогать ему с глажкой за полчаса до выхода, когда у вас высыхает маникюр.

Если вам самостоятельно сложно рассчитать собственные дела и время, которое на них уходит, то можно попробовать ознакомиться со схемой системы «Fly lady» – программы планирования личного времени для женщин, которая не первый год пользуется популярностью, в том числе и в России.

Безусловно, в жизни должно быть место спонтанности. Но пускай она будет приятной и желанной – лучше, чтобы спонтанным был поход в магазин, визит к косметологу или приглашение в кино от коллеги, чем внезапно оказавшиеся неоплаченными счета за квартиру, забытое задание шефа и неделю не мытая сантехника.