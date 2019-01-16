Штаны на все времена

Джинсы – не просто брюки, а символ свободы, динамичного образа жизни, молодости, красоты

Их носят безработные и миллионеры, поп-звёзды и политики, мужчины и женщины, дети и взрослые. Они ассоциируются с Америкой, Диким Западом и прочей заокеанской романтикой. Но придумал их вовсе не американец!

Леви Страусс родился в 1829 году в Германии, в баварской деревушке. В июне 1847 года он перебрался в Нью-Йорк, где уже обосновалась его родня. Юноша усердно учил английский язык и помогал старшим в малом бизнесе. С открытием в Калифорнии месторождений золота Америку охватила золотая лихорадка, и в этот штат отправился шурин Леви, а в 1853 году уехал и он сам.

В Сан-Франциско, гудящем как улей, его глазам открылось удивительное зрелище: огромные золотые ворота и залив, битком набитый кораблями искателей шального счастья. А там, где много золота, всегда льется кровь. На что мог рассчитывать в этом царстве алчности и насилия субтильный юноша Леви Страусс? Лишь на коммерческую интуицию и здравомыслие. Ими он был наделен в полной мере и потому прибыл в Сан-Франциско не с пустыми руками, а привез с собой парусную ткань, которую хотел продать фабрикантам, изготавливающим палатки. Но в эти разумные планы внесла коррективы судьба, явившаяся в облике оборванного старателя, шатающегося по Монтгомери-стрит в то время, как Леви Страусс наблюдал за разгрузкой своего товара. «Чем торгуешь?» – спросил прохожий. «Рекомендую: прочнейшая холстина для палаток», – ответил тот. «Зачем мне палатка? Мне нужны прочные штаны. Все, что я покупал – барахло», – пожаловался старатель.

И тут Леви осенило. «Я помогу твоему горю», – сказал он и потащил старателя к портному. Тот тут же скроил из грубой холстины простенькие, но прочные брюки. Первая пара джинсов была готова!

Земля в тот момент не содрогнулась, хляби небесные не разверзлись. Но чудо свершилось – история моды пошла по новому пути.

Леви Страусс (Ливай Стросс, Лёб Штраусс). Фото с сайта wikipedia.org

Золотая жила

Вскоре весь город заговорил о чудо-брюках «от Леви», которым сносу нет. Страус быстро понял, что нашел золотую жилу. Число заказов росло как снежный ком. Он ездил по лагерям старателей и очень внимательно выслушивал даже самые абсурдные их пожелания – двойные строчки, карманы, выдерживающие вес золотого песка, ремни на прочных петлях... Все это учитывалось при разработке новых моделей. Крепкие и комфортные, а главное – дешевые штаны полюбили не только золотоискатели, а также лесорубы и фермеры. Первые джинсы стоили всего 1 доллар 46 центов. Постепенно покрой усложнялся, штаны становились все более удобными и функциональными. Для пошива начали использовать ткань, изготавливаемую во французском городе Ниме – «деним» (сокращение от французского Serge de Nimes). Красили ее исключительно в цвет индиго. Он и стал фирменным для чудо-брюк.

Постепенно золотая лихорадка шла на спад. На смену старателям пришли новые покорители Дикого Запада – ковбои. Именно благодаря их запросам джинсы приобрели знакомый нам силуэт. Самой удачной стала «501-я модель». У нее был низкий пояс, а на двух задних карманах сделана строчка из оранжевых ниток в форме арки и нашивка с фирменным знаком Levi's – истинно ковбойский стиль!

Сверкающие на солнце медные заклепки – изобретение другого портного, Джекоба Дэвиса. Как-то раз к нему зашел старатель – здоровяк «пивным» пузом – и пожаловался, что карманы его брюк не выдерживая веса самородков, рвутся. Якоб в этот момент работал над конской попоной, и ему пришла в голову отличная идея укрепить карманы брюк заклепками, которыми прошивается попона. Так как ему не хватило 68 долларов для покупки патента, Джекоб обратился к мистеру Страуссу и предложил работать вместе.

В 1886 году Леви Страусс стал миллионером. Компания построила Сан-Франциско шикарную штаб-квартиру на Бэттери-стрит с газовым освещением, грузовым лифтом, огромным магазином. Аналогичное сооружение возвели и в Нью-Йорке, где всем заправляли братья Леви. Джинсы отлично продавались по всей Америке, в Мексике, на Гавайях, в Новой Зеландии, фирма Levi Strauss & Co превращалась в гигантскую империю.

Когда в 1902 году Леви Страусс скончался, в деловом районе Сан-Франциско были приспущены флаги, все американские газеты напечатали пространные некрологи. Ведь из жизни ушел человек, внесший огромный вклад в экономическое развитие США. Его состояние оценивалось в шесть миллионов долларов. В наши дни, с учетом почти вековой инфляции, он бы, безусловно, оказался мультимиллиардером. Поскольку детей у Леви Страусса не было, фирма досталась его четверым племянникам. Президентом стал старший из них – Джекоб Штерн.

Символ свободы

Синие брюки прочно утвердились в повседневном быту ковбоев и фермеров. Широкополая шляпа, грубые ботинки и джинсы – вот портрет настоящего американца, завсегдатая баров, поклонника быстроногих скакунов и горячих девчонок. Причем одной пары было мало – как правило, приобреталась еще выходная и джинсы для грязной работы. Европейские гости обязательно увозили с собой «ковбойские штаны» в качестве сувенира. Побывать в Америке и не купить брюк «от Леви» считалось непростительной оплошностью. Утилитарный, функциональный имидж джинсов постепенно сменялся ориентированным на досуг, отдых и путешествия. В конце второй мировой войны, когда перед Америкой открылся необъятный европейский рынок, это оказалось как нельзя кстати.

Но свое нынешнее название джинсы получили лишь в 30-х годах XX века. Поскольку материал, из которого шили штаны, получали из Генуи, на тюках с материей стоял штамп «Genes» (т.е. генуэзский). Американцы читали его по-своему – джинс. Увы, «главному конструктору» штанов, называемых при его жизни комбинезоном, не суждено было узнать о новом наименовании товара.

В 50-х годах прошлого века джинсы пересекли океан и прочно обосновались в Европе, а ещё через 20 лет заняли почётное место и на пьедестале высокой моды. Тогда же они проникли в Советский Союз, стали притягательным элементом чуждой нам буржуазной жизни, но стоили бешеных денег — 200-250 рублей, то есть почти две советские зарплаты. Ну а о «хипповых» 60-х, провозгласивших власть «детей цветов», и говорить нечего – именно благодаря молодежной культуре джинсы стали поистине планетарным явлением. Не американской экзотикой, а важнейшим знаком принадлежности к всемирному молодежному интернационалу – вот чем были джинсы для тех, кто жил под девизом «занимайтесь любовью, а не войной».

Распались коммуны хиппи, бунтари остепенились, но новые поколения унаследовали вкусы отцов. Современный человек, можно сказать, «рождается в джинсах», которые являются символом свободы, демократичности, раскованности и естественности. И все это благодаря скромному торговцу холстиной, приехавшему когда-то в охваченный золотой лихорадкой Сан-Франциско.