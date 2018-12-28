Глюкоза: «За модой не угонишься!»

С самого первого своего появления на сцене она начала удивлять зрителей

Сегодня Глюкоза удачно совмещает материнство и творчество. Примеряя на себя образ сексуальной женщины-вамп, она часто появляется на публике в весьма экстравагантных платьях. В последнее время она так увлеклась созданием собственного стиля, что не только поражает провокационными нарядами, но и дает советы модницам всей страны в качестве эксперта.

Наталья Ионова-Чистякова, больше известная миру как Глюкоза, родилась 7 июня 1986 года. В семилетнем возрасте девочка пошла в музыкальную школу, но не проучилась там и года. В обычной школе же училась довольно хорошо, посещала всевозможные кружки, от шахмат до балета.

С детства Наташа любила приключения и предпочитала общаться с мальчишками, нежели сидеть в девичьих компаниях, а подростком большую часть времени проводила за компьютером. Свой первый кинематографический опыт Наталья получила в детском журнале «Ералаш», позже снялась в клипе Юрия Шатунова на песню «Детство» и в фильме «Триумф». В то же самое время девушка успевала сочинять собственные песни и исполнять их, а также пела чужие песни вместе с друзьями.

Глюкоза. Фото с сайта glukoza.com

Народный псевдоним

В 2001 году в продюсерском центре «Эльф», занимающемся административными делами Максима Фадеева, появился диск, на котором маркером было написано: Глюк’:za «Шуга». Песня попала в эфиры радиостанций.

А в 2002 году Наташа познакомилась с продюсером Фадеевым – он организовал группу «Глюк’OZA», где Ионова стала солисткой. В дальнейшем весь музыкальный материал для Глюкозы сочинялся Максимом Фадеевым, он же стал режиссёром клипов проекта. За дебютным видео Глюкозы под названием «Ненавижу» последовал целый мультипликационный сериал.

«Псевдоним мне народ придумал! – рассказывала потом звезда. – У меня в школе было прозвище Глюк или Глючка. Потому что я постоянно в какие-то истории впутывалась, проблемы создавала. Глючило меня, короче. А потом, когда я встретилась с Максом Фадеевым и он узнал, как меня называют, то предложил назвать проект ГЛЮК’OZA».

Родители будущей звезды сначала думали, что музыка и песни дочери – баловство, которое скоро пройдет. Поднимали тему поступления в серьезный экономический вуз. Но потом увидели, что музыка стала работой Глюкозы, ее образом жизни. Теперь они, конечно, гордятся дочерью.

Глюкоза. Фото с сайта glukoza.com

Девушка из сети

В то время Глюкоза объявила, что не собирается ездить на гастроли: «На фиг надо? Интервью, эфиры – это мишура! Я живу в Сети!». Именно поэтому появилась ее 3D-версия в виртуальном пространстве. Как будет выглядеть самоуверенная приколистка, подсказала сама Наташа. Она заявила, что любит Масяню и похожа на нее. В результате образ Ионова нарисовала сама, а дизайнеры его подредактировали. Проект «Глюкоза» стал очень популярным. Девушка вместе с группой выступала в стиле поп-ретро-панка. Эти песни хотелось напевать снова и снова.

Информации об исполнительнице не было, поэтому «Глюкоза» обрастала всевозможными сплетнями. Как она выглядит на самом деле, удалось выяснить только в 2003 году. Тогда Наталья впервые появилась на сцене на концерте «Фабрики звезд - 2», которую продюсировал Максим Фадеев. С тех вышло множество альбомов звезды, песни взрывали хит-парады, сама же артистка была удостоена разнообразных музыкальных премий.

Глюкоза. Фото с сайта glukoza.com

Поющая мама

В 2006 году личная жизнь певицы кардинально изменилась. Наташа Ионова стала женой бизнесмена Александра Чистякова. Карьера затихла на год, но уже в 2007 году Глюкоза вернулась в музыку.

Конечно, замужество и рождение детей повлияло на творчество певицы. Наташа заявила о смене имиджа, запела более лиричные песни, повзрослела, стала женственной и волнующей. Ее стали отмечать как стильную и яркую исполнительницу.

В семейном союзе Глюкозы царят уют и гармония. И кто бы мог подумать, что ее муж бизнесмен Александр Чистяков станет автором тестов песен для певицы? Но так случилось!

