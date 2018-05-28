Чудо стиля, или Оживляем старую мебель

Нередко после ремонта обнаруживается, что она не подходит к новому дизайну помещения

Ведь многие вещи в обиходе утрачивают свой вид: расшатываются, поверхность тускнеет, краска местами отстает, появляются царапины и пятна… Но мебель всегда можно обновить!

О том, как это сделать, мы поговорили c Валерием Васильевичем Сологубом, известным московским реставратором.

– Старые вещи поддерживают в доме связь между поколениями. Поэтому очень важно правильно обновлять такую мебель. Для очистки пользуйтесь полиролями с воском и без него. Они прекрасно устраняют пыль и грязь, но применять их нужно строго по инструкции, чтобы не повредить предмет. Для работы выбирайте ткань или салфетки с микрофиброй, которые продаются в хозяйственных магазинах. Порядок действий таков: нанесите обычной тряпочкой полироль и дайте ей высохнуть – для того, чтобы она оказала всесторонне воздействие нужно время. Затем снова протрите вещь тряпочкой, а потом уже салфеткой с микрофиброй.

Ретро-интерьер

Старые предметы мебели сделаны по так называемой «технологии обратимости». Это значит, что разогрев столярный клей, можно снять его, расклеить соединения, разобрать вещь, снять облицовку и отреставрировать ее основу. А вот предметы, склеенные синтетическими клеями, которые используют в последнее время, разборке и восстановлению практически не подлежат. Какая же мебель достойна того, чтобы ее обновить?

К сожалению, советская мебель 60-80 годов – это чаще всего стандартные и низкокачественные вещи, сделанные из прессованной бумаги. На их обновление не стоит тратить времени. А вот мебель 20- начала 50-х годов – это стильные и качественные предметы. Впрочем, в 60-80 годы качественную мебель в ограниченном количестве выпускала Ольховская мебельная фабрика. Также в числе предметов, которые в счет долга поставляла нам после войны Германия, были хорошие книжные шкафы в стиле Ренессанс и платяные в стиле барокко. Настоящим шедевром мебельного искусства был немецкий шкаф «Хельга» с резьбой. Это очень достойная мебель, если вы имеете такие вещи, то их стоит беречь и обновлять.

«Лечим» предметы

Перед тем, как укреплять разболтанную мебель, ее следует «разобрать по косточкам». Сочленения следует разогреть, например, над обычным обогревателем и выколотить деревянным или резиновым молотком – он не оставит разрушительных следов. Ударять следует рядом с сочленениями, чтобы избежать растрескивания. Затем очистите шипы рашпилем, а гнезда ножом или стамеской от засохшего клея. Перед нанесением свежего клея осмотрите зазоры в сочленениях. Если древесина усохла и шип болтается в гнезде, имеет смысл засыпать в него древесных стружек. Можно обмотать шип кусочком ткани, пропитанной клеем. Предметы мебели собирайте, перевернув ножками вверх. Лучше собрать сразу все детали и стянуть веревкой с прочным узлом. Проводить ремонт старайтесь в сухом помещении, иначе отремонтированные сочленения усохнут. Сломанные ножки, подлокотники и спинки, не подлежащие разборки, следует склеивать клеем ПВА, но лучше взять американский клей «Тайд Бонд».

Если разболтались дверцы у шкафа или оборвались петли, купите новые петли. Затем вбейте деревянные пробки на клею в старые гнезда от шурупов или заполните эти гнезда кусочками проволочной мочалки. Вставьте новые шурупы и петли.

Счищаем краску и лакируем

Если вы хотите произвести более существенный ремонт старой мебели, сняв с нее лак, то знайте: наносить свежую краску поверх старой нельзя. Следует аккуратно, не повреждая поверхность дерева, снять старую краску химическим или механическим способом.

Химический способ – это разрушение старой краски специальными разбавителями. Масляные краски и лаки удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые – этиловым спиртом. Обязательно попробуйте действие выбранного разбавителя на незаметном участке предмета. В работе используйте малярную кисть или тампон из ткани, намотанной на палочку. Также вам понадобиться шпатель для соскабливания краски. Очищаемая поверхность должна быть горизонтальной. Если разбавитель выбран правильно, то через 30 минут краска размягчится. После этого счистите ее шпателем вдоль волокон древесины, а не поперек. Для чистки фигурных деталей используйте смоченную разбавителем мочалку из тонкой проволоки, мягкую проволочную щетку либо жёсткую малярную кисть. Для обработки круглых точеных ножек мебели вытяните проволочную мочалку, скрутите в жгут, добавьте для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирайте ножки со всех сторон. Сняв краску, тщательно обмойте поверхность мебели.

Механическим способом краска удаляется скребком. Работайте только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью с цилиндрической насадкой. После зачистки отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Фигурные детали и закругления шлифуйте шкуркой, намотанной на палочку, или жгутом из проволочной мочалки. Отшлифованную вещь нужно увлажнить. Когда кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднимутся при высыхании, снимите их, еще раз отшлифуйте, обметите щеткой и приступайте к окончательной отделке – покрытию краской или лаком. Это можно сделать при помощи кисти, но лучше использовать распылитель. К лаку можно добавить густотертую масляную краску для придания желаемого оттенка.

При покрытии древесины лаком или воском, она меняет цвет. Увидеть будущий цвет можно, намочив предмет водой. Если древесина хорошо сохранилась и красивого цвета, лучше просто покрыть ее мебельной мастикой и отполировать суконкой.

Кстати:

Попугая заказывали?

Нельзя не сказать и о том, что старую мебель можно творчески переработать в ином ключе, то бишь – сделать из вещи при помощи ярких красок и различных посторонних включений этакого разноцветного «попугайчика», украшающего дом. О том, как соорудить такое «художество», сейчас рассказывается во многих популярных телепередачах. Но, увы, к обновлению мебели в чистом виде такой подход никакого отношения не имеет.