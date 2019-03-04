Подарите женщинам праздник!

В преддверии 8 марта сбиваются с ног не только представители сильной половины человечества

Cами женщины тоже находятся в поисках лучшего подарка – для мам, бабушек, сестер, дочерей и подруг. Как сделать верный выбор и что предпочесть?

Для единственной и неповторимой

Список нежелательных подарков на 8 марта возглавляют мягкие игрушки, конфеты и прочие стандартные мелочи, которые мужчины привыкли дарить любимым, коллегам и близким в этот весенний праздничный день.

А ведь многие женщины кокетливо утверждают, что они «любят сюрпризы! На самом деле это не совсем так – сюрприз для женщины должен быть слегка предсказуемым, ибо женское начало абсолютной непредсказуемости попросту боится. Поэтому постарайтесь угадать, какого именно подарка на 8 марта ждет женщина, и приятно удивите ее чуть более высокой ценой, знанием ее любимого фасона или цвета, чуть более престижной маркой изделия. Но не переходите разумный предел! Неадекватной расточительности и транжирства большинство дам тоже не одобряет. Поскольку любого мужчину, делающего ей подарок, женщина рассматривает как потенциального партнера, чрезмерно расточительный партнер – это опасность. Недостаточную шикарность подарка вполне можно компенсировать обилием и утонченностью комплиментов.

Итак, дорогими подарками для женщин будут не те, которые непременно дороги по цене, а которые они мечтают получить. Поэтому если уж совсем не знаете, что выбрать, не бойтесь спросить – а что она хочет получить в подарок? Кстати, сильному полу на заметку: девушка, у которой по отношению к вам серьезные чувства, не станет требовать чрезмерно ярких жестов и безумно дорогих презентов, просто чтобы не поставить вас в неловкое положение.

Проще всего выбрать подарок в магазинах сувениров или антиквариата, а также там, где продаются аксессуары для украшения интерьера. Беспроигрышный вариант: заказать хороший портрет любимой. Многие не могут даже предположить, насколько приятно получить в подарок свой портрет!

Цветы на первый взгляд могут показаться банальностью, однако они обязательно должны быть – например, как дополнение к основному подарку, ювелирному украшению или набору косметики. Желательно дарить те, которые женщина любит. Если вы не в курсе этого, подойдет большой флористический букет или декоративная корзинка. Некоторые дамы просто обожают цветы в горшках, ведь они радуют своим цветением еще долгое время.

Удивите женщину знанием ее индивидуальных размеров и пристрастий, оправдайте ее ожидания, и тогда она легко простит вам недостаточную оригинальность подарка. А в целом слабый пол ждет, что в этот день мужчины лишний раз признаются в своих чувствах. Главный сувенир, который осчастливит любимую – не что иное, как ваша любовь, атмосфера праздника и душевного тепла.

Для мам и бабушек

Самому родному человеку однозначно не стоит дарить подарки, которые напоминают о рабочих буднях. 8 марта лучше напомнить любимой маме, что она – самая красивая. Можно подарить любимые духи, косметику, букет цветов, вазы, картины, статуэтки, изысканные предметы интерьера. А еще – коробку вкусных конфет в праздничной упаковке, но лучше – испеките сами десерт. Матери высоко оценят любой знак внимания с вашей стороны.

Если вы живете вместе с мамой, можно подарить ей праздничный ужин – накройте самостоятельно стол или сводите ее в хороший ресторан. Конечно, одним из подарков всё-таки может стать полезная вещь для кухни – оглядитесь, пообщайтесь с мамой и другими родственниками. Возможно, в самом деле есть некий очень нужный маме кухонный прибор, которую она порывается купить, но пока не приобрела или не может себе позволить – в этом случае такой подарок будет очень уместен.

Однако не надо забывать, что кухня кухней, а 8 марта всё-таки день, когда женщина хочет почувствовать себя королевой, а не кухаркой. Поэтому старайтесь выбирать подарки «для души». Хороший вариант – диски ее любимой группы (если есть таковая, конечно) или фильмография любимой актрисы. Если мама увлекается рукоделием, подарите ей соответствующие наборы. Популярным презентом в последнее время стали подарочные сертификаты на посещение салонов красоты или элитных косметических процедур. Не каждая женщина найдет время и возможность туда сходить, а вот подарком воспользуется с удовольствием.

8 марта – повод порадовать не только маму, но и бабушку. Конечно, самым долгожданным подарком станет проявленное внимание. Бабушке будет приятно еще раз услышать, что вы любите ее, даже если не всегда удается встретиться и поговорить. Цветы в данном случае просто необходимы — любая женщина, получив цветы, в полной мере ощущает себя женщиной. Обязательно купите живые цветы и найдите небольшой символический подарок по случаю праздника. Может быть, это будет фарфоровая статуэтка или набор посуды – будьте уверены, ваша бабушка обрадуется и непременно поставит подарок на самое видное место.

