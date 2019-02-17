Февраль – идеальное время для омолаживающих процедур!

Последний месяц зимы можно эффективно использовать, чтобы встретить весну здоровыми и красивыми

Пока солнце еще не активно, можно делать пилинги и отбеливающие программы для лица, строго запрещенные летом из-за риска пигментации, а также – фотоомоложение и мезотерапию.

Эффект – на лицо

На состояние кожи лица влияет не только то, что мы едим, но и время года. В холодные пасмурные дни из-за недостатка ультрафиолета кожа становится тусклой и безжизненной, и «скорая помощь» ей просто необходима. Именно зимой, когда мало солнца, в косметологических клиниках и салонах красоты делаются отбеливающие процедуры и всевозможные пилинги. Поэтому, если вас огорчают пигментные пятна, мелкие рубцы, морщинки, потерявшая упругость и вялая кожа, самое время пройти курс химических пилингов. Результат просто не может не понравиться – кожа после пилинга станет гладкой и свежей.

Пилинги прекрасно сочетаются с программами биоревитализации, когда с помощью инъекций в кожу лица, области декольте и кистей рук вводят стабилизированную гиалуроновую кислоту – естественный увлажнитель, хорошо воспринимающийся организмом. Эта процедура не только увлажняет, но и придает эластичность и упругость.

Вторая типично зимняя программа – микрошлифовка, или микродермобразия. Суть метода заключается в том, что кожа обрабатывается струей мельчайшего песка, который подается под давлением из специального аппарата. Микрошлифовка – отличная омолаживающая процедура, прекрасно выравнивающая кожу и даже убирающая мелкие шрамы. Она делается курсом, допустимо чередовать ее с щадящими пилингами.

Знатоки омолаживающих процедур в зимнее время активно посещают сеансы мезотерапии, которые тоже можно сочетать с пилингами. Речь идет о множественных микроинъекциях, с помощью которых в кожу вводятся коктейли из питательных веществ и гомеопатических лекарств. Такие микроуколы позволяют добиться свежего цвета лица, успешно убрать круги под глазами и интенсивно разгладить мелкие морщинки.

Разновидность мезотерапии – комплекс ревитализации, тотального увлажнения кожи. При этом с помощью инъекций под кожу вводятся препараты мощного воздействия, влияющие на глубокие кожные слои и стимулирующие процессы восстановления тканей на клеточном уровне. Эффект от этой процедуры вас очень порадует: уже после первого сеанса структура кожи заметно улучшится, а контур лица подтянется. Рекомендуемый курс – 7-9 процедур.

Особая методика

Наконец, именно зимой рекомендуется проводить самые серьезные омолаживающие процедуры. Одна из них – так называемая ЭЛОС-методика омоложения и безоперационной подтяжки кожи лица, груди, век, лба, щек, избавляющая от таких заметных и удручающих следов времени, как морщины, пигментация любого происхождения, сосудистые дефекты, мелкие рубцы.

Этот метод является более щадящей альтернативой фотоомоложению, лазерной шлифовке и уж тем более операционной пластике. Название технологии ЭЛОС означает «электро-оптический синергизм».

Омолаживающий эффект достигается за счет сочетания световой энергии с высокочастотными токами – начинает вырабатываться собственный коллаген, восстанавливается овал лица, разглаживаются морщины. Эта процедура подходит молодым женщинам, которые в 30–35 лет хотят зафиксировать овал и убрать мелкие морщинки. Помогает она также зрелым дамам и мужчинам, позволяя скорректировать контур лица и избавиться практически от любых косметических дефектов кожи.

Да будет лазер!

Это еще одна процедура, которую можно делать только зимой – во избежание появления солнечной пигментации. При помощи лазерного излучения испаряется часть внутриклеточной жидкости. Обычно шлифовка делается под общей анестезией.

При этом происходит сжатие коллагена и подтяжка кожи, исчезают поверхностные морщины. Окончательный эффект формируется примерно через полгода после шлифовки.

Перед процедурной важно учесть все возможные побочные эффекты, поскольку последствия ошибок могут быть очень неприятными. Если сделать процедуру в солнечное время года, отшлифованные участки кожи будут сильно пигментироваться, и кожа будет «с пятнами». К такому же последствию может привести и недостаточная предварительная диагностика: если во время шлифовки в организме будут какие-либо воспаления, пигментации не избежать.

Поэтому основные противопоказания к данной процедуре – это любые острые заболевания, а также обострения хронических.

Тонизируем тело

Зимние процедуры по уходу за телом также могут быть весьма разнообразны. Сегодня существует масса расслабляющих спа-программ: в русской бане, турецкой, японской, финской, с экзотическими обертываниями и всевозможными массажами. Аюрведа, марокканские обертывания, талассотерапия – можно выбирать на любой вкус и достаток. Однако надо помнить, что специалисты рекомендуют в холодное время года пройти именно антистрессовые и расслабляющие комплексы. Хорошо, если они будут обладать отсроченным тонизирующим и восстанавливающим эффектом, а также избавлять от шлаков – ведь зимой все процессы в организме неизбежно замедляются, происходит застой жидкости и накопление шлаков.

Вместе с тем под конец зимы организму для поддержки необходимы питательные обертывания, в составе которых много витаминов и минералов. Подойдет сеанс массажа горячими камнями вулканического происхождения – этот «каменный» массаж поможет расслабиться после тяжелых будней и восстановить внутренний баланс в организме.

Одна из самых простых и самых эффективных водных процедур, полезных для тела – это душ Шарко, когда вас «обстреливают» мощной струей холодной и горячей воды с расстояния в 3–5 метров. За каких-то десять минут можно получить огромный терапевтический эффект и заряд бодрости. Душ назначают при депрессиях и нервных перегрузках, которые зимой, к сожалению, не редкость: он чудесным образом возвращает радость жизни и энергию.

Бодрящую гидротерапию хорошо сочетать с массажами, во время которых используются активные питательные вещества – травяные экстракты и ароматические масла. Массаж не только стимулирует, но и смягчает кожу, наполняя ее живительной влагой. Интересная новинка пришла к нам с Востока – это тайский массаж горячими травяными мешочками. Внутри каждого такого мешочка – имбирь, куркума, лайм, пачули и камфора. И всё это вместе оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие. Массаж улучшает циркуляцию крови и лимфы, увеличивает подвижность суставов, повышает эластичность мышц.

Помните о том, что перед любой процедурой необходимо проконсультироваться с косметологом и выяснить о любых возможных противопоказаниях. Тогда зимние омолаживающие процедуры для лица и тела, безусловно, порадуют своей эффективностью.