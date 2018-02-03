Шик и блеск ваших ресниц: уход обязателен!

Каждая из нас мечтает иметь длинные и густые и ресницы, но не все обладают таким подарком природы

Однако красота и здоровье ресниц зависят не только от природы – самые прекрасные и густые можно испортить некачественной косметикой.

Многие, увы, даже не подозревают о том, что за ресницами тоже нужно ухаживать. Однако незнание не освобождает от ответственности. Если вы хотите быть обладательницей красивых глаз с поволокой, знайте – реснички требуют постоянного внимания.

Глаза, как известно, зеркало души – на них окружающие обращают внимание в первую очередь. Можно не заметить оттенок туши, но не разглядеть пушистых и выразительных ресниц сложно. Для того, чтобы внимание притягивала именно густота и красота ваших ресниц, а не их скромное отсутствие как таковых, следует находить время для ухода за ними.

Иногда они выпадают

Всем нам хорошо известен вопрос: «Из какого глаза ресничка упала?» Придумай желание, сдуй ресничку с ладони и жди исполнения. В детстве многие загадывали «на выпавшую ресницу». Но вот мы повзрослели, и стало не до шуток. Потому что если можно загадывать желания «на ресницах» чаще, чем три раза в день, значит, им не хватает питания и ухода.

Это может удивить, но значимая потеря ресниц – дело серьезное и даже повод показаться широкому кругу специалистов, от офтальмолога до психиатра.

Ресницы, как и брови, относятся к щетинистым волосам. Каждый такой волосок живет около трех месяцев. Потом он выпадает, а на его месте отрастает новый. Физиологическая замена ресниц – процесс постоянный и практически незаметный для их обладателя. А вот чрезмерное выпадение зачастую является симптомом различных патологических состояний. В их основе нередко лежит нарушение трофики волосяной луковицы – следствие воспалительных процессов. Например, после перенесенного ячменя ресничка закономерно выпадает.

К локальному отсутствию ресниц может привести такое заболевание как хронический блефарит – воспаление краев век. Оно проявляется отеком и покраснением век. Редкие ресницы и брови могут встречаться и при гипотиреозе – состоянии сниженной выработки гормонов щитовидной железой. Достаточно распространенная причина выпадения ресниц – неправильное питание и, как следствие, нехватка определенных веществ, витаминов и микроэлементов в организме. В отдельную группу выделяют многочисленные генетически обусловленные синдромы, при которых выпадение ресниц лишь одно из проявлений наследственных заболеваний. Помимо всего прочего, с возрастом человек теряет не только моложавый вид и память, но и ресницы. Хорошо еще, что процесс этот медленный, занимающий не один десяток лет.

И все же куда чаще выпадение ресниц является просто аллергией на косметику. Стоит серьезно проанализировать, какие средства вы применяли перед тем, как заметили первые признаки выпадения. Следует хотя бы временно прекратить использование такой косметики. Кроме того, некачественные материалы, применяемые для наращивания ресниц, могут оказать негативное влияние на родные реснички.

От выпадения ресниц хорошо помогает следующая маска: 1 столовая ложка измельченного шиповника и 1 столовая ложка репейного масла. Смесь следует поставить в темное место на 8 дней. Готовой смесью нужно смазывать ресницы перед сном.

Укрепляет ресницы и простое водное упражнение: налейте в миску теплой воды, погрузите туда лицо и... моргайте! Такое элементарное действие является великолепной укрепляющей гимнастикой

Также следует пополнить свой рацион продуктами, богатыми витаминами А и В. А – это масло, печень, желток, помидоры, морковь, В2 – мясо и молочные продукты.

Питание и восстановление

Если реснички выпадают, становясь все более редкими, то вы, скорее всего, неправильно за ними ухаживаете. Конечно, причина может скрываться и в индивидуальных особенностях организма и даже в наличии каких-либо заболеваний, что потребует внимания врача. Но во всех остальных случаях помогут самые нехитрые процедуры.

Ухаживать за ресницами нужно после снятия макияжа, лучше всего – перед сном. Поскольку по своему составу они представляют такой же материал, как и волосы, можно смело начинать с питательных масок. Рецепт одной из самых эффективных очень прост: смешайте растительное масло с соком алоэ и измельченной петрушкой. От этого средства улучшится общее состояние век, реснички станут крепче.

Отличное действие оказывают настои и отвары трав – шалфея, ромашки, василька, зеленого чая. На их основе готовятся компрессы для глаз, которые накладываются на веки на 15 минут.

Очень полезны для ресниц эфирные и растительные масла: оливковое, кокосовое, репейное, миндальное. Еще большего эффекта добиться можно, смешав масло с витаминами Е и А. Такие средства ускоряют восстановление поврежденных ресниц.