Среди хороших подарков для пожилых женщин – изделия ручной работы, пуховые платки, шерстяные шали. Также многие бабушки очень любят антикварные вещицы. Только обязательно покупайте вещь достойную и качественную, а не легкомысленную безделушку. Конечно, бабушка будет рада любому знаку внимания с вашей стороны, но лучший выбор – подарок, сделанный от души!

Для сестер, подруг и дочерей

Какими должны быть подарки на 8 марта сестрам или подругам? Ваше преподношение должно отличаться неординарностью и уникальностью. Не вручайте то, что уже дарилось, избегайте чересчур дорогостоящих презентов и, конечно, помните о цветах. Но пусть шикарные букеты им дарят мужчины, вы же преподнесите что-то более нетривиальное. Можно вручить цветок в банке надписью «Незабудка» или «Маргаритка». В обычной, казалось бы, баночке находится особый плодородный грунт с растительными семенами. Достаточно лишь открыть ее и не забывать во время поливать, как в самом скором времени из земли пробьется живой росток.

Поздравляя особ, обладающих чувством юмора, не проходите мимо юмористических презентов. Это могут быть, например, античасы «Да какая разница». Шутка заключается в том, что они имеют обратный ход и в придачу отличаются «осыпавшимся» циферблатом, так что узнать по ним какой час не представляется возможным.

Если вы думаете, что подарить дочке, то не обязательно покупать подарок, отражающий ее вкусовые пристрастия. Можно подарить первые духи, а может быть, девочка-подросток получит свою последнюю куклу от мамы, и этот сувенир запомнится ей на всю жизнь. В любом случае вещь должна отразить родительское восхищение и любовь к ребенку. Отличным и в то же время полезным подарком будут оригинальные домашние тапочки в виде пчелок, котят и прочих зверушек.

Офисные презенты

Выбор презента для человека, с которым связывают лишь официальные отношения, – нелегкая задача, будь то начальница или коллега, с которой вы делите кабинет. Яркие бокалы и шоколадки иногда спасают положение, но ведь так хочется отличиться хоть неординарностью. На самом деле вариантов офисных подарков довольно много.

Для коллег или подчиненных можно выбрать деловые аксессуары, оригинальные зажимы и красивые скрепки для бумаг, флеш-накопители, записные книжки, сувениры, фоторамки и подсвечники. Довольно приятным и уж точно запоминающимся станет коллективный подарок на 8 Марта – например, корпоративный концерт или экскурсия в необычный музей.

Для деловой партнерши или руководительницы подойдет репродукция картины известного мастера, гравюра с изречением кого-то из великих, шкатулка ручной работы, коллекция редких сортов кофе или чая, бонсай или икебана.

Чтобы не попасть в неловкое положение, не выбирайте вещи личного пользования вроде шампуня или косметического набора, пусть даже очень дорогих. Определенный риск представляют и подарки с юмором, которые могут понравиться далеко не всем, а также набившие оскомину восточные талисманы. Поскольку универсальный вариант подарка в женский день – цветы, можно подарить комнатные растения, весеннюю выгонку тюльпанов или гиацинтов.

Romantika!

А теперь перейдем от подарков традиционных к оригинальным. Итак, что же такого нестандартного можно подарить, если вы хотите не столько порадовать женщину, сколько ее удивить?

Не стоит забывать, что степень оригинальности все-таки должна зависеть от предпочтений самой женщины (для одной оригинальным окажется прыжок с парашютом, а для другой такой прыжок – повод покрутить пальцем у виска). Поэтому, прежде чем приступать к поиску экстраординарной вещицы, лучше выяснить эти самые предпочтения – практичная особа обязательно проговорится о собственной заветной мечте.

В крайнем случае, можно организовать такие развлечения:

* Фигуры высшего пилотажа на самолете или даже полет на воздушном шаре (если она панически боится высоты, такой вариант не подходит);

* Конная прогулка верхом (это романтично, но придется по вкусу лишь тем, кто со спортом на «ты»);

* Курс, обучающий чему-нибудь полезному и интересному (например, дайвинг, фен-шуй, йога – главное не ошибиться, выбрать то, что нравится именно ей);

* Прогулка на романтическом трамвае-кафе или в карете, вечеринка в роскошном лимузине (здесь «противопоказаний» практически нет).

Оригинальным подарком к 8 марта могут стать и вполне обычные предметы, но в креативном исполнении, например, букет не из цветов, а из конфет. Пусть ваши оригинальные подарки не разочаруют и подарят женщинам море позитива. И все же главное в любом празднике – это отличное настроение.