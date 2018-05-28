Триумф и трагедия Вивьен Ли

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения этой легендарной актрисы

На роль Скарлетт О’Хара в оскароносном фильме «Унесенные ветром» 1939 года пробовалось более тысячи артисток. С проб остались черно-белые киноленты, на которых множество красавиц – темноволосых и блондинок, решительных и жеманных – признаются в любви Эшли, просят затянуть им корсет потуже, спорят с Маммушкой. Но роль досталась одной единственной, и теперь мир представляет эту героиню исключительно с лицом Вивьен Ли – темные волосы, фарфоровая кожа, пронзительный взгляд и незабываемая красота, отличавшая великих актрис прошлого века.

Судьба до сцены

Вивиан Мэри Хартли родилась 5 ноября 1913 года в Индии, в семье британского бизнесмена. Незадолго до семилетия Вивьен была отправлена в школу при Монастыре Святого Сердца в Англии, также училась в Италии, Париже и Германии. В 1932 году она поступила в Королевскую академию Драматического искусства в Лондоне, но проучилась там меньше года. В 19 лет она вышла замуж за адвоката Ли Холмана, мужчину на 12 лет себя старше, и по его просьбе оставила обучение – но не мечту стать великой актрисой. Через год родилась Сюзанна Холман, единственный ребенок Вивьен Ли.

Вивьен Ли

Роман на съемочной площадке

Быть матерью и домохозяйкой для этой активной, порывистой женщины оказалось невыносимо скучно, и через два года после появления дочери она исполнила фоновую роль школьницы в комедии «Дела идут на лад». Всего одна реплика, символический гонорар, но именно после этого она наняла агента и выбрала сценический псевдоним. «Я сегодня снова поменяла имя», – сообщила мужу Вивьен, и этот шаг имел даже большие последствия для ее жизни, чем первое замужество. Ли Холман сказал, что больше не будет стоять на пути Вивьен к сцене, и это решение стоило ему семейного счастья. Впоследствии они остались друзьями – это известно со слов Вивьен Ли, которая и незадолго до развода, и много после писала первому мужу удивительно теплые, полные симпатии письма.

В 1935 году актриса играла в четырех фильмах и двух спектаклях: условия ее участия менялись от откровенно невыгодных к интересным, а роли – от эпизодических к главным. Со слов агента Джона Глиддона, требовалось «работать быстро и не просить слишком много».

Вивьен приходилось много учиться и работать над собой. Она готовилась к каждой своей роли, собирая информацию о персонаже и дополнительно занимаясь танцами, игрой на рояле, речевыми упражнениями. Актриса брала уроки балета для роли танцовщицы, вынужденно ставшей проституткой и покончившей с собой, которую сыграла в фильме «Мост Ватерлоо».

Чтобы играть Клеопатру, ей пришлось научиться иначе использовать голос: верхние тона для молодой царицы, нижние – для более зрелой. Она приходила в театр раньше всех, текст пьесы учила наизусть задолго до начала репетиций и повторяла каждый вечер.

В жизни Вивьен главенствовал театр: на сцене она провела несопоставимо больше времени, нежели перед камерой. Но и тому, и другому она была обязана знакомству с Лоуренсом Оливье, чьим исполнением роли Гамлета восхищалась задолго до их знакомства. Через год сценическая карьера свела их вместе в исторической драме «Пламя над Англией». Играя пылких влюбленных, Лоуренс и Вивьен вышли за рамки сценария.

Лоуренс был не из тех мужчин, что остаются в истории благодаря великим женам. Сын священника, он играл на сцене с 17 лет; узнал и бедность, и неодобрение критиков, прежде чем стал «театральным принцем Англии». В дальнейшем успел побывать режиссером, научился писать музыку и пилотировать самолет, за блестящее исполнение широчайшего диапазона сложных ролей получил множество наград, а в 1947 году был посвящен в рыцари – и Вивьен стала леди Оливье.

Их любовь отмела все: ее мужа, его жену, недавно родившую первенца. И Ли Холман, муж Вивьен, и Джил Эсмонд, жена Лоуренса, долго не соглашались на развод. Только в 1940 году на суде браки были расторгнуты. Супруги актеров получили опекунство над детьми, и спустя шесть месяцев после процесса Вивьен и Лоуренс поженились на скромной церемонии в США.

Вивьен Ли

Победы и поражения

Незадолго до развода с первым мужем Вивьен Ли вместе с Оливье впервые попала в Америку, где в то время безуспешно искали актрису на роль Скарлетт О’Хара. Прочитав книгу «Унесенные ветром», Вивьен решила, что сыграет Скарлетт. Решила, как когда впервые увидела Лоуренса Оливье заявила, что станет его женой, как в монастырской школе поведала подруге, что собирается стать великой актрисой – и выполнила обещание.

