Угодить женщине – это возможно?

Этот вопрос волнует многих, поскольку именно от прекрасного пола зависит погода в доме

Чтобы сделать счастливой свою избранницу и тем самым себя тоже, нужно лишь немного знать особенности женской психологии. И научиться уступать – хотя бы в мелочах.

Кто такая дама-загадка

Есть афоризм: «Каждая женщина – загадка, мужчина никогда не угадает, во сколько она ему обойдется».

Мы помним таинственную улыбку Джоконды с шедевра Леонардо да Винчи. Она интригующе завораживает каждого, кто смотрит на неё. Джоконда словно играет со зрителем, манит за собой в неведомое... Не одну сотню лет специалисты спорят о том, почему эта картина производит такое волшебное впечатление и что хотел сказать ею великий Леонардо. Может быть, именно то, что каждая женщина – это загадка?

Говорят, что никто так не убежден в загадочности женщины, как они сами. Есть девушки, которые обладают этим качеством с рождения, а есть такие, кто нарочито пытается придать своему образу некую таинственность.

В первом случае женщина остается загадкой для мужчины всю жизнь. Даже если вы знаете её очень долго, у неё непременно останется в запасе парочка странностей. Во втором случае женщины искусственно создают таинственный образ, но при общении «раскусить» их несложно, поскольку вся эта тайна – напускная.

Каждый мужчина по-своему понимает загадочность женщины. Поэтому если для одного некая особа кажется загадкой, то для другого та же женщина может вообще не представлять интереса. Так какая же она – женщина-загадка? В классическом понимании это дама в широкополой шляпе, с поволокой в глазах и таинственной улыбкой. Образ из знаменитого стихотворения Александра Блока. На деле все обстоит чуть-чуть иначе. При первом взгляде на такую женщину мужчины внезапно замечают, что в ней есть нечто, притягивающее как магнит. При этом сильный пол не может понять, что же именно выделяет её среди других. Именно эта таинственная черта завораживает мужчин и заставляет их искать ту самую «изюминку», которая у каждой женщины своя. Кто-то обладает глубоким взглядом, у кого-то удивительные ямочки на щеках, а у другой – заразительный смех. Это те черты, которые отличают ее от многих других. Загадочная женщина – это пазл, который настоящий мужчина пытается «сложить». Порой на это уходит целая жизнь.

Мы с разных планет

Чтобы понимать женскую психологию, надо как минимум принять факт, что женщины и мужчины – представители разных миров. Именно поэтому так трудно зачастую бывает понять друг друга даже при очень большой любви.

Исследования, проведенные учеными в нашей стране и за рубежом, ну и наследие народной мудрости тоже, выделяют особенности женской и мужской психологии.

Женщины, в отличие от мужчин, не столь глобально смотрят на проблемы и явления, а ориентируются больше на детали и нюансы;

Женщины комфортно себя чувствуют в иррациональном мире отношений;

Женская интуиция помогает лучше разбираться в людях, тогда как мужчины царствуют в мире вещей;

Согласно китайской философии, женское начало «Инь» – пассивно, женщины консервативны и осторожны, но именно они сохраняют и передают детям лучшие открытия, сделанные мужчинами;

Женщины обычно превосходят мужчин в ловкости рук, скорости восприятия, реакции и счете, беглости речи; мужчины превосходят женщин в скорости и координации движений, ориентации в пространстве, в математических суждениях;

Основные личностные черты женщин – это эмоциональность, тревожность и социальная ориентация; основные личностные черты мужчин — агрессивность, мотив достижений, эмоциональная стабильность.

Самооценка у женщин часто занижена, они самокритичны, а у мужчин – завышена, они бывают довольны собой даже если для этого нет особых оснований;

У женщин больше, чем у мужчин, развито правое полушарие мозга, что выражается в фантазировании, образности восприятия и мышления, богатой интуиции, иногда минорном настроении.

Понимания таких различий помогает лучше понять женщин и осознать, что не следует обижаться на «маленькие женские слабости». Ведь спорить с природой всё равно бесполезно.