Любое питательное средство, приготовленное для укрепления и роста ресниц, желательно наносить и расчесывать специальной щеточкой от корня до кончика. Постоянно следите, чтобы данная смесь не испортилась, иначе она даст обратный эффект! Для хранения можно выбрать любой прозрачный пузырек или флакончик из-под туши (не забудьте предварительно промыть его от старой туши и хорошо просушить!)

Шесть правил удлинения

1. Применяйте правильную технику демакияжа. Как бы вы не устали, снять макияж – главная задача. Не используйте для снятия макияжа мыло с водой – этот «союз» раздражает кожу вокруг глаз и пересушивает ресницы. Используйте специальное косметическое молочко или эмульсии. Лучше, чтобы эти средства не содержали спирта, иначе ресничкам придется несладко.

2. Регулярно применяйте травяные компрессы для ресниц. Идеально подойдут ромашка, календула, крапива, шалфей, череда. В теплый отвар опустите ватные диски и на 15-20 минут положите их на глаза.

3. Удлинению ресниц способствует их расчесывание специальной щеточкой из натурального ворса. Специалисты не рекомендуют стричь кончики ресниц – это не приносит ожидаемого эффекта.

4. Не экономьте на туши! Выбор следует остановить на витаминизированной, которая содержит еще и протеины, кератин и меланин, способные защитить ресницы от воздействия внешних факторов. И не забывайте, что больше четырех месяцев пользоваться одним флаконом не рекомендуется: тушь не только может потерять свои свойства, но и нанести вред глазам – из-за скопившихся в ней микробов.

5. Получить желанные длинные ресницы помогают питательные маски. Маски с репейным маслом останавливают выпадение, а масло облепихи является распушающим средством. Можно в равных пропорциях смешать масло виноградных косточек, касторовое и миндальное. Данную смесь следует наносить на ресницы перед сном на 15 минут или же оставлять на ночь.

6. Стимулировать рост ресниц способен массаж. Его рекомендуют проводить с применением сока алоэ – осторожно втирать алоэ в линию роста ресниц.

Чтобы добиться быстрого эффекта удлинения ресницы, рекомендуется чередовать разные средства ухода. Например, в один день приготовьте маску из сока картофеля, алоэ и меда. Заверните смесь в кусочки стерильной ваты и положите тампоны на веки на 10 минут. После этого сделайте легкий массаж век, нанеся на них капельку миндального масла. На следующий день примените маску из петрушки со сметаной. Смесь заверните в марлю и положите на веки минут на 20. После нанесите на ресницы касторовое масло, которое не только делает ресницы гуще, но и придает им более яркий цвет.

Наращивать или нет?

Мы рассказали об уходе за родными ресницами. Когда хочется обмануть природу на помощь, как известно, приходит процедура наращивания. Самый главный и едва ли не единственный плюс таких ресниц – эстетическая красота. Хотя медицинских противопоказаний этот процесс не имеет, в качестве исключения возможна индивидуальная непереносимость состава клея, с помощью которого ресницы крепятся. Основной же минус заключается в том, что после снятия наращенных ресниц заметно портятся собственные.

К недостаткам можно отнести и то, что имея на веках такие «опахала», нельзя пользоваться жирными косметическими средствами – реснички могут отвалиться раньше времени. Если вы носите контактные линзы, процедура наращивания ресниц окажется и вовсе бесполезной. Дело в том, что надевая и снимая линзы, вы поневоле будете касаться пальцами век и быстро «растрясете» всю искусственную красоту. Что будет очень обидно, ведь процедура стоит немалых денег. Стоит ли красота подобных жертв? Взвесив все за и против, вы сами должны определить, нужны ли вам искусственные ресницы.

Тем, кто все же решился на данную процедуру, следует знать некоторые правила, позволяющие продлить таким ресницам «жизнь» и предотвратить побочные эффекты.

* Не трите глаза! Вы можете полностью оторвать наращенные ресницы, причем – вместе с натуральными. А также занести грязь и вызвать повреждения.

* Используйте щёточку для ресниц. Одним из важных пунктов заботы о ресницах является их опрятный внешний вид. С помощью щеточки вы поможете ресничкам избежать склеивания. Приобрести ее можно в любом магазине косметики. В крайнем случае, помойте щеточку от старой туши и используйте ее.

* Осторожно применяйте косметические продукты. Большинство женщин обычно довольны внешним видом наращенных ресниц и не чувствуют необходимости в использовании туши. Но если вы все-таки захотите ей воспользоваться, подбирайте тушь на водной основе. Водостойкая может повредить реснички.

* Не используйте кремы на основе масел и средства для снятия макияжа. Это может привести к выпадению и обламыванию ресниц.

* Спать лицом в подушку – строго запрещается!

Следуя этим советам и соблюдая надлежащий уход за наращенными ресницами, можно наслаждаться их красотой долгое время.