Сегодня Наташа поднимает на ноги аж троих детей. Помимо дочек Лиды и Веры, семье есть еще один ребенок – мальчик Саша, сын мужа Натальи от первого брака. Малыши занимают большое место в жизни певицы, поэтому она может запросто рассказать о тонкостях воспитания и ухода за маленькими детишками. И в то же время Наталья не только счастливая мать, но и профессионал. В воспитании детей Глюкозе помогают няни и бабушки с дедушками. К подбору нянь певица отнеслась крайне серьезно: ведь они проводят с малышами все время, пока Наталья и ее муж пребывают в разъездах. Глюкоза уезжает на гастроли со спокойной душой – она разработала свою систему контроля за персоналом и находясь в любой точке мира, знает наверняка, что в данный момент делают дома ее малыши. К тому же, помимо нянь, за детьми во время отсутствия певицы и ее мужа, обязательно присматривает кто-то из бабушек.

Глюкоза. Фото с сайта populars.ru

В новом образе

После рождения детей Глюкоза из тинейджера превратилась в настоящую поп-диву. Хотя она всегда была модной девушкой, обожающей экспериментировать с одеждой, певица признается, что любовь к моде у нее проявилась по мере взросления. Сначала она, как и все, бегала во дворе в рваных шортах и футболке, но постепенно пришло желание хорошо выглядеть. Ну а когда вышла замуж и родила детей, почувствовала себя настоящей женщиной – захотелось быть разной, изучать модные журналы в поисках интересных стильных новинок.

Ее наряды неизменно вызывают интерес, и артистка старается подогревать его, удивляя публику экстравагантными образами. Для выходов в свет она часто выбирает платья сложного покроя, необычную обувь и странные прически. Да, случается, что стилистические эксперименты звезды бывают нелепыми, но удачных образов у Наташи все же больше, чем провальных.

Певица много времени уделяет своему гардеробу и обожает шопинг. «Я очень люблю ходить по магазинам, подбирать новые образы. Ведь одежда – это главное оружие женщины, – говорит артистка. – Чтобы хорошо выглядеть, совсем не обязательно тратить много денег. Главное, чтобы одежда тебе шла. Мне нравится сочетать разные бренды и тренды. Моя слабость – это обувь. Как и аксессуаров, ее много не бывает. Я обожаю туфли на высоких каблуках. Благодаря им любой наряд может стать супермодным. Раньше я и представить себе не могла, что так полюблю каблуки».

У Глюкозы огромный гардероб, но долго ненужную одежду и туфли она не хранит, часто участвует в аукционах, дарит вещи знакомым. Певица также давно разделила для себя понятия моды и стиля. «Я точно знаю, что за модой не угонишься, – убеждена звезда. – Как только ты покупаешь трендовую вещь, и ее покупают все остальные, она выпадает из моды. А стиль остается вне времени, и тем он дороже».

При этом сама Глюкоза не может выбрать для себя какой-то единый стиль одежды, чему безмерно рада. Она не боится, а наоборот, стремится быть разной. Отчасти потому, что ей хочется быть каждый день новой для своего супруга, отчасти потому, что ей самой нравится разнообразие.

Кстати, муж певицы Александр часто дает ей советы в подборе очередного образа. «Он обязательно отмечает, насколько хорошо или плохо я выгляжу, – признается певица. – Постоянно норовит добавить в мой законченный образ свою лепту. Например, кольцо, которое когда-то подарил. Хотя прислушиваюсь я, честно сказать, не всегда». Но Наталья все же отдает должное вкусу супруга – именно он открыл для нее вечерние платья и женственные высокие каблуки. Надо сказать, образ Глюкозы от этого только выиграл. Наташа также уверена в том, что детям с раннего детства нужно прививать чувство стиля, иначе в юности они будут страдать от неумения красиво одеться. Ну а пока она балует себя тем, что одевается в одном тоне с дочками.

Глюкоза. Фото с сайта populars.ru

Спорт и позитив

Наталья всё успевает, поскольку находится в прекрасной физической форме. До восьми месяцев беременности она занималась йогой и пилатесом и поддерживает этот стиль жизни и сейчас.

Певица не делает секрета из своей стройности. Всё очень просто – надо очень много занимается спортом. «Нет никакой панацеи, – убеждена звезда. – Крема и обертывания хороши, но это лакомство, основа всегда только физические упражнения – лишь так можно создать идеальное тело». Секрет ее женского счастья звучит так: «Я считаю, чтобы женщина была счастливой, она должна мыслить позитивно, всегда улыбаться и желать всем счастья». Она советует не обращать внимания на мелкие неприятности и радоваться каждому дню. Жизнь ведь так прекрасна!

Цитата: «Быть стильным и быть финансово обеспеченным – это абсолютно не связанные между собой понятия».