Нравится – не нравится

Известный британский психолог Тони Бузан в своей монографии по вопросам сексологии приводит список мужских качеств, которые больше всего «заводят» женщин – в порядке их значимости. Оказывается, женщины больше всего ценят в мужчинах:

1. Острый ум и чувство юмора;

2. Уверенность в себе;

3. Красивые глаза и зубы, приятный запах;

4. Способность понимать, умение слушать и быть хорошим собеседником;

5. Доброту;

6. Сильные плечи и руки;

7. Чуткость;

9. Интеллигентность и консервативность;

10. Способность встречать трудности и опасности с улыбкой;

11. Духовность;

12. Способность делать комплименты;

13. Глубокий сексуальный голос;

14. Красивые волосы.

А вот то, что женщины, в основном, не «переваривают» в мужчинах:

1. Угрюмость;

2. Усы и бороду;

3. Заносчивость;

4. Обидчивость;

5. Желание найти «вторую мамочку».

Так как же все-таки угодить женщине? Ответ на этот непростой вопрос зависит от многих причин. И самое главное, он связан, как минимум, с самой женщиной. Мужчина должен прекрасно изучить свою избранницу не только в ее вкусах и привычках, но и в плане характера. Ведь если этого не знать, угодить будет весьма непросто. К тому же, увы, есть и такие особы, которым угодить вообще невозможно.

Дорого внимание!

Мы живем в такое время, когда среди женщин начала проявляться довольно неприятная для мужчин тенденция, связанная в первую очередь с материальными благами. Иначе говоря, во многих случаях мужчинам приходится угождать любимым, делая совершенно немыслимые и дорогие подарки. Понятно, что без материальных благ прожить невозможно. Вот только порой под ними почему-то подразумеваются супердорогие машины и украшения, которые стоят безумных денег. И создается впечатление, что мужчины таких женщин просто покупают, а те, в свою очередь, себя продают. В итоге такие «рыночные отношения» не делают чести ни «рыцарям», ни «дамам сердца».

Все мы читали в романах, как подчеркнуто галантно и нежно сильный пол относился к женщинам в прошлом. Не это ли является лучшим ответом на вопрос, как угодить женщине? Ведь в большинстве своем настоящие, нормальные представительницы прекрасного пола хотят любить и быть любимыми. А любовь невозможна без уважения и понимания женской души. Женщины ценят отношения, в которых отсутствует модель: манипулятор – жертва. Если мужчина их уважает и поддерживает, они для него готовы очень на многое.

Конечно, одним уважением и нежными словами, как говорится, сыт не будешь. Но даже недорогой презент, который действительно необходим вашей половинке и к тому же подаренный от души, будет значить для нее больше, чем безделушка заоблачной стоимости. Конечно, есть женщины определенной категории, предпочитающие исключительно элитные вещи, модные рестораны и каждодневные дорогие подарки в качестве знаков внимания. Они могут с этим суждением не согласиться – дескать, счастье не в деньгах, а в их количестве. Вот только в глубине души такие «принцессы», ждущие в свой адрес постоянных жертвоприношений, все равно остаются ранимыми, неудовлетворенными и одинокими.

Хотите угодить своей половинке? Просто помогите женщине в быту, в домашних делах. Если вы в выходной вымоете посуду или уберете в квартире, ваш авторитет от этого не упадет и мужское достоинство не пострадает. А вот вашей любимой будет ох как приятно! Ведь у нее появится больше свободного от повседневных забот времени, она сможет отдохнуть, привести себя в порядок и в итоге будет выглядеть великолепно – для вас же.

Мужчине, которому хочется сделать своей женщине что-то приятное, бывает достаточно показать ей свою любовь и значимость для него – и не обязательно, чтобы это чувство выражалось в количестве бриллиантов на кольце. Иногда даже единственный цветок, подаренный просто так, а не в честь праздника или важного события, скажет намного больше, чем все сокровища мира. Дарите дамам цветы и делайте комплименты – они ведь это так любят!