В тот момент для съемок «Унесенных ветром» было готово все: костюмы, дорогие декорации, деревянные макеты паровозов. Были подобраны все актеры и дублеры, кроме... исполнительницы главной роли! И тем поразительнее стало, что идеально подошла для этой роли чистокровная англичанка, которой пришлось потом часами тренировать у себя южный американский акцент.

«Так хороша, что не нуждается в таланте, и так талантлива, что не нуждается в красоте», – писали впоследствии о Вивьен американские издания. Фильм стал шедевром, получившим восемь «Оскаров», в числе которых была и награда Вивьен Ли за лучшую женскую роль.

В 1943 году парой Вивьен Ли-Лоуренс Оливье было куплено Нотли Эбби, бывшее аббатство в Англии. Вместе они играли во множестве фильмов и спектаклей.

Казалось бы – брак, увенчавший страстную любовь, абсолютный творческий успех, что еще может быть нужно для счастья? Но достижения стали чередоваться с бедами. Супругами был создан спектакль «Ромео и Джульета», никто не ожидал провала, и тем не менее рецензии оказались разгромными. Потом пару лет им пришлось сниматься в фильмах только ради хороших гонораров: так о своей роли в фильме «Леди Гамильтон» Вивьен Ли отзывалась без особой приязни, поясняя, что делала это ради денег в непростое для них время. А ведь именно эта лента принесла ей и мужу знакомство и дружбу с Уинстоном Черчиллем. Наконец, в 1942 году беременная Вивьен Ли потеряла ребенка, в 1944 году на съемках фильма «Цезарь и Клеопатра» актриса неудачно упала и у нее снова случился выкидыш. На следующий год, после турне по Африке, артистка заболела туберкулезом.

Известно и о ревности Лоуренса к успехам Вивьен и ее наградам – вплоть до выбрасывания ее «Оскара» в окно. Потом пришлось ревновать уже ей, оторванной от работы изматывающими болезнями – в 1944 году Оливье принял пост директора театра «Олд Вик» в Лондоне, в 1945 году был награжден «Оскаром», а в 1947 удостоен рыцарского звания. Именно тогда у Вивьен Ли стали отмечать признаки маниакально-депрессивного психоза, эффективных способов лечения от которого в то время не знали. Ее психическое здоровье подрывали побочные эффекты лекарств от туберкулеза: актриса впадала в истерики, набрасывалась на мужа, устраивала сцены на съемочных площадках. Но, едва оправившись, принималась за работу над новой ролью.

Что еще можно рассказать о Вивьен Ли? Ее организм требовал только пять часов сна, она обожала кошек и любила принимать гостей. Считала, что играть в комедии гораздо сложнее, чем в трагедии, поскольку легче заставить людей плакать, чем смеяться. Знала несколько языков, много курила, переняла у второго мужа привычку нецензурно ругаться, снялась в 19 фильмах.

Вивьен Ли

Смерть в доме у озера

В 1948 году супруги отправились в турне по Австралии и Новой Зеландии, стоившее им многих сил и хороших отношений. В 1951 году вышла снятая за 36 дней картина «Трамвай желаний», в которой Вивьен Ли сыграла с Марлоном Брандо. Этот фильм подтвердил ее звездный статус и принес ей второй «Оскар».

Работа над фильмом «Слоновьи тропы» в Цейлоне в 1953 году привела к помещению в госпиталь для психических больных, где болезненные процедуры лечения, имевшие слабый и непродолжительный эффект, сформировали у нее боязнь больниц. В 1956 году у 43-летней актрисы снова случился выкидыш.

В автобиографии «Исповедь актера», изданной в 1982 году, Лоуренс подробно описал, как измучили его годы жизни рядом с психически неуравновешенной супругой. В 1960 году он попросил развода – для женитьбы на молодой актрисе Джоан Плоурайт и получил его. Поместье Нотли Эбби было продано, и актриса поселилась в скромном кирпичном коттедже у озера за пределами Лондона. Над этим озером через семь лет был развеян ее прах: Вивьен проигнорировала сообщение врача о том, что туберкулез захватил оба легких и стоит немедленно лечь в больницу, и после приема гостей была найдена мертвой в своем доме. До последнего с ней рядом был Джек Мерривайл – актер и друг, о возможной свадьбе которого с Вивьен писала пресса.

Непростая история ее жизни включает победы и поражения, страстную любовь и болезненный разрыв, мировую славу и сразу несколько страшных болезней, одна из которых стала смертельной. О ней самой можно снять фильм, но вряд ли найдется актриса, которая сумеет достойно исполнить в нем главную роль.

Фото с сайта kino-teatr